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【日本夏季盛事】日本「16大人氣花火大會」總整理

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東北地區－大曲煙火大會。 圖／shutterstock
東北地區－大曲煙火大會。 圖／shutterstock

【FunTime小編群】喜歡看日劇或動畫的朋友們應該都有看過花火大會出現的情節吧？男女主角總是會手拿蘋果糖、棉花糖之類的小吃，坐在河岸邊欣賞著煙火，這樣的場景真的是好憧憬啊～既然如此不如就親眼去看看花火大會吧！小編從日本各地精選了16個超人氣又有特色的花火大會推薦給各位喔！

日本各地花火大會

日本各地花火大會。
日本各地花火大會。

北海道－真駒内花火大會

北海道－真駒内花火大會。 圖／kkday
北海道－真駒内花火大會。 圖／kkday

北海道的札幌真駒内花火大會是號稱北海道最最盛大的煙火表演，煙火的數量據說高達2萬2千發！而且不僅僅有煙火演出，更是結合了音樂、燈光投射、火焰的綜合表演，每年都吸引超多觀光客朝聖！

日期：2025/7/12

時間：尚未公布

地點：真駒內屋內體育場

交通：真駒內站步行25分鐘

北海道－洞爺湖花火大會

北海道－洞爺湖花火大會。 圖／klook
北海道－洞爺湖花火大會。 圖／klook

洞爺湖花火大會是全日本舉行時間最長的煙火大會，每天都有20分鐘左右的煙火可以欣賞，為期6個月不間斷！雖然規模不大，但是只要天氣允許就能看到，不會因為行程而受影響，無論想在飯店裡透過窗戶欣賞、待在湖畔，還是在觀光船上都是非常好的選擇喔～

日期：2025/4/28~2025/10/31

時間：20:45-21:05

地點：洞爺湖溫泉湖畔

交通：洞爺湖站步行15分鐘

東北地區－大曲煙火大會

東北地區－大曲煙火大會。 圖／shutterstock
東北地區－大曲煙火大會。 圖／shutterstock

大曲煙火大會的正式全名為「全國煙火競技大會大曲煙火」，據說最早起源於1910年的大曲諏訪神社祭典的餘興活動，直到百年後的今日竟發展成了日本三大花火盛事之一！夏季最主要的大曲煙火大會其實是一場花火比賽，可以欣賞到日本全國各地的煙花職人費盡心力製作出的煙火，有機會的話千萬別錯過這場煙火盛事，另外春季、秋季也有舉辦煙火分會喔！

日期：2025/4/26、8/30、10/4

時間：白晝煙花17:10施放、夜晚煙花18:50施放

地點：大曲之煙花公園

交通：大曲站步行約30分鐘

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