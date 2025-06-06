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靜岡縣9個必去推薦景點 – 玩遍伊豆、熱海、濱松多個地區！(上)

聯合新聞網／ 窩日本
圖片來源自PR TIMES、PHOTO AC
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【撰文:Shinon/ 窩日本】

靜岡縣擁有富士山、溫泉、海岸美景等豐富資源，在這裡可以親身感受大自然的壯麗與豐饒，還有許多有趣的觀光景點。

但靜岡縣範圍這麼大，到底要怎樣玩？這次為大家推薦9個靜岡景點讓大家玩得開心！

靜岡縣在哪裡？

靜岡縣位於日本東部與西部的交界處，地理位置幾乎處於日本的中心，因此無論從東京還是名古屋前往都很方便，是很多人的近郊旅行選擇！

另外，靜岡縣的南側和東側臨海，西側與愛知縣相鄰，北側接壤長野縣和山梨縣，東側則毗鄰神奈川縣，因此很多人也會把箱根、山梨等景點與靜岡縣一起安排行程。

靜岡縣推薦景點 – 伊豆・熱海地區

「伊豆半島」擁有動物園、水族館及博物館等眾多觀光景點，匯聚自然、美景、溫泉、美食，無論男女老幼都能享受旅遊。而「熱海」作為伊豆半島的主要入口，加上距離東京較近、交通便利，也是很受歡迎的景點。熱海既有溫泉區典型的復古街景，又有充滿南國風情的海灘，可以享受悠閒的度假氛圍。

1. 熱海駅前商店街（仲見世・平和通）

從JR熱海車站出來，馬上可以看到這道熱鬧的商店街。

「熱海車站前商店街」是由「平和通」和「仲見世」兩條商店街組成，兩條商店街並排而立，街上有許多餐廳、咖啡廳和紀念品店等，不少都是創業數十年以上的老鋪，可以買到當地特產，也能在這裡品嚐各式小吃、享受邊走邊吃的樂趣！

熱海駅前商店街

地址：静岡県熱海市田原本町

2. 熱海城

圖片來源自PHOTO AC
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位於錦之浦山頂的熱海城，自1959年建成以來，一直是熱海的代表性景點。

其實城堡並非歷史上真實存在的建築，但從天守閣的觀景台可以眺望伊豆的景觀，在春天能賞櫻，夏天還可從天守閣上俯瞰花火大會的煙火美景。而在城內設有展示盔甲和刀劍的武家文化資料館、熱海立體迷宮館等多個設施，享受有趣的娛樂！

熱海城

地址：静岡県熱海市熱海1993

3. 伊豆泰迪熊博物館

博物館以「泰迪熊的故鄉」為概念，設計靈感來自於一位愛護泰迪熊的奶奶，她和泰迪熊們一起生活在一棟古老的房子裡。館內展示了來自世界各地的泰迪熊，特別是來自20世紀初的古董泰迪熊，以及由世界各地創作者所設計的泰迪熊，除了欣賞展品和拍照，還可以在商店購買可愛的泰迪熊娃娃。

伊豆泰迪熊博物館

地址：静岡県伊東市八幡野1064-2

4. 大室山

靜岡縣除了欣賞富士山，在伊豆高原還有一個象徵性山峰「大室山」。這座山以倒扣碗的山形聞名，在春夏季覆蓋青蔥的綠草，遠看就像一個抹茶布丁一樣非常可愛！

圖片來源自PR TIMES
圖片來源自PR TIMES

遊客可以搭乘纜車登頂，從山頂可以遠眺天城連山、富士山，以及伊豆大島的壯觀景色，還可以沿著步道環繞火山口走一圈散步，以及在保佑安產和姻緣的「大室山淺間神社」拜拜，體驗大自然與日本文化。

大室山

地址：静岡県伊東市池672-2

因篇幅關係，另外五個景點將留至下篇介紹

窩日本推薦閱讀：山梨縣必去推薦景點20選！遊覽河口湖、山中湖、富士吉田等熱門景點欣賞富士山美景！　

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