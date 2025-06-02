超夢幻紫球花點綴大草原！福岡近郊海之中道海濱公園的「繡球蔥花」正美

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】位於福岡市東區的國營海之中道海濱公園最近正是賞花好時機，目前園內的花壇裡，「繡球蔥花（Allium giganteum）」正美得不行！這種小紫球花去年首度登場就大受好評，今年特別加碼種了更多，從1,000株增加到1.250株。

繡球蔥花遠看像一顆顆神秘的紫色球體，每朵大約有10公分直徑大，走近一看你會發現，它們其實是由一朵朵細緻的星形小花組成，超級精緻又可愛。尤其是整排種在水邊，毅力堅挺排排站的模樣，就像星光相連、如同一條銀河般閃爍著紫色光芒，無論近看還是遠拍，都超有夢幻感，彷彿來到童話世界。

▲繡球蔥花（Allium giganteum）近看是由一朵朵星形小花組成，精緻又可愛。 圖：一般財團法人公園財團 Parks Japan.F／提供

中文俗名：繡球蔥花

科別：蔥科蔥屬（沒錯，真的是蔥的親戚）

最佳賞花期：即日起～6月上旬

規模：共1250株（比去年多250株）

▲魯冰花也正值賞花最佳時節。 圖：一般財團法人公園財團 Parks Japan.F／提供

此外，就在繡球蔥花旁邊，睽違兩年的「魯冰花（羽扇豆）」也盛開囉！五顏六色的花朵像糖果一樣繽紛，也很適合拍照留念，預計會開到5月下旬，記得一起順便欣賞！

想賞花、拍美照，現在就是最好的時機！不妨安排一趟輕旅行到福岡的海濱公園，來感受這些「可愛的星星花球」吧！

★「日本旅行情報局」臉書粉絲專頁：提供日本觀光資訊不打烊★

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野