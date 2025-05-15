天橋立自由行攻略！天橋立交通、景點、行程懶人包

京都北部的天橋立與廣島縣宮島神社、宮城縣松島並稱為日本必訪三景，而天橋立是三景中最容易到達的，綿延3.6公里的沙洲，傳說是從前日本神明往來天上與人間的橋梁，最後掉落在人間。而天橋立就位在京都北部近郊，交通一點都不複雜，以下將替各位整理超實用的天橋立交通與行程！同時要訪京都跟天橋立的人，小編也有超完整的京都旅遊攻略，一次整理必去景點行程、住宿、美食清單，只要跟著FunTime小編的攻略走，誰都可以自由行輕鬆上手～

天橋立交通

天橋立交通。 圖／shutterstock

京都車站出發

京都車站出發。

丹海巴士

1. 路線：京都站→高速長岡京→宮津站→汽船場港舘港館→天橋立站（無須轉乘）

2. 單程票價：通常期 3,200日圓/高峰期 3,400日圓

3. 車程：約兩小時

4. 班次：一日五班：天橋立高速巴士時刻表

JR西日本+京都丹後鐵道

1. 路線：京都站→福知山(轉乘京都丹後鐵道)→天橋立

2. 單程票價：5,000日圓

3. 車程：約2-3小時(依搭的車種而定)

4. 適用的交通票券：JR Pass關西廣域周遊券

小編偷偷說：京都丹後鐵道有多種不同的車次，其中特急橋立號有京都直達天橋立的班次，中間不需轉車，但是一天班次不多，目前京都出發最早的班次為8:38，到天橋立時間約為10:40：京都丹後鐵道詳細時刻表

自駕租車前往

可以選擇從大阪關西機場或是從京都車站租車過去，也能順道去美山、伊根及附近的景點，車程大約2-3小時，1天的價格大約新台幣1,500左右。

租車注意事項

跟在台灣租車一樣，一定要事先了解車子的操作方式，並檢查車內車外的狀況，最好是駕駛前先拍照確保自身的權益，也要先看清楚合約內容，像是關於加油等等問題，避免產生不必要的爭議。

天橋立當地交通

天橋立有3.6公里長，因此如果到天橋立最推薦的旅遊方式是租台自行車或是搭乘觀光船後步行到其他景點。

天橋立觀光船

1. 路線：往返往返天橋立文珠地區（智恩寺、天橋立車站）和一之宮地區（元伊勢籠神社、傘松公園）

2. 票價：普通票 單程800日圓 / 來回1,300日圓

自行車

1. 票價：兩小時約400日圓

2. 租借處：天橋立觀光船搭乘處

天橋立周邊景點

傘松公園

傘松公園。 圖／shutterstock

傘松公園是能夠清楚地俯視連接兩島之天橋立絕佳觀景台，在這還有一種很特別的方式觀賞天橋立，從胯下「倒過來看」，會看到好似浮在天上的一座天橋一下，相當有趣味，前往的方式也非常特別，可選擇像是滑雪場那種空中吊椅或是登山纜車，也是另一種獨特的天橋立體驗。

交通：於纜車「府中站」乘坐纜車或是登山吊椅

纜車來回票價：大人800日圓 / 兒童400日圓

營業時間：【3月~10月】9:00-18:00【12月~1月】9:00-17:00【2月、11月】9:00-17:30

飛龍觀

飛龍觀。 圖／shutterstock

天橋立共有兩個知名的觀景台，一個是位在對岸的傘松公園，另一個是較靠近天橋立車站的飛龍觀，視野偏向正對天橋立的感覺，從眺望台望過去就好像在天上飛舞的龍一般，因此取名作飛龍觀，裡頭還有些許小型遊樂設施，也很適合帶著孩子一起來哦！

交通：天橋立車站步行7分鐘，再搭乘纜車或是登山吊椅即可抵達

纜車來回票價：中學生以上(含)1000日圓 / 小學生以下(含)500日圓

營業時間：

【2/16~6/30】9:00-17:00

【7/1~7/15】9:00-17:30

【7/16~9/15】8:30-18:00

【9/16~9/30】9:00-17:30

【10/1~11/15】9:00-17:00

【11/16~2/15】9:00-16:30

舊三上家住宅

舊三上家住宅是江戶時代宮津城留下的商家，在過去曾經以販買酒、絲綢等的形式存在著，因此裏頭可以看到釀酒等設備，還可參觀三上家的日式建築以及茶室，跟一般在京都看到的老宅又是另一種復古韻味。

交通：京都丹後鐵道宮津車站步行約15分

門票：大人300日圓 / 中小學生200日圓 (小學以下免費)

營業時間：09:00-17:00，星期三公休

元伊勢神社

元伊勢神社。 圖／shutterstock

元伊勢神社的建築和一般在京都看到的八阪神社、稻荷大社等不太一樣，以簡單樸實的木頭搭建，是日本最古老的神社建築風格，僅能在伊勢神宮以及元伊勢神社才能見到，同樣也是造訪天橋立絕不能錯過的景點之一。

交通：於京都丹後鐵道天橋立站搭乘巴士，並在元伊勢神社下車，車程約25分

門票：免費

營業時間：【2月~11月】07:30～17:00【12月~1月】07:30～16:30

天橋立近郊景點

伊根舟屋

伊根舟屋。 圖／klook

伊根舟屋又有日本的水上威尼斯之稱，230棟比鄰的雙層日式木宅，就好像浮在水面上一般，當天氣明媚時，陽光輕輕地照耀在水面上，波光粼粼的舟屋美景，是使不少旅人爭相前往的理由之一。

交通：

1.由天橋立出發，可搭乘丹海巴士(蒲入、經之岬方向)，車程約55分鐘

2.可於天橋立棧橋搭乘丹海觀光船(伊根線)前往，於「日出」下船，即可抵達伊根舟屋群

美山合掌村

美山合掌村。 圖／klook

京都美山是近幾年被京都深度旅人發掘出來的關西近郊景點，整個小村落的建築多是特色日式茅屋，每年白雪紛飛時，更能見到像是白川鄉合掌村一樣的童話雪景。

交通：

1.JR+南丹市營巴士 可從京都站搭乘JR至園部或日吉後轉乘南丹市營巴士前往

2.JR+美山自然觀光巴士 雪燈廊活動的期間限定直通巴士，從京都站搭乘JR至園部後，轉乘園部・美山周遊巴士前往。詳細資訊可至巴士官網查看。

日本關西地區一直是不少旅人熱愛的旅遊地區，不僅歷史文化豐富，自然景觀也相當壯麗，近幾年被發掘的關西近郊天橋立、美山合掌村、伊根舟屋等更是炙手可熱，從京都前往其實都相當方便，今天替各位整理了天橋立的交通、景點攻略，下次到訪京都，不妨到天橋立體驗不一樣的日式悠閒，想必會是全新的旅遊體驗哦！

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