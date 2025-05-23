日本入境新制2028財年上路 遊客出發前須申報「過關才能登機」

日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）今天宣布，2028財年起將實施線上入境事前審查制度，且收取費用，適用對象為享有短期居留免簽證待遇的外國人。

「日本經濟新聞」報導，日本這項制度的正式名稱為JESTA，是參考美國旅行授權電子系統（ESTA）而建立。

日本的現行制度是透過航空公司等，在班機起飛後，由旅客提供的資訊來檢查是否有危險人物，不過即使發現可疑人士，也難以阻止這些人入境。

日本未來將透過這項新制，要求旅客事前申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，適用對象為71個享有在日本短期居留、免簽的國家與地區的赴日旅客。

出入國在留管理廳會確認上述內容，沒問題後才會批准，而申請沒過關者，將無法登上前往日本的飛機或船隻。

而這項制度希望在防止非法居留、犯罪等人士入境日本之外，也能有助於簡化入境審查程序。旅客入境後只要在審查機器登錄臉部照片與指紋，若沒問題，即可通過自動閘門完成入境手續。

而日本與其他實施類似制度的國家一樣，JESTA也會向赴日旅客收取費用，日方之後將研擬金額與收取方式等細節。

出入國在留管理廳表示，隨著訪日遊客大增，入境審查也出現混亂，而觀光客等待入境的時間變長也成為課題，希望這項制度能提高審查效率。

日本法務大臣鈴木馨祐今天在內閣會議結束後的記者會提到JESTA時說明「將更嚴格管理出入境，並加速出入境審查」。