台灣人真的好愛去日本！單月破50萬人赴日，另「外籍人士免稅制度」擬取消引熱議

台灣人對日本旅遊的熱情依舊不減。根據日本觀光廳公布的最新數據，今年1至4月間，已有超過216萬名台灣旅客赴日旅遊，其中台灣4月單月更高達53萬人，穩居日本第三大觀光客來源國。整體而言，4月日本共接待超過390萬名外國旅客，再次刷新歷史紀錄，也顯示日本仍是亞洲地區最受歡迎的旅遊目的地之一。

記者陳易辰／攝影

今年日本旅遊話題不斷，除了2025年大阪萬博引發關注，嶄新的大型景點也陸續登場。6月下旬，九州長崎豪斯登堡將迎來全球首座「米飛兔樂園」，以可愛療癒的角色魅力吸引大批親子與年輕遊客。沖繩則預計於7月開放全新主題園區「JUNGLIA叢林樂園」，主打侏羅紀風格的沉浸式體驗、世界最大無邊際公共浴池與冒險設施，將成為夏季旅遊的熱點。

然而觀光熱潮背後，日本政府也正面臨免稅制度的改革壓力。自4月起，已正式取消免稅商品「另行寄送」出境的方式，未來旅客必須親自攜帶商品並在機場出示，才能享有免稅優惠。此外，2026年11月起，更將實施「先付後退」制度，必須確認商品已離境，才能辦理退稅。

不僅如此，綜合日媒報導，日本國內正討論是否全面取消外國人免稅資格，相關數據顯示每年退稅金額達2,000億日圓，取消免稅可挹注國庫，未來或將限制僅購買特定日本商品（例如：特產）才能免稅，引發國際觀光業界高度關注，也引起不少台灣人熱議。將密切關注日本旅遊新資訊，詳情待日本旅遊官方後續確認。