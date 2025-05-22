石垣島自由行全攻略｜日本秘境海島必去景點、美食、交通懶人包

在眾多熱門的日本自由行目的地中，石垣島或許不像東京、京都那樣廣為人知，但正因如此，它反而成為一處保有原始風貌與在地節奏的療癒秘境。尤其今年9月「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！！！你能想像從基隆坐船出國嗎？預計最快今年秋天啟航，每周3趟來回船班，乘坐郵輪約8小時就能抵達石垣島，期間可在船上享受餐飲服務、大浴場、購買伴手禮。

為什麼選擇石垣島？自由行的魅力大解析

石垣島隸屬沖繩縣，是八重山群島的主要島嶼，位於日本最南端，離沖繩本島大約400公里。地理位置靠近台灣，從台灣出發前往石垣島比去東京更快又更近，對於想安排短天數出國旅遊的旅人來說非常方便。這裡有清澈湛藍的海水、色彩繽紛的珊瑚礁、擁有「星砂」的夢幻海灘，以及壯闊的亞熱帶自然景觀，氣候全年溫暖，夏天熱而不悶，冬天也不會太冷，是一個四季都很舒服的地方。石垣島是近年許多熱愛自然與海島風情的旅人首選。

選擇日本自由行的好處在於可以根據自己的興趣安排每一個細節。無論你想在川平灣搭乘玻璃底船、在米原海灘浮潛，還是在咖啡店裡放空看海，石垣島都能給你足夠的空間與彈性。比起團體旅遊的制式安排，自由行讓旅程更有深度，也更能貼近當地生活。

此外，石垣島自由行也充滿文化與美食驚喜。可以品嚐在地的八重山料理，享受頂級石垣牛燒肉，或是在老街巷弄中尋找隱藏的甜點店與雜貨鋪。旅行節奏緩慢不無聊，不僅有美麗的自然景觀，還有豐富的文化和放鬆的度假氛圍。

(圖片來源：VIST OKINAWA JAPAN)

￼

最新交通選擇！基隆到石垣島渡輪即將開航，你準備好了嗎？

重磅消息！今年秋天，基隆直航石垣島的渡輪航線即將啟程，對於想要規劃石垣島自由行的旅遊新選擇！由於石垣島距離台灣非常近，其實從基隆出發只需短短8小時航程即可抵達。這條新開的基隆－石垣島渡輪路線，預計開航時間為今年秋季，航班時刻與詳細票價資訊將於近期公布。

搭乘渡輪最大的優點是可以帶更多行李，甚至是自行車、潛水裝備，對於打算深度探索石垣島自然風景、或是想體驗不同旅行方式的人來說，是個相當吸引人的選擇。而且相較於搭飛機轉機，從基隆出發的渡輪不僅省去前往機場的等待或是轉機的麻煩，還多了一段充滿海島氣息的悠閒航程！這項新交通選項，無疑讓台灣出發的日本自由行變得更方便、更有趣，也替石垣島旅遊增添了更多可能性。如果你正在計劃秋冬的旅行，不妨把這條全新渡輪航線納入行程規劃，來趟說走就走的石垣島海島之旅！

此外想要選擇搭乘飛機，華航今年5月28日也復飛了台北-石垣島航線，每週2班。前往石垣島的交通選擇都相當方便！快搜集日本這個角落的旅行記憶吧！

(圖片來源：VIST OKINAWA JAPAN)

石垣島自由行行程建議：3～5天玩透透

對於正在規劃日本自由行的人來說，石垣島絕對是一個既療癒又豐富的旅遊選擇。建議可以安排三到五天的行程，不但能踩點必訪景點，也能保有足夠的時間慢慢感受海島生活的魅力。

如果只有三天兩夜的時間，建議把行程重點集中在石垣島本島的主要景點。第一天抵達後，可以先在市區簡單逛逛，感受這座小島的樸實氛圍，順便品嚐公設市場內的在地小吃。第二天可以安排前往川平灣搭乘玻璃底船，欣賞海底珊瑚與熱帶魚，再到米原海灘體驗浮潛活動，享受南國陽光與海水的擁抱。第三天則可安排一頓悠閒的早餐後，沿著港口散步，再搭乘返程交通。

如果有四天三夜的時間，就能進一步探索石垣島的自然景點與更多美食。在第一天和第二天體驗市區與海灘活動後，第三天可以選擇租車環島，深入島嶼北部。沿途可停留在玉取崎展望台眺望湛藍海景，或在平久保崎燈塔欣賞最北端的遼闊視野。傍晚則推薦預約一間人氣石垣牛燒肉店，享受當地頂級美味。最後一天則可以慢慢採購伴手禮，為旅程劃下美好句點。

若有五天四夜，則非常適合加入跳島旅行，深入體驗石垣島周邊的離島風情。除了在本島放慢腳步、探索咖啡店與文創小店外，還可以搭船前往竹富島，體驗騎乘水牛車巡村的傳統文化。也可以安排一日造訪西表島或小浜島，走進更加原始的自然環境，接觸八重山群島獨特的生態樣貌。這樣的行程安排，不僅讓你的石垣島自由行更豐富多元，也能感受到不同島嶼之間的細緻差異。

不論是想快閃式探索、放慢步調慢遊，還是體驗跳島的冒險感，石垣島都能滿足各種旅遊風格。這座迷人的海島擁有自然、人文、美食與文化的多樣性，是讓日本自由行不只是城市觀光，而是一次身心放鬆的島嶼旅行。以下安排簡單行程表提供參考。

(圖片來源：VIST OKINAWA JAPAN)

✔︎三天兩夜｜經典快閃版 適合第一次到訪、時間有限但想踩點經典景點的旅人。

* Day 1｜抵達石垣島、入住飯店、逛石垣市區和公設市場

* Day 2｜川平灣玻璃底船 → 米原海灘浮潛 → 八重山燒陶體驗

* Day 3｜早餐後散步港口周邊 → 回程

短天數也能充實有感，重點放在川平灣與米原海灘兩大必去景點，搭配市區散步就能感受濃濃南國風情。

(圖片來源：：步步日本)

✔︎四天三夜｜自然與美食輕旅行 適合想結合大自然與在地文化體驗的旅人。

* Day 1｜抵達後市區走走 → 公設市場品嚐在地料理

* Day 2｜川平灣 → 米原海灘浮潛 → 石垣牛燒肉晚餐

* Day 3｜租車環島 → 玉取崎展望台 → 平久保崎燈塔看海景

* Day 4｜選擇特色早餐店 → 採購伴手禮 → 回程

4天行程可以安排環島包車，一路欣賞石垣島北部壯闊風景，也別錯過吃上一份高評價的石垣牛燒肉，讓美食為旅程加分。

(圖片來源：GoodLuckTrip)

✔︎五天四夜｜深入探索與離島慢旅行 適合想悠閒放空、順便體驗鄰近小島魅力的人。

* Day 1｜石垣市區探索、美食小吃之旅

* Day 2｜川平灣＋米原海灘 → 下午咖啡店放空

* Day 3｜搭船前往竹富島 → 體驗紅瓦古厝、牛車巡村

* Day 4｜選擇另一座離島如西表島或小浜島，感受原始自然

* Day 5｜悠閒早晨 → 採購紀念品 → 回程

多一天的時間可以安排跳島一日遊，竹富島、西表島都各具風情，從自然探索到人文歷史都能一次體驗，讓整趟日本自由行更有層次與記憶點。

(圖片來源：Ishigaki Island Tours)

必吃美食與推薦住宿：在地體驗全攻略

一趟完美的石垣島自由行，除了海景與自然風光，美食與住宿更是讓旅程加分的重要元素。在這座充滿魅力的島嶼，道地的美食饗宴和舒適住宿，才能真正享受屬於南國的放鬆節奏。以下就來分享石垣島必吃美食和住宿選擇，讓日本自由行行程更有質感。

* 石垣牛

來到石垣島，最不能錯過的當然是當地特產「石垣牛」。這種肉質細緻、油花分布均勻的和牛，無論是燒肉、漢堡排還是牛丼都讓人一試成主顧。其中人氣最旺的「炭火燒肉やまもと」經常需要預約，是許多饕客來石垣島指定必訪的餐廳。如果想要輕鬆吃上一餐，也可以試試「石垣島きたうち牧場」或「焼肉金城」，同樣是高評價的在地燒肉選擇。

(圖片來源：GRANDVRIO HOTEL GROUP)

* 八重山蕎麥麵、沖繩苦瓜炒蛋、海葡萄、島豆腐和各式島酒

除了石垣牛，八重山蕎麥麵、沖繩苦瓜炒蛋、海葡萄、島豆腐和各式島酒都是體驗石垣島當地風味的絕佳選擇。早餐時段若想吃得簡單又有特色，可以買個島風味飯糰，或在のばら珈琲坐下來享用一份悠閒的島式早午餐。午後想來點甜點解暑，不妨造訪ミルミル本舗，這間冰淇淋店使用在地牛奶與水果製作，口感濃郁卻清爽，是許多旅人心中的石垣島必吃甜品。

(圖片來源：RETRIP)

石垣島住宿推薦

石垣島住宿的選擇相當多元，從市區的平價旅館到臨海的高級度假村一應俱全，能滿足各種不同的旅行需求與預算。若偏好便利的生活機能，建議選擇位於石垣港周邊的飯店，不僅交通方便，周邊也有許多餐廳與商店，是自由行旅客最常選擇的住宿區域。例如 Hotel WBF PORTO 石垣島 或 Hotel Emerald Isle Ishigakijima都是評價不錯且價位合理的選擇。

如果嚮往遠離城市喧囂、享受度假感的旅程，可以選擇靠近海邊的度假型飯店，如 Fusaki Beach Resort 或 ANA InterContinental Ishigaki Resort。這類飯店通常擁有私人海灘、游泳池、SPA 與高級餐廳，非常適合想要徹底放鬆的旅人。

而對於喜歡自然風格或尋找特別住宿體驗的旅人，也可以考慮入住特色民宿。位於川平灣周邊的小木屋或農家住宿，通常風格溫馨，還有機會與當地主人聊天交流，獲得不在觀光書上的旅遊建議，無論輕鬆漫遊還是深度探索，用一場自然與美食的旅程，感受這座日本南島的溫度與生活節奏，讓石垣島自由行的記憶更加完整而獨特。

(圖片來源：IHG)

行前準備＆旅遊小提醒：自由行更順利的實用資訊

規劃一趟石垣島自由行雖然不像大城市那麼複雜，但旅程前做足功課，絕對能讓整個旅程更加順利。以下提供幾項實用的小提醒，讓日本自由行玩得輕鬆又安心。

氣候

* 夏季（6～9月）：最炎熱，陽光強、紫外線高，適合水上活動，需留意防曬（防曬乳、遮陽帽與太陽眼鏡）與補水。

* 冬季（12～2月）：白天溫暖舒適，有時早晚微涼，建議準備一件薄外套以備不時之需，氣溫比日本本島高很多。

* 5月和10月：是許多人推薦的旅遊淡季，天氣舒服、人潮較少。

交通

石垣島市區雖有公車與計程車，但班次不多，若想深入探索各大景點，最方便的方式還是租車或預訂包車服務。尤其是要前往玉取崎展望台、平久保崎燈塔等偏遠地點時，自駕會更省時也更自由。記得準備國際駕照，並提早預約租車，以免旺季時一車難求。如果不方便自駕，也可選擇橘子貓日本包車，輕鬆安心玩。

貨幣與支付方式

石垣島部分小店鋪與離島仍以「現金」為主流。建議在機場或市區內提前兌換日圓，隨身備有一些現金以備不時之需。不過大型超市、便利商店與連鎖餐廳通常都可使用信用卡或電子支付工具，例如 Suica、PASMO 等。如果還不及換日幣，島上的部分便利商店和銀行也有提供外幣兌換服務。

出發前查詢天氣預報

最後建議提前查好天氣預報與船班時間，特別是想跳島旅遊的旅客，石垣島天氣多變，風浪大的時候離島船班可能取消。若行程安排有包括竹富島、西表島等其他小島，記得保留一些彈性空間，以避免行程受到天候影響。

其他注意事項

防曬：在石垣島，陽光挺強烈的，無論何時出門，建議塗上防曬、戴上遮陽帽和墨鏡，這樣才能避免晒傷、開心玩。

水上活動：水上活動是石垣島的重頭戲，像是浮潛跟潛水，聽從專業教練的指示，享受海底世界美麗的同時，也確保自身安全。

環保：石垣島非常重視環保，垃圾分類也非常嚴格。記得隨時把垃圾收拾好，保持這片美麗的島嶼整潔。



延伸閱讀:更多石垣旅遊資訊



更多景點服務介紹連結