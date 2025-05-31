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【文青遊住宿推薦】在日本這4家充滿藝術氣息的飯店住一晚吧！

聯合新聞網／ 窩日本

衣食住行，想要一場完美的日本旅行的話，除了好好享受購物和美食，住宿安排也不能太馬虎！這次就來為大家推薦一些特別的飯店，在裡面住上一晚可以好好浸沉在藝術世界，當然也很適合拍照喔！如果想在日本來趟文青藝術之旅，就來參考這幾間飯店吧~

京都 – BnA Hotel

BnA Alter Museum是一間樓高10層結合藝術、住宿、咖啡廳、展覽的設施。飯店BnA Hotel部分共有31種房間，每間都請來中野裕介、梅田哲也等日本新晉藝術家設計，有不同的主題，讓你可以住在藝術品中！

設施內也有一個名為「SCG(STAIRCASE GALLERY)」的畫廊，加上多個舉辦不同企劃展的活動空間，住客可以隨時參觀欣賞到藝術品，每次來住也會有新的體驗。這麼多種房間，真的來多少次京都也不夠啊！

地址：京都府京都市下京区河原町高辻天満町267-1

東京 – KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS

位於清澄白河周邊的KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS由倉庫大樓改建而成，結合藝術品倉庫與飯店，館內收藏了多樣的藝術作品，還有販售藝術家作品集等的商店與企劃展覽空間，也會舉辦與藝術相關的活動，在住宿期間可不同的作品邂逅。

1樓與地下1樓的公共空間設有公開展示藝術作品的藝術倉庫，並設有住宿者專用休息空間及酒吧，可以在藝術品圍繞下休憩一下。作品會隨著進駐畫廊的展覽活動而持續更換，住客可在這些空間中窺見藝術畫廊的日常，是非常特別的體驗。

地址：東京都墨田区本所2-16-5

沖繩 – Hotel Anteroom那覇

說到沖繩大家都會馬上想到陽光與海灘，大家可能會優先選擇能看到美麗海景的房間，但何不考慮美景與藝術兩者兼得呢？

在2020年才開業的Hotel Anteroom那覇就是以介紹當今藝術及文化為主題的飯店，提供一個讓住客可以接觸藝術與交流的空間。館內的入口、餐廳及多個空間都請來藝術家設計，也經常舉辦展覽。

館內房間有裝飾著畫作，也有整家房間都按主題風格而設計的。在這麼時尚好看的空間中度假感覺也太chill了，會讓你的沖繩之旅大升級！

地址：沖縄県那覇市前島3-27-11

山梨 – Hotel Keyforest HOKUTO

位於八岳南麓的住宿設施，座落於廣闊的「小淵澤 Art and Wellness園區」內，是一座僅有六間客房的小型精品旅館，由北川原溫設計，單是外觀已非常吸晴！外牆採清水混凝土建造，節奏感強烈的梯形開口與御影石點綴相映成趣，巧妙地融入周邊的自然環境。

圖片來源自官方IG
圖片來源自官方IG

飯店內展示著藝術作品，讓住客可以接觸藝術與自然，實現身心療癒的體驗。

另外飯店旁就是「中村基斯・哈林美術館」，住客可以在住宿期間內不限次數免費自由參觀，盡情沉浸於哈林充滿能量與訊息性的藝術世界中。

地址：山梨県北杜市小淵沢町10248-16

窩日本推薦閱讀：2025年15個日本全國必去新景點！東京高輪GATEWAY CITY、沖繩JUNGLIA樂園、豪斯登堡米飛兔主題園區…　

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