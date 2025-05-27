【名古屋美食全攻略】超多選擇！名古屋必訪美食清單

【FunTime小編群】來到名古屋，不只是拍城堡、賞櫻花，最重要的當然是大啖在地美食啦！這座城市可是美食界的隱藏王者，不只日式料理精彩，小吃、甜點、早餐統統有，種類多到讓人選擇困難症爆發！而且許多在地名店早就紅到全國開分店，就知道有多好吃。快跟著FunTime小編這篇名古屋美食攻略，才是真正的吃懂名古屋！

熱田蓬萊軒 本店

熱田蓬萊軒 本店。 圖／shutterstock

來名古屋自由行，不能沒吃過熱田蓬萊軒的鰻魚飯！這間超過150年的百年老店，可是鰻魚飯三吃的始祖。炭火慢烤的鰻魚外皮酥得會卡滋作響，油脂一點都不膩，香氣直衝腦門。米飯吸飽了鰻魚油香與秘製醬汁，每一口都香得太過分～再搭配古典建築和雅緻庭院，整個用餐過程簡直像在品味一場歷史的饗宴！

小編小提醒：第一次挑戰鰻魚飯三吃嗎？別擔心，吃法超講究也超美味！

第1種吃法就是先將盒中四分之一的量裝入碗裡，單純品嚐鰻魚的原始美味；

第2種吃法則是加點蔥花、海苔絲或芥末提味，享受層次感升級；

第3種吃法則是把佐料灑上後，再倒入熱呼呼的高湯，來一碗鰻魚湯泡飯。

必吃推薦：「ひつまぶし」經典鰻魚三吃

交通：地鐵熱田神宮傳馬町站4號出口，步行約8分鐘。

營業時間：11:30-14:00、16:30-20:30（週三及每月第二、第四個週四公休）

世界的山將 本店

世界的山將 本店。 圖／IG, blockian823

說到名古屋必吃，雞翅絕對榜上有名！超人氣日式居酒屋－世界的山將，位於榮町火車站附近，他的招牌炸雞翅真的不是開玩笑，表皮酥脆，加上獨門椒鹽粉，鹹香又帶點微辣，搭杯啤酒絕對完美！店裡還有超多種料理，連台灣炒麵都能吃得到，滿足大家的需求。餐點價格也很親民，無論是和朋友聚餐還是帶家人來吃都超適合！

必吃推薦：「幻の手羽先」招牌炸雞翅

交通：地鐵榮站／火車榮町站13號出口，步行約6分鐘。

營業時間：平日16:00-23:15、週六15:00-00:15、週日15:00-23:15

矢場丼 矢場町本店

矢場丼 矢場町本店。 圖／shutterstock

矢場丼可是名古屋三大必吃之一！那塊炸豬排一口咬下去，外酥內嫩、肉質多汁得太犯規，搭配濃郁的八丁味噌醬，鹹甜交融、回味無窮。這款味噌可是經過兩年以上發酵才完成的，濃厚又有層次，難怪被封為名古屋美食文化的經典代表。小編特別推薦特大炸豬排定食，兩塊大豬排，一次吃到味噌＋豬排醬的雙重享受，再搭配給好給滿的高麗菜絲，從頭吃到尾都爽度爆表！

必吃推薦：「わらじとんかつ御膳」特大炸豬排定食

交通：地鐵矢場町站4號出口，步行約6分鐘。

營業時間：11:00-21:00

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