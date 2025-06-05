【走進真實動畫場景】日本必訪動漫、卡通景點推薦

【FunTime小編群】日本是許多知名動漫與卡通的誕生地，因此有很多值得去的主題景點！而且不管是在遊樂園內、百貨公司內，也都有動漫與卡通景點的蹤影！小編整理了許多人氣景點，其中包含火影忍者、吉卜力、麵包超人等等，不管是親子出遊，或是粉絲想朝聖都超適合，快快揪團走入經典場景！

淡路島二次元之森

淡路島二次元之森。 圖／klook

淡路島二次元之森。 圖／klook

淡路島二次元之森。 圖／klook

二次元之森是位於兵庫縣縣淡路島的動漫主題樂園，目前共有六大主題，其中包含超人氣的火影忍者村，入園後能領取卷軸，化身為忍者，以體驗忍者生活的方式遊玩園區！此外還有可愛的蠟筆小新冒險樂園，裡面有許多角色裝置藝術，甚至還有小新就讀的「雙葉幼兒園」造景～此外，別錯過刺激的哥吉拉園區，裡面能體驗滑索，進入高達120公尺的超大哥吉拉內部喔！二次元之森的每個主題都有專屬園區，可以只挑自己喜歡的主題玩好玩滿，這裡主打滿足五感的沉浸式體驗，讓你彷彿身歷其境，是動漫迷們的必去樂園！

地址：兵庫縣淡路市楠木2425-2

交通：由「三宮站」轉搭神姬巴士北淡路西海岸線，即可抵達二次元之森F停車場

門票：每個園區的票價皆不同

火影忍者×博人富士木葉隱村

火影忍者×博人富士木葉隱村。 圖／klook

吉卜力美術館。 圖／klook

除了大阪以外，東京也有火影忍者主題園區！火影忍者×博人富士木葉隱村就位於富士山周邊的知名遊樂園「富士急樂園」內，以動漫內的木葉隱村為背景，打造出超還原建築場景，還有許多相關遊樂設施如：室內射擊遊戲「3D射擊道場」、VR遊樂設施「幻影劇院」等，好逛又好玩，而且遊樂園內還能同時看到富士山呢！

地址：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番地1號

交通：搭乘富士急行線至「富士急樂園站」下車

門票：

吉卜力美術館

吉卜力美術館。 圖／klook

吉卜力公園 圖／klook

東京三鷹之森吉卜力美術館是許多人到東京都會參觀的景點！整體空間設計為宮崎駿本人的構想，而且館內還展出了許多宮崎駿的手稿以及其他動畫的相關展品，更設有映像展映室，播放無對外公開的動畫小片段喔～此外，參觀時要留意吉卜力美術館內部不能拍照，但還是可以跟館外的超可愛龍貓售票亭與天空之城機器人合影留念！

地址：東京都三鷹市下連雀1-1-83

交通：搭乘JR 至「三鷹站」後，轉搭吉卜力美術館的接駁公車

門票：4歲以下免費

吉卜力公園

宮崎駿迷還有另一個必去景點，就是位於名古屋的吉卜力公園，園區佔地廣大並分為5大區域，其中最主要的園區是「吉卜力大倉庫」，裡面不僅有展覽，還有咖啡廳跟販售限定商品的周邊專賣店！此外，2024年3月吉卜力公園開放了新園區「魔女之谷」，在裡面能找到霍爾的移動城堡、魔女宅急便等動畫的造景呢！佔地7公頃的主題公園一定能讓粉絲們逛的超盡興啦～

地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1

交通：搭乘名古屋地下鐵到「藤之丘」站後，轉乘Linimo磁浮列車至「愛・地球博記念公園站」下車

門票：

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