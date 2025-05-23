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赴日旅遊雙重打擊！ 「免稅制」擬限定日本特產、「換發駕照」門檻提高 外國觀光客將受衝擊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「免稅制」擬限定日本特產、「換發駕照」門檻提高 外國觀光客將受衝擊。圖／報系資料照、ingimage示意圖
「免稅制」擬限定日本特產、「換發駕照」門檻提高 外國觀光客將受衝擊。圖／報系資料照、ingimage示意圖

隨著外國觀光客大量湧入日本，旅日政策正面臨重大轉折。近期，日本政府針對「外籍旅客免稅制度」與「外國人駕照換發制度」兩項關鍵措施展開改革，恐成為外國觀光客的雙重打擊，未來赴日旅遊規劃將造成明顯影響。

免稅制度遭濫用　日政府擬改為「日本特產限定退稅」

日本長年施行的「外籍旅客購物免稅制度」恐取消，圖為藥妝店示意。圖／報系資料照
日本長年施行的「外籍旅客購物免稅制度」恐取消，圖為藥妝店示意。圖／報系資料照

日本長年施行的「外籍旅客購物免稅制度」也進入重大改革期。現行制度採「即時免稅」，卻因濫用情形嚴重，自民黨內部傳出可能全面取消該政策。

根據《富士新聞網》報導，自民黨最高顧問、前首相麻生太郎表示，2024年免稅金額已超過2000億日圓（約新台幣418億元），若取消，將對國庫大有助益。他更提議，未來可只對「日本特產品」提供免稅優惠，支持本土產業發展。

此政策調整背後，是政府針對大量觀光客利用免稅店購買國際精品的現象提出反思，認為免稅優惠未必真正促進國內產業。未來若改採「先付後退」或限定品項退稅，勢將改變外籍旅客的消費模式。

外籍駕駛頻傳車禍　「免許切替」制度擬排除觀光客

利用「外國免許切替」制度取得日本駕照，卻頻發生交通意外事故，引發日本民眾關注。示意圖／ingimage
利用「外國免許切替」制度取得日本駕照，卻頻發生交通意外事故，引發日本民眾關注。示意圖／ingimage

另一方面，日本5月接連發生兩起外國人駕駛造成的重大交通事故，兩名肇事者皆透過「外國免許切替」制度——亦即外國人將母國駕照換成日本駕照的方式合法駕駛，卻引爆社會安全疑慮。

根據《日本新聞網》報導，警察廳長官楠芳伸於記者會上表示，制度遭濫用，將對現行制度啟動全面檢討。原本為便利特定外籍居民合法駕駛，但因審核寬鬆、測驗簡易，甚至觀光客也能憑旅館地址辦理，引發「考照觀光團」風潮。今後，觀光客恐將被排除在可申請名單之外，僅外交官與在海外定居的日本人例外，其他申請者無論國籍都需要提出住民票。日本警方亦計劃強化地址審查及提升筆試與實技考難度，以保障交通安全。

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