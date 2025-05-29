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帶小孩去日本玩必看！ 2025高雄直飛日本親子團懶人包 人氣樂園、水族館、動物園全收錄，省時省力超划算

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

從高雄直飛日本玩更輕鬆！不論是帶孩子衝東京迪士尼、到關西摸水豚、沖繩潛艇看海底世界，還是北海道看企鵝走秀，通通說走就走～AsiaYo幫你整理好高雄出發日本親子團體旅遊懶人包，一次搞定吃住交通 & 超人氣親子景點，出國不再手忙腳亂，爸媽小孩都能安心度假💖想知道小朋友最愛日本景點有哪些？千萬別錯過這篇日本旅遊攻略！

圖:AsiaYo提供
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｜⭐高雄出發日本親子跟團行程懶人包⭐｜

想帶小孩去日本玩又不想太累？中南部家長有福啦～這篇幫你整理好「高雄出發日本親子跟團行程懶人包」，從北海道、東京一路玩到關西、九州，還有超熱情的沖繩，不用轉機、不用自己訂票、不用查景點，一團搞定吃住行，不管是幼兒還是大小孩都能玩得開心，爸媽也能享受假期，快點一起看下去！

圖:AsiaYo提供
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🧸高雄出發日本親子遊優點！

1️⃣ 家離機場更近了，不怕累！

從高雄出發就能直飛日本，省去舟車勞頓，小孩不會在出國前就先耗光體力，爸媽也能輕鬆應對。


2️⃣ 交通住宿全包辦，不怕煩！

跟團直接搞定吃住行程，還有專車接駁＆導遊帶路，不用自己查地圖或扛行李，行程超順暢！


3️⃣ 景點安排更親子友善，不怕無聊！🫏

精選樂園、水族館、動物園等適合小孩放電的景點，不怕孩子玩不動或行程太無聊。


4️⃣ 餐食選擇貼心，不怕吃不慣！

團體行程多為自助餐或日式套餐，選擇多樣、適合各種年齡層，爸媽寶貝都吃得開心！

圖:AsiaYo提供
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🧸高雄出發日本親子遊注意事項！

▢ 準備小孩牙刷🪥和牙膏，避免飯店沒有提供兒童備品or小朋友不適應。

▢ 準備糖果、水和奶瓶幫助吞嚥，可以緩減孩子們耳壓不適的情形。

▢ 準備日本版的防走失聯絡卡，紀錄領隊、旅館電話，大人小孩都能隨身攜帶。

▢ 提前安裝 eSIM，飛機落地即可啟用，方便導航和聯絡親友！

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｜🎡高雄出發東京親子跟團行程景點推薦🎡｜

✅交通便利、移動方便 ✅室內景點多，晴天雨天都好玩 ✅親子設施完善

🏆熱門東京親子景點 Top 1：迪士尼樂園 / 海洋迪士尼

東京迪士尼就是小朋友的天堂！有米奇米妮遊行、超可愛爆米花桶、公主城堡燈光秀，還有適合不同年齡的遊樂設施，不管是第一次去還是老粉絲都會玩得超開心～爸媽也能重拾童心，當一日王子與公主，（參AsiaYo:【東京旅遊5日】富士山纜車/新倉山淺間公園/晴空塔/御殿場OUTLET/迪士尼/淺草）

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🏆熱門東京親子景點 Top 2：川越小江戶

川越保留了江戶時代的建築和樣貌，曾被票選為「想保留下來的日本音色風景百選」之一，超復古的老街絕對是拍照打卡最佳地點！除了超有名的親子丼外，這裡還有超人氣「吉伊卡哇MOGUMOGU本舖」，可以買到限定玩偶和伴手禮（參AsiaYo:【KHH東京FUN遊趣 4日】迪士尼樂園/淺草觀音寺/川越小江戶/鐵塔半日閒）

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🏆熱門東京親子景點 Top 3：橫濱空中纜車

橫濱空中纜車是日本首座都市型循環纜車，高大約40公尺，透過車廂可以看到橫濱港未來地區的美麗景色🚡附近還有運河公園、橫濱摩天輪、紅磚倉庫等超人氣景點！（參AsiaYo:【東京旅遊5日】迪士尼/晴空塔/橫濱空中纜車/龜戶天神社/燒肉吃到飽/1日自由活動）

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｜⛩️高雄出發關西親子跟團行程景點推薦⛩️｜

✅歷史古蹟多，富有教育意義 ✅多條路線，多個景點 ✅超多動物明星：奈良小鹿、小玉電車、水豚君

🏆熱門關西親子景點 Top 1：大阪環球影城

關西旅遊絕不能錯過這個讓全家大小玩到失心瘋的樂園！園區以知名電影為主題，打造各種遊樂設施和沉浸式體驗～不管是小朋友最愛的小小兵或酷洛米，還是大人心中永遠的經典哈利波特、侏儸紀、大白鯊通通都有🦈玩上一整天也不會膩！（參AsiaYo:【京阪奈三都5日】環球影城超級任天堂世界/清水寺/嵐電京福電鐵/展望台/黑門市場）

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🏆熱門關西親子景點 Top 2：伏見稻荷大社

因為狐狸是稻荷大神的神使，所以這裡到處可以見到超可愛的狐狸紀念品、狐狸造型的御守超級可愛！推薦帶小朋友來可以祈求健康、學業運和家庭運，離開前記得到打卡熱點千本鳥居拍張照。（參AsiaYo:【大阪旅遊5日】和歌山小玉電鐵/黑潮市場/小鹿/水豚/瑪利歐環球影城/阿倍野）

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🏆熱門關西親子景點 Top 3：神戶動物王國

真的可以摸到水豚君的地方！還可以跟各種超萌小動物親密互動，就連下雨天也能安心逛，因為室內區域超多，不怕濕、不怕曬，超適合親子慢慢玩。（參AsiaYo:【大阪旅遊 京阪神奈四都5日】清水寺/金閣寺/有馬溫泉/神戶摩賽克/2晚環球影城旁飯店）

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｜🏝️高雄出發沖繩親子跟團行程景點推薦🏝️｜

✅飛行時間短 ✅節奏悠閒 ✅超適合遛小孩、放放電

🏆熱門沖繩親子景點 Top 1：美麗海水族館

世界頂級的水族館，巨型「黑潮之海」水槽超有看頭，可以近距離看到鯨鯊、魟魚等大型海洋生物，氣勢真的很震撼。而且水族館路線好走，適合大小朋友，還有互動池、小型展區可以邊玩邊學習海洋與生物知識🪸。（參AsiaYo:【蔚藍沖繩4日】玉泉洞大鼓秀/美之海水族館/古宇利大橋/貓咪之島/半潛水艇）

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🏆熱門沖繩親子景點 Top 2：玉泉洞王國村

結合鐘乳石洞＆沖繩傳統文化的主題園區，不只有壯觀的地底奇景，還能欣賞太鼓演出、參加染布或琉球玻璃等手作體驗，小朋友也能輕鬆上手，是寓教於樂的親子行程首選！（參AsiaYo:【KHH雄愛沖繩4日】美麗海水族館/玉泉洞王國村/古宇利瀨長島/銀河半潛艇）

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🏆熱門沖繩親子景點 Top 3： 銀河半潛艇

不想搞到全身濕漉漉，又想一窺海裡到底多美嗎？半潛艇船艙兩側透明窗就能觀賞海底世界。適合不方便下水的家庭或年紀較小的小朋友，可以輕鬆看到珊瑚礁和熱帶魚群穿梭其間。（參AsiaYo:【KHH沖繩超值選4日】美麗海水族館/古宇利島/瀨長島屋台村/銀河半潛艇）

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｜🚞高雄出發九州親子跟團行程景點推薦🚞｜

✅超狂動物園 ✅溫泉飯店，爸媽超享受 ✅鐵道迷、交通迷的最愛

🏆熱門九州親子景點 Top 1： 萌熊電鐵

以熊本吉祥物「KUMAMON」為主角打造的觀光列車，裡裡外外都是超級呆萌的熊本熊部長🐻超級適合拍照打卡，尤其是鐵道迷和電車迷，絕對不能錯過喔～🛤️（參AsiaYo:【KHH九州超值選5日】高千穗/熊本城湯布院/柳川扁舟搖船/雙電車）

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🏆熱門九州親子景點 Top 2： 九州自然動物園

園內可搭乘叢林巴士近距離觀察獅子🦁、熊、長頸鹿等大型動物，還能體驗餵食，是非常少見的野生動物互動行程。也有適合學齡較低小朋友的可愛動物區，是親子一起學習與動物相處的好地方。（參AsiaYo:【九州虎航 5日】自然野生動物園/叢林巴士/湯布院/萌熊電車/熊本城/雙溫泉）

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🏆熱門九州親子景點 Top 3： 太宰府天滿宮

Work hard, play hard！別忘了去拜訪祭祀「學問之神🎓」菅原道真的神社，這裡可是日本學生祈求考運的重要聖地。除了參拜，也能逛逛參道商店街、品嘗梅枝餅和抹茶點心🍵（參AsiaYo:【九州5日】自然野生動物園/叢林巴士/金鱗湖湯布院/南阿蘇鐵道/溫泉）

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｜🐻‍❄️高雄出發北海道親子跟團行程景點推薦🐻‍❄️｜

✅極地動物群星會 ✅夏賞花火、冬玩雪，四季都好玩 ✅美食天堂：螃蟹、哈密瓜、海鮮

🏆熱門北海道親子景點 Top 1： 旭山動物園

以「行動展示」聞名全日本，能看到北極熊潛水、海豹🦭在圓柱水道中游上游下，還有期間限定的企鵝散步也超有人氣。除了極地和海洋動物之外，超萌小熊貓也是一流底片殺手📸很適合帶小朋友認識動物日常和生命教育。（參AsiaYo:【每月一物 6日】北海道青池/旭山動物園/小樽/羊駝牧場/白色戀人/2晚溫泉）

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🏆熱門北海道親子景點 Top 2： 四季彩之丘 / 羊駝牧場

一年四季都有不同花田景色，隨季節能看到薰衣草、向日葵和五彩拼布花海。園區還有羊駝牧場，可以體驗餵食動物、乘坐拖拉機巴士🚜，是大人小孩都會愛的放鬆系景點💐（參AsiaYo:【北海道薰衣草6日】洞爺花火/函館纜車/企鵝遊行/富田農場/小樽/五星萬怡/3晚溫泉）

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🏆熱門北海道親子景點 Top 3： 登別海洋公園尼克斯

喜歡企鵝和水族館的人看過來！超萌的企鵝遊行和海獅秀就在登別，這裡還有北歐風格城堡和海底隧道，真的超級夢幻！國王企鵝羽毛鑰匙圈、濱燒煎餅、環狀水槽蛋糕是超熱賣的必買伴手禮。（參AsiaYo:【北海道薰衣草六合一 5日】函館夜景/企鵝遊行/富良野花田/三大蟹吃到飽/2晚溫泉）

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家庭旅行選擇日本跟團真的超省心！不用煩惱行程，不用學日文，全程還有專車接送，真的超級讚👍想挑戰自由行、入住日本親子飯店，推薦星野集團RISONARE系列，只要待在星野度假村就能輕鬆安排小朋友的廚藝教室、手作課和自然體驗，打造難忘假期🎨如果想換個國家，韓國團體旅遊也是網友激推的行程！不管是到潮流之都首爾打卡韓劇美食🍗，還是去濟州散心看風景，都超療癒～快點存下AsiaYo的跟團懶人包，跟家人一起討論吧！


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