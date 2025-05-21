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又見惡搞！ 日本Sukiya牛丼店 驚見少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
網上瘋傳日本少女直接對嘴喝Sukiya店內的水壺影片。圖／翻攝X@roketdan2
網上瘋傳日本少女直接對嘴喝Sukiya店內的水壺影片。圖／翻攝X@roketdan2

日本知名牛丼連鎖店「Sukiya」近期捲入一場衛生風波！ 位於大阪市中央區一家分店在今年2月1日發生惡搞事件，兩名年僅16歲的少女在用餐時，竟直接拿起店內桌上的公用冷茶壺「對嘴狂飲」，整個過程還被拍成影片上傳至社群媒體，引發大批網友與顧客對食品衛生的強烈疑慮。

事件迅速在網路上發酵，Sukiya隨即報警處理。大阪府警方展開調查後，透過影片資料確認了涉案少女的身分，並且警方於5月15日依「妨礙業務」與「恐嚇罪」嫌疑，將兩人以「書類送檢」方式移送檢察機關偵辦。

網上瘋傳日本少女直接對嘴喝Sukiya店內的水壺影片。圖／翻攝X@roketdan2
網上瘋傳日本少女直接對嘴喝Sukiya店內的水壺影片。圖／翻攝X@roketdan2

根據日媒報導，該起事件已被視為「業務妨害」行為處理，雖未有公開的犯罪動機與細節，但由於涉案者為未成年人，警方選擇採用書類送檢方式，讓檢方決定是否起訴。

Sukiya公司對此事件也表達嚴正立場，聲明指出：「我們無法容忍任何會損害顧客安心用餐體驗的行為，對此類擾亂事件將持續嚴正處理。」

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