快訊

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

陷焦慮...哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

南北兩樣情！台北今涼冷 高雄高溫亮黃燈恐36度以上

台灣人真的好愛去日本！單月破50萬人赴日，另「外籍人士免稅制度」擬取消引熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
台灣人相當喜歡到日本旅遊。圖為東京一景。圖／ingimage
台灣人相當喜歡到日本旅遊。圖為東京一景。圖／ingimage

台灣人對日本旅遊的熱情依舊不減。根據日本觀光廳公布的最新數據，今年1至4月間，已有超過216萬名台灣旅客赴日旅遊，其中台灣4月單月更高達53萬人，穩居日本第三大觀光客來源國。整體而言，4月日本共接待超過390萬名外國旅客，再次刷新歷史紀錄，也顯示日本仍是亞洲地區最受歡迎的旅遊目的地之一。

記者陳易辰／攝影
記者陳易辰／攝影

今年日本旅遊話題不斷，除了2025年大阪萬博引發關注，嶄新的大型景點也陸續登場。6月下旬，九州長崎豪斯登堡將迎來全球首座「米飛兔樂園」，以可愛療癒的角色魅力吸引大批親子與年輕遊客。沖繩則預計於7月開放全新主題園區「JUNGLIA叢林樂園」，主打侏羅紀風格的沉浸式體驗、世界最大無邊際公共浴池與冒險設施，將成為夏季旅遊的熱點。

然而觀光熱潮背後，日本政府也正面臨免稅制度的改革壓力。自4月起，已正式取消免稅商品「另行寄送」出境的方式，未來旅客必須親自攜帶商品並在機場出示，才能享有免稅優惠。此外，2026年11月起，更將實施「先付後退」制度，必須確認商品已離境，才能辦理退稅。

不僅如此，綜合日媒報導，日本國內正討論是否全面取消外國人免稅資格，相關數據顯示每年退稅金額達2,000億日圓，取消免稅可挹注國庫，未來或將限制僅購買特定日本商品（例如：特產）才能免稅，引發國際觀光業界高度關注，也引起不少台灣人熱議。將密切關注日本旅遊新資訊，詳情待日本旅遊官方後續確認。

編輯推薦

觀光 沖繩 機場 日本旅遊 國旅

相關新聞

【日本夏季盛事】日本「16大人氣花火大會」總整理

喜歡看日劇或動畫的朋友們應該都有看過花火大會出現的情節吧？男女主角總是會手拿蘋果糖、棉花糖之類的小吃，坐在河岸邊欣賞著煙火，這樣的場景真的是好憧憬啊～既然如此不如就親眼去看看花火大會吧！小編從日本各地精選了16個超人氣又有特色的花火大會推薦給各位喔！

台灣人真的好愛去日本！單月破50萬人赴日，另「外籍人士免稅制度」擬取消引熱議

台灣人對日本旅遊的熱情依舊不減。根據日本觀光廳公布的最新數據，今年1至4月間，已有超過216萬名台灣旅客赴日旅遊，其中台灣4月單月更高達53萬人，穩居日本第三大觀光客來源國。整體而言，4月日本共接待超過390萬名外國旅客，再次刷新歷史紀錄，也顯示日本仍是亞洲地區最受歡迎的旅遊目的地之一。

吉伊卡哇之亂！ 日麥當勞急喊卡 宣布提早停售「第3彈活動」

「吉伊卡哇之亂」提早喊卡！ 日麥當勞宣布提前停售「第3彈活動」

日本入境新制2028財年上路 遊客出發前須申報「過關才能登機」

日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）今天宣布，2028財年起將實施線上入境事前審查制度，且收取費用，適用對象為享有...

赴日旅遊雙重打擊！ 「免稅制」擬限定日本特產、「換發駕照」門檻提高 外國觀光客將受衝擊

赴日旅遊新變革！ 「免稅制」擬限日本特產、「換發駕照」門檻提高 觀光客將受衝擊

石垣島自由行全攻略｜日本秘境海島必去景點、美食、交通懶人包

計畫日本自由行卻想避開人潮、尋找更純粹的海島風光嗎？石垣島擁有湛藍海水、豐富珊瑚礁、美食與在地文化，是沖繩群島中的秘境之選。本文整理石垣島自由行必去景點、美食推薦、交通方式與實用行前資訊，讓你輕鬆玩遍這座南國小島，體驗最放鬆的日本自由行旅程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。