避開人潮、升級體驗！「後黃金周」成台灣旅客深度遊日新趨勢

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著日本「黃金周」吸引大量在地旅客出遊，越來越多海外旅客選擇錯開假期高峰，轉向在黃金周結束後造訪日本，以更從容的步調深入體驗當地風情。「後黃金周」旅遊風潮已然成形。

以台灣旅客偏好度極高的京都為例，根據京都市觀光協會資料顯示，2024年全年住房率中位數為80.1%，而6月住房率則為79.3%，不僅略低於全年水準，也低於5月的83.6%，然而同期外國旅客住宿比例卻達64.6%，高於全年中位數的60.95%，顯示在日本本國旅熱度稍微趨緩的時段，海外旅客反而成為支撐市場的主要動能。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示：「我們觀察到越來越多台灣旅客特別選擇在黃金周過後造訪日本，不僅能避開人潮、享受更舒適的旅行節奏，也能掌握更佳的預算彈性，『錯峰出行』 已成為台灣旅客安排行程時的重要考量。

此外，根據京都市觀光協會的數據，2024年6月平均房價比5月下降14%，對台灣遊客來說，後黃金周出遊正是以相同預算升級住宿、入住高階飯店或景觀別墅的絕佳機會。 」

▲入住改建自1933年小學的精品酒店「青龍京都清水酒店」， 每一刻都是京都文化的深刻映現。 圖：樂天旅遊／來源

為了協助旅客把握這波旅遊時機，樂天旅遊精選適合「後黃金周」出行的高評價住宿選擇、且兼具設計感與文化深度的京都飯店推薦。坐落於東山區清水寺旁的「青龍京都清水酒店」（The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu），前身為1933年建造的小學校舍，融合歷史建築美學與現代奢華設計，打造寬敞且靜謐的住宿環境，更不定期舉辦藝妓表演，讓旅客沉浸於宮川町的傳統藝伎文化之中，是結合文化深度與視覺美感的極致京都體驗。

▲「MOGANA 飯店」融合極簡黑白設計與日式細節，提供旅人深度又療癒的住宿體驗。 圖：樂天旅遊／來源

▲「MOGANA 飯店」有高評價早餐與放鬆課程，可體會美感與沈靜共構的住宿體驗。 圖：樂天旅遊／來源

位於京都中京區的「MOGANA 飯店」，前身為傳統京町家，飯店融合極簡黑白設計與日式細節，空間設計講求比例、材質與留白，營造靜穩沉著的氛圍，中庭梔子花隨季節變化展現不同風貌，加上高評價早餐與放鬆課程，體會美感與沈靜共構的住宿體驗，為旅客提供深度又療癒的住宿體驗。

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