立山黑部順遊這樣玩！富山市內３大打卡熱點一次拍好拍滿

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年立山黑部阿爾卑斯山脈路線於04/15正式開山，你有跟上了嗎？直到六月下旬為止都將會是親眼見證壯麗的「雪之大谷」美景的關鍵時間。而作為進出立山的重要門戶，富山市也順勢成為遊客們的中繼站與旅遊熱點。

環水公園－世界最美星巴克，側有一排櫻花樹，後可見立山黑部美景。 圖：游琮玄／攝

除壯闊自然景觀還蘊藏著豐富人文魅力與美景，更被《紐約時報》評選為2025年必去的52個地方之一！而要說在富山最適合打卡的地標，非「富岩運河環水公園」莫屬。

這座公園沿著運河打造，設計優雅、綠意盎然，到了黃昏時分湖面倒影與夕陽交織，美得像幅水彩畫。而公園內有著被譽為「世界最美的星巴克」門市，更是旅客搶拍重點。大片玻璃窗與木質結構的融合，讓人能邊喝咖啡邊欣賞湖景，暫時放下一切煩惱好好放鬆休息一回。適合在下午時段捕捉星巴克與後方立山美景，而傍晚則推薦坐在咖啡廳正對面夕陽捕捉日落河景。

DATA／富岩運河環水公園

．地址：富山縣富山市湊入船町1

．交通方式：自JR富山站步行10分鐘。

如果一早就抵達富山市的話，第一站不妨往富山城出發。推薦喜歡拍照的朋友在和風庭園處多多逗留，捕捉富山城的城景或是美麗的庭園造景跟花草植披都是不錯的選擇。這座城堡最早建於16世紀，是加賀藩前田家支流的居城所在地。

雖然現今的天守是戰後重建，但其周圍的護城河與石垣仍保留原始風貌，春天更是賞櫻勝地。城內的鄉土博物館展示了富山的歷史與文化，展品涵蓋武具、古文書與城下町的生活縮影，是深入認識在地故事的好去處。

▲被和風庭園圍繞的富山城。 圖：游琮玄／攝

DATA／富山城址公園

．地址：富山縣富山市本丸1

．營業時間：09:00~17:00（最晚入場時間為16:30）。

．交通方式：自JR富山站步行10分鐘。

．票價：公園免費，郷土博物館－成人210日圓，12歲以下兒童100日圓。

富山也有「玻璃之都」的美稱，來到這裡，行程一定要排入玻璃美術館。推薦在中午前後來訪，陽光會直接從天頂撒入整個美術館，溫暖的光線特別適合攝影氛圍。且這座由日本建築大師隈研吾設計的建築，本身就值得花時間細細欣賞，內部以百葉窗式木材柵欄搭配玻璃幕牆，簡潔卻充滿現代感。

美術館內展出各式現代玻璃藝術作品，不定期也有國際聯展。建築內部還結合了圖書館與開放式閱讀區，是個可以悠閒逛上半天的地方。

▲富山玻璃美術館出自日本建築大師－隈研吾之手。 圖：游琮玄／攝

DATA／富山玻璃美術館

．地址：富山縣富山市西町5-1

．交通方式：自富山城址公園步行8分鐘，或從JR富山站的南側搭乘市內路面電車，至「西町」站下車後步行約5分鐘。

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