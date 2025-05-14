升級後的大阪自由行，各年齡層全攻略懶人包，順遊2025關西萬博！

你是不是也有這種感覺？日本行總是選不出目的地、或是想去的地方很多，但手還是默默滑回了大阪。日本自由行目的地百百種，但大阪總是擠進前幾名。從美食、景點、購物到人情味，大阪已是日本旅遊的重要靈魂城市。來來來，我們就幫你一口氣整理出大阪人氣不墜的幾個原因，讓你明白為什麼大家一去再去，完全不膩！ 不管你是第一次來關西，還是已經來大阪N次的老將，這座城市總能給你新的驚喜。

圖片來源：大阪公式觀光情報



為什麼大家都愛去大阪►

1、吃爆！ 從白天飽到凌晨的美食天堂： 章魚燒、大阪燒、串炸、黑門市場生魚片丼飯…在這邊你會覺得整個吃超爽、簡直快吃出靈魂感了。

2、景點密集，不用當地鐵苦行僧： 大阪根本是懶人天國！景點通通集中在市中心，不用一直轉車轉得像在玩大富翁。心齋橋、道頓堀、天王寺——通通用一張地鐵券走到飽。

3、血拼不手軟： 藥妝、服飾、家電、零食，從南到北都能買成一整棟行李箱。

4、環球影城近到像住隔壁： 來大阪怎麼可以錯過環球影城啦！坐30分鐘電車就能開玩，不用舟車勞頓到快氣喘。瑪利歐、哈利波特、咒術迴戰一票到底，連爆米花桶都潮到可以當配件。

5、人情味滿滿，旅途中都是笑點： 大阪人好熱情、而且有時講話直接又好笑。讓你的旅程中充滿驚喜與人情味。

6、串遊其他城市超簡單的開掛式玩法： 大阪就像關西旅遊的總部，從這裡去京都、奈良、神戶，根本是早上說走就走的距離感。今天想當大人版和風系文青，明天換成做個好爸媽，一站多變超靈活！



大阪必去經典景點►

圖片來源：大阪觀光局



北區（梅田/大阪站周邊)：

•梅田空中庭園展望台：270度城市美景一次收服，夕陽與夜景浪漫指數爆表。

•HEP FIVE 摩天輪：在百貨公司屋頂搭摩天輪！眺望梅田市景的夢幻角度。

•Grand Front Osaka、LUCUA百貨群：美食、時尚、設計一次滿足，是購物控的天堂。

•中之島公園與大阪市中央公會堂：結合歷史建築與花園景致，超適合下午來散步拍照。

•國立國際美術館、大阪科學館：大人小孩都能享受的文化旅程，適合雨天備案。

圖片來源：Pexels



南區（難波/心齋橋/道頓堀）：

•道頓堀：固力果跑跑人、螃蟹本家、食倒橫丁，夜晚最熱鬧！

•心齋橋筋商店街、美國村：藥妝、服飾、古著、手作雜貨與潮流文化混搭地帶。

•黑門市場：章魚燒、生魚片丼、炸串……全大阪最香的一條街。

•難波八阪神社：超巨大獅子頭拜殿太好拍，超出預期的神秘景點。

•南座、道頓堀ZAZA劇場：想感受搞笑藝人或舞台劇演出？這裡有機會！

圖片來源：大阪觀光局、Pexels



大阪城地區：

•大阪城公園：歷史、綠地、櫻花一次擁有，春秋最美。

•大阪歷史博物館：對面就是大阪城，順遊不費力，超適合親子一同認識歷史。

•大阪城音樂堂+櫻花大道：春天櫻花滿開，秋天金黃銀杏，是攝影愛好者私藏地點。

圖片來源：大阪觀光局





•天王寺動物園：小而溫馨，適合親子慢慢走，每個轉角都有驚喜。

•阿倍野 HARUKAS 300 展望台：日本第一高樓，景觀電梯也超有感，附設百貨好逛。

•阿倍野Q's Mall 近鐵百貨：親子購物、室內親子樂園都有，是遛小孩神器。

•四天王寺：日本最古老佛教寺之一，想感受日本傳統文化不可錯過。

圖片來源：大阪觀光局





•大阪海遊館：超大水族缸與鯨鯊近距離接觸，水族館控必訪。

•日本環球影城：任天堂世界、哈利波特、咒術迴戰等全明星陣容登場！

•天保山摩天輪+Tempozan Marketplace：親子、情侶約會好地方，吃飯、逛街、搭摩天輪一次完成。

•聖瑪麗亞號觀光船：從港口出發的仿古船，航行中可以看到整個大阪灣風景。

新型400系列列車-圖片來源 ：維基百科

溫馨小建議：

*如果你只有一天時間 > 建議集中「南區」和「大阪城」行程，搭配逛街＋文化賞析剛剛好。

*帶小孩的話 建議住「天王寺」或「灣岸地區」，動物園與海遊館行程可輕鬆安排。

*愛拍照或情侶出遊> 推薦走「北區+大阪城+灣岸」，白天景點、晚上夜景都不漏。



2025年大阪交通再進化►

2025年大阪為迎接萬博，進行了多項交通基礎建設的升級與創新，特別針對夢洲會場的交通連結進行了大幅改善。以下為主要的交通進化亮點：

-地鐵與鐵路更新-

•中央線延伸至夢洲站：

大阪地鐵中央線延伸至夢洲站，該站位於萬博會場的東門前，成為主要的進出通道。從市中心出發，搭乘中央線可直達會場，提供便捷的交通選擇 。

•新型400系列列車投入運行.. 為配合萬博期間的運輸需求，Osaka Metro引進了新型400系列列車，設計現代，提升乘坐舒適度與運輸效率。

-公共交通與接駁服務-

•增加列車班次與接駁巴士： 為應對預計的高峰人流，Osaka Metro計劃在萬博期間增加列車班次，最短間隔達2.5分鐘。此外，從關西國際機場、新大阪站等地也將有接駁巴士服務，方便旅客前往會場。

•道路基礎建設改善-新建道路連接夢洲： 為提升夢洲的可達性，當局新建了兩條道路連接夢洲與大阪市區，改善了車輛通行效率，並減少了交通擁堵的可能性 。

圖片來源：大阪觀光局



大阪自由行行程推薦-大人版►

這份三天二夜的提案強調「從容不趕路」，讓你玩得盡興又不過勞。吃得過癮、買得爽快、還加上一點未來感（謝啦！萬博EXPO），以下這就是2025年最值得收藏的大阪旅行提案。





上午-從心齋橋開始，感受大阪的節奏感： 飛機一落地，選南海電鐵 or JR直奔難波站，約莫45分鐘就能把自己丟進大阪市中心的懷抱。行李先丟飯店，大推住心齋橋或難波，逛街吃飯搭車都超順手。 從心齋橋商店街一路逛到道頓堀，這條街根本是購物界的跑酷場！藥妝、古著、潮T、甜點一路掃貨，還能順便打卡那位永遠在衝刺的固力果跑者。

中午-黑門市場吃到嘴角冒油光：

走路10分鐘就能攻進黑門市場，這大阪的美食重要基地有超多好吃的，海膽鮭魚卵丼、現烤松葉蟹、生魚片蓋飯，美味又新鮮度超高。

下午-登通天閣，打卡老派浪漫：

飯後搭地鐵轉戰「新世界」區域，看看有年代感的通天閣、串炸店一條街，配著昭和氛圍慢慢走，秒懂什麼叫「有歷史又不無聊」。

晚上-道頓堀夜戰美食，吃飽才甘願回飯店：

晚餐直接殺回道頓堀開吃：章魚燒界的始祖「甲賀流」、大阪燒名店「千房」、還有開到半夜的串炸居酒屋。這晚不趕路，就讓肚子決定下一站去哪裡！

圖片來源：大阪觀光局





早餐-便利商店 or 小清新咖啡店開場：

想快快出發就超商解決>飯糰、玉子燒、熱咖啡，一早吃暖暖。想悠哉一點就選附近網美咖啡廳或飯店早餐，邊啃邊開啟今日戰鬥模式。

整天-環球影城開掛式爽玩-裡面必玩熱點直送給你： *超級任天堂世界-瑪利歐賽車開下去，AR玩到滿頭汗 *哈利波特魔法村-進入活米村，奶油啤酒乾一杯 *好萊塢美夢列車-叫到失聲但還想再排一次 *限定IP主題區-咒術、鬼滅、進擊之巨人輪番轟炸中！ 園內美食一樣不能錯過：超可愛的爆米花桶、恐龍便當超有戲，戰利品也別客氣，買起來。

晚上-梅田夜景療癒收場： 玩到腿軟？就用「梅田空中庭園展望台」的夜景療癒一下。360度城市燈海美得像動畫場景。晚餐推薦居酒屋走一波，串燒+生啤=完美句點！





上午-天保山海遊館，走進海底世界：

搭地鐵中央線到「大阪港站」，進攻人氣景點【海遊館】。 巨大太平洋水槽+鯨鯊+水獺+企鵝，療癒系爆棚。周邊還有摩天輪和Tempozan購物中心，邊逛邊吃甜點邊思考人生也很可以。

中午-夢洲踩點預習2025萬國博覽會：

搭地鐵中央線一路直達夢洲站，這是世博會的主場域，新延伸的地鐵也很值得朝聖。雖然主場還在施工中，但臨海景色＋新設施超前部署的感覺，很有未來感。運氣好還能遇上快閃活動，記得提前查官網。

下午-回市區收尾，旅程血拼完結： 行程最後半天，交給購物神力吧！心齋橋、難波兩大戰區任你掃貨，藥妝、美妝、家電、零食、特色甜點…一卡皮箱不夠裝都正常。 記得買顆鯛魚燒或來支霜淇淋，為這趟旅程畫個「香香甜甜又想再來」的句點。

圖片來源：大阪觀光局



大阪自由行行程推薦-親子版►

為什麼大阪會是爸媽的救星！因為它真的太懂親子旅行的痛點了！帶小孩出門玩最怕行程太趕、轉車太多、孩子沒電、爸媽更累…嗚嗚嗚！這些大阪通通幫你解決，這城市像是為親子旅行量身打造的一本範本！交通簡單、景點集中、設施友善、餐廳不挑嘴，還內建樂園水族館 、動物園等孩子最愛的選項，完全不需要太精密的規劃！放鬆玩就對了。更棒的是大阪不只是可以帶孩子去，而是帶了孩子也能玩得開心！從看長頸鹿、水族，到搭摩天輪、吃鯛魚燒，三天兩夜就能排出一場笑聲密度超高的親子輕旅行！爸媽放鬆、孩子放電，全家人感情升溫不靠說教，只靠好玩

接下來這份三天兩夜親子行程提案走的是不趕、不累、很懂小孩的玩法，動物園 樂園 海遊館全都排好排滿，還搭配很友善的交通與設施資訊，讓你當個聰明又輕鬆的爸媽不是夢！下次放假想出國 不要再思考人生了！，直接來大阪吧！孩子會感謝你，自己也會偷偷覺得：「我好像是個很懂玩的家長耶！？」





上午-入住市區飯店、放慢腳步暖身：

選擇心齋橋、難波或天王寺一帶的親子友善飯店，交通方便、也可選有兒童遊戲空間或備有嬰兒床的住宿，讓小孩可以自在放電，大人也能喘口氣

中午-阿倍野HARUKAS商場簡單吃+上樓看風景：

前往阿倍野HARUKAS百貨，樓下是超多親子餐廳，像是KIDDY LAND、Afternoon Tea…等。

樓上還有日本最高的展望台 HARUKAS 300 讓小朋友可以從天上看城市，大人也能邊欣賞美景。

下午-天王寺動物園趣味冒險：

步行即可抵達天王寺動物園，是日本歷史最悠久的動物園之一。規模不大但非常親民！長頸鹿、企鵝、紅鶴、小熊貓等都超近距離。

晚上-東吃西吃+夜晚風情：

走到新世界區域，點幾串不辣的串炸讓小孩也能一起吃，整條街燈火通明像夜市。吃飽後順路拍個通天閣夜景，小朋友累了就直接回飯店休息。

圖片來源：大阪觀光局





早餐-快速補充體力後直衝環球影城：

在飯店吃飽早餐後就出發前往【日本環球影城】，搭JR夢咲線從市區出發約30分鐘。不趕行程，玩得從容有節奏。

環球影城親子重點攻略(精選區域)：

*小小兵樂園 Minion Park-溜滑梯、旋轉遊樂設施、繽紛商店街，讓小小孩都能安心玩到瘋。

*芝麻街遊樂區 Wonderland-設有旋轉木馬、雲霄飛車（親子版）、噴水遊戲區等，是適合6歲以下孩子的天堂。

*超級任天堂世界-如果孩子年紀較大（8歲以上）會更愛這區，互動裝置＋AR瑪利歐賽車超有臨場感。

*表演與街頭秀-環球影城經常有卡通人物巡遊與小型表演，超適合拍照＋拉近與孩子的互動。

晚餐-園區內簡單吃or回市區再吃：

如果孩子還有體力，可回市區用餐，推薦「難波PARKS」商場內多間親子餐廳，座位寬敞、也備有兒童椅與餐具。

圖片來源：Trip To Japan





上午-大阪港海遊館水族館：

搭地鐵前往大阪港站來到日本數一數二的海遊館，這裡以超大水槽和環太平洋主題設計聞名！鯨鯊、企鵝、水獺都能一次看到，館內設有觸摸池，孩子還可以摸到鯊魚尾巴耶！體驗十足、安全有趣

中午-天保山Tempozan購物中心逛街休息+樂高樂園玩樂放電：

海遊館旁的天保山Tempozan Marketplace商場裡有很多親子餐廳、甜點店與便利商店，累了就坐下來悠閒吃飯，順便買個伴手禮，最棒的是就在它的三樓還有樂高樂園耶！

下午-搭摩天輪：為旅程畫下完美句點：

Tempozan摩天輪是全家都能安心搭乘的療癒行程，邊看大阪港景色、邊和孩子聊這三天的旅行趣事，是最溫馨的結尾。

溫馨小建議：

*推車友善>地鐵站幾乎設有電梯，如環球影城、海遊館、HARUKAS、天王寺動物園都可推嬰兒車。

*廁所多>多數景點與商場都設有尿布台與兒童廁所。

*餐廳、百貨、美食街幾乎都有兒童餐與座椅，帶孩子外食完全不擔心。

*不趕路>行程安排一天一個主題，慢慢走慢慢玩，爸媽小孩都不累。

大阪親子友善設施全攻略►

帶小孩去大阪，真的沒你想像那麼累！

很多爸媽出國前會內心小劇場上演三百遍：「推車能不能進餐廳？」「換尿布會不會超麻煩？」「有沒有兒童餐，不然寶寶只想吃白飯怎麼辦？」別擔心，大阪早就把這些小事處理得妥妥當當，根本是亞洲最適合親子自由行的城市之一。

根據大阪觀光局及多家景點／百貨公司官網資訊（如環球影城、Tempozan Marketplace、各大百貨集團），大阪的親子設施完善度高到讓你想搬過去住！電梯、哺乳室、尿布台、兒童椅、推車租借，該有的全都有，還貼心到細節。以下就幫爸媽們一口氣整理好最實用的「大阪親子設施重點筆記」，旅程省心、孩子開心，爸媽也不必搞得像參加鐵人三項！

圖片來源：大阪萬博EXPO官網

溫馨小提醒：

建議多多自備濕紙巾＆尿布，以防熱門時段設施使用量大。也可準備便攜型折疊換尿布墊，靈活應變



順遊2025大阪萬博不費力►

為迎接2025年大阪世界博覽會（大阪・關西世博會），大阪的交通系統進行了多項升級，以便利訪客前往位於夢洲的世博會場。以下是主要的交通更新：

1、Osaka Metro 中央線延伸至夢洲站：

大阪地鐵中央線已延伸至新設的「夢洲站」，該站於2025年1月19日正式啟用，成為前往世博會場的主要交通樞紐。 從大阪市中心的本町站出發，搭乘中央線約20分鐘即可抵達。

2、新型400系電聯車投入服務：

為提升運輸能力並提供更舒適的乘車體驗，大阪地鐵引進了新型400系電聯車。 該列車於2023年6月25日開始運行，主要服務於中央線，並在世博會期間擔負重要的輸運角色。

3、直達接駁巴士服務：

除了地鐵，從大阪市內多個主要車站，如大阪站、新大阪站、南海難波站等，均設有直達夢洲的接駁巴士服務。 部分巴士需要事先預約，並需支付額外費用。 例如，從櫻島站出發的接駁巴士單程費用為350日圓，車程約25分鐘。

4、機場直達巴士：

為方便國際旅客，從關西國際機場將有專用接駁巴士直達夢洲，預計車程約50分鐘，單程費用約1,500日圓。 具體資訊將在官方網站更新。

5、 一般巴士路線調整：

一般巴士路線也進行了調整，以支援前往世博會場的需求。 例如，從宇宙廣場站前搭乘4號巴士可直接抵達夢洲，車程約20分鐘，單程票價約200日圓。



不論你是初次來訪的大阪新手，還是走過心齋橋、吃遍黑門市場的資深旅人，2025年的大阪，都值得你重新認識一次。這座城市不斷進化，地鐵中央線延伸至夢洲、萬博交通新設施登場，未來感的空中飛行接駁也即將成為現實。從北區的時尚百貨到灣岸的親子樂園，從城區綠意滿滿的歷史公園到熱鬧的道頓堀夜色，大阪就像一份拼盤，將文化、美味、創新與懷舊全都裝進一場旅程中。

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