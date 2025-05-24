吉伊卡哇之亂！ 日麥當勞急喊卡 宣布提早停售「第3彈活動」
日本超人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ）風靡全球！近期更與日本麥當勞攜手合作，推出限定快樂兒童餐系列玩具，然而活動一開跑便掀起驚人搶購潮，不僅引來大量民眾排隊搶購，更伴隨黃牛轉售亂象，甚至出現民眾僅為拿玩具而棄餐的情形，導致門市堆滿無人領取的餐點，引發一陣譁然輿論。
吉伊卡哇系列第一波玩具於5月16日開賣，僅短短三天便全數售罄，第二波商品於5月23日上架後同樣迅速賣光，熱潮完全超出預期，原定於5月30日推出的第三波活動，原本計畫重新發售第一、二波的玩具。但麥當勞官方在5月24日緊急宣布，因市場反應過於熱烈，決定取消「第3彈活動」販售，活動將提前結束。
對於大量消費者期待落空，日本麥當勞也透過官網發表聲明致歉：「我們對於無法滿足仍在期待購買的顧客深感抱歉。」並補充說明，為補償顧客，接下來購買快樂兒童餐的民眾，將改贈「Minecraft 我的世界：電影版」系列玩具，或其他如繪本、圖鑑等替代商品。
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