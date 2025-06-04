吃貨天堂！大阪黑門市場美食推薦，海膽、和牛、壽司統統有

【FunTime小編群】黑門市場位於大阪市中心，是許多觀光客到大阪旅遊的必訪景點，專門販售各類海鮮、肉類與農產品，其中以新鮮豐富的海鮮最為聞名，擁有超多海鮮攤販及店家。除了美食之外，這裡也找得到伴手禮、雜貨、藥妝等，來黑門市場之前先做好吃超撐，又買到手軟的心理準備吧！看完黑門市場美食還不夠？想看大阪景點、住宿推薦、環球影城攻略，一篇大阪旅遊全攻略一次搞定！

黑門市場一覽圖

黑門市場一覽圖。 圖／FunTime小編群

交通：近鐵日本橋站10號出口步行約2分鐘

必吃美食推薦

黑門三平生魚片

黑門三平生魚片。 圖／IG, john__nie

黑門三平生魚片是黑門市場的超人氣名店，各品種的盒裝生魚片及握壽司整齊排列，鮭魚、黑鮪魚、海膽、烤大蝦、烤帝王蟹蟹腳等應有盡有，價格都標示得超清楚，而且還有內用座位區，人潮滿滿！除了盒裝壽司之外，內用還有單點丼飯及提供免費熱茶，讓客人可以換換口味、解解膩～

營業時間：09:30-11:00

黑門三都屋

黑門三都屋。 圖／IG, john__nie

黑門市場的三都屋已有約75年歷史，主要販賣手工製作的和菓子，像是大福、蕨餅、糰子、銅鑼燒等，其中草莓大福更是人手一個，顏值高，滋味也超級讚！也有看到評論說蕨餅比大福更好吃，如果可以的話就都試試看吧～

營業時間：09:30-18:00（週日公休）

萬野總本店和牛

野總本店和牛。 圖／IG, cherylfood

萬野總本店和牛主要供應來自日本各地的嚴選黑毛和牛（神戶牛、佐賀牛、松阪牛等）及鹿兒島黑豬，和牛的等級從A1到A5都有，紅豔豔、帶著漂亮油花的牛肉排列在櫥窗內，超級吸引人～最棒的是，挑選好肉之後可以直接交給店家現煎現吃，香氣及和牛的鮮甜在口中化開，真的太享受了！不過許多人提到店家鹽巴撒太多，建議告知不加鹽或是請他另外撒在盤子旁，點餐的時候再注意一下囉！

營業時間：09:00-19:00

浜藤河豚

浜藤河豚。 圖／IG,ting_ru_yan

來到日本一定不能錯過河豚料理吧！黑門市場內就有一間必吃的河豚料理，浜藤河豚販售河豚刺身、河豚火鍋、香炸河豚等料理，也可以選擇河豚套餐，各種烹飪方式都可以嚐鮮到！小編最有興趣的是河豚刺身，河豚被切成白白透透的薄片，據說口感Q彈，讓人忍不住一口接一口！黑門市場附近還有一間河豚名店－玄品河豚，也超多人推薦，都可以參考看看～

營業時間：11:00-22:00

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