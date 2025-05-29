「台北觀光列車」京阪上路 日人直呼：好想一路搭去台北

搶搭2025年大阪世博帶動觀光熱潮，台北市政府觀光傳播局以「台北，樂趣多更多」為年度觀光推廣主題，即日起在京阪電車推出「台北觀光列車」，也在東京澀谷刊登大型戶外廣告，多管齊下提升台北能見度與吸引力。

台北市觀傳局新聞稿表示，啟動多波段日本市場行銷計畫，繼5月20日在大阪舉辦記者會，邀請人氣藝人中間淳太任觀光活動大使宣布「大阪世博順遊台北」優惠專案後，即日起在京阪電車推出「台北觀光列車」。

中間淳太此次走訪大稻埕老街、剝皮寮歷史街區、士林夜市等深具台北城市特色景點，並搭乘台北市雙層觀光巴士前往國立故宮博物院，以輕鬆自然方式呈現台北的精彩旅程。台北市觀傳局特別將精華畫面呈現在京版電車「台北觀光列車」上。

列車行駛路線橫跨大阪、京都等熱門地區。在列車車體上以邀請卡形式呈現台北經典地標的故宮和台北101大樓，以及充滿夏日風情大稻埕夏日節煙火和永康街芒果冰，帶領大家進入台北多彩活力的繽紛世界。

「台北觀光列車」宣傳活動至8月14日為止。列車啟動後，除了被粉絲暱稱為「淳太號」紛紛搶搭，更引起搭乘的日本民眾直呼「好想一路搭去台北！」

此外，位於東京心臟地帶的澀谷戶外大型廣告牆，即日起同步播放中間淳太於台北旅行的精彩影像，讓大稻埕、故宮、小籠包和台北雙層觀光巴士的意象在澀谷高樓間強力放送，創造高密度曝光與社群話題熱潮，更讓台北市的魅力橫掃關東和關西。

為擴大觀光合作效益，台北市觀傳局也於5月21日拜會大阪觀光局，就城市行銷策略、導客機制與觀光資源共享進行交流，未來將持續推動雙邊合作，吸引更多台日旅客互訪。

台北市觀傳局此行也拜會日本具代表性的HIS旅行社，了解日本旅客需求，期待透過旅行社的包裝，吸引更多日本旅客造訪台北。

台北市觀傳局表示，自即日起至11月，到訪台北的旅客，在逾60家指定店家出示大阪世博門票及非中華民國護照，即可獲得「大阪世博順遊台北」專屬優惠。