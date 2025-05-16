京都神社的人氣御守8選！繡球花御守、福耳守、還有立體的狐狸摺紙御守(上)

大家拜訪日本的神社寺廟時，重點通常是什麼？拜拜祈求神明保佑？感受歷史文化？還是為了收集御朱印呢？無論是為了什麼也好，這次小編再來給大家一個到訪的理由 – 京都有好幾家神社提供超美御守，絕對值得你走一趟去把它們一一入手！

1. 三室戸寺 – 繡球花御守

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在宇治，除了有平等院及美味的綠茶，還有一家擁有美麗花園的三室戸寺。境內的日式庭園種了杜鵑花、蓮花及繡球花等等，在不同季節都可以賞花，還有期間限定營業的茶屋，讓大家可以在花田間喝茶休息。在欣賞完美麗的花，記得要把非常可愛的繡球花御守帶回家！

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呈心型的繡球花御守，以布料把一片片花瓣細緻呈現，有紅色及藍色可以選擇，據說還可以實現戀愛相關的願望，買來與喜歡的人成相成對就最好了！

2. 松尾大社 – 山吹花守

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位於嵐山的松尾大社，境內有大量山吹花，每年4月至5月期間都會盛放，一片鮮艷奪目的黃色花海非常漂亮。即使你錯過花期，這裡還有美美的山吹花守，一片一片花瓣精緻重現山吹花的美態，因為有著金黃色，所以據說能保佑財運，真不錯呢～

3. 勝林寺 – 花美守

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毘沙門堂勝林寺為京都・大本山東福寺的附屬寺院之一，以供奉財富與勝利之神「毘沙門天王」為本尊，守護東福寺的鬼門。

寺內不只景致優美，也提供漂亮的御守，其中「花美守」以花手水為靈感設計，有著華麗的花樣，並有多種顏色可以選擇。中央所寫的吉祥天女是勝林寺的秘佛——吉祥天，被認為能賜予女性美麗與幸福，因此御守可祈求美麗、幸福、良緣與子嗣。

4. 岡崎神社 – 福耳守

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東天王岡﨑神社因為該地以往棲息著野兔，故將兔子視為氏神的使者而加以奉祀。整個神社境內可見滿滿的兔子元素，除了提供很受歡迎的兔子御神籤，還有多款兔子御守，福耳守以可愛的兔子圖案為設計，強調長長的耳朵，帶有祈願能借助耳朵靈敏的兔子之力，聽見更多好消息、好運氣悄悄降臨的意思。

因為篇幅關係，另外四個超美御守將於下篇介紹

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