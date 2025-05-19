京都親子旅遊這樣玩！2025年8個必去親子景點大公開

說到京都大家會想到什麼呢？在我們的京都旅遊全攻略有包含著名古老寺院清水寺、可以探索竹林的京都近郊嵐山、更甚至是京都北部的超美天橋立及伊根舟屋，無論哪個都是京都必去景點，但如果是想規劃親子自由行，還有哪些適合帶小孩一起玩的京都景點可以安排呢？就讓FunTime小編來整理給大家，快一起看下去吧！

京都水族館

京都水族館。 圖／klook

如果家中小朋友喜歡海洋生物，京都水族館就是你的好選擇！除了常見的海洋生物外，也能看到棲息於京都河流中的活化石–日本大山椒魚，另外，小編覺得京都水族館最特別的絕對是「水母樂園」，這裡有360度全景水族箱「GURURI」，讓人彷彿置身於大海中與水母共遊，還可以觀摩飼育員每天照顧水母的模樣，超級酷，小孩絕對會愛上！

交通：巴士「七條大宮・京都水族館前」站下車，步行約5分鐘。

開放時間：每日皆不同，請參考官網。

門票：成人2,400日圓、高中1,800日圓、國中／國小1,200日圓、小孩800日圓

京都鐵道博物館

京都鐵道博物館。 圖／klook

家裡有小小鐵道迷的家長們注意啦！京都鐵道博物館除了能了解日本鐵路和探索各式車型外，也有很多互動裝置，其中「行駛模擬裝置」可以讓小朋友成為小小列車長，真的超有趣～還有模擬火車內部的「食堂車」也不能錯過，玩累了就在這裡享用限定版鐵路便當，好吃又新奇，如果是新幹線造型的便當盒，還可以帶回家喔！

交通：巴士「梅小路公園・JR梅小路京都西站前」站下車，步行約3分鐘。

開放時間：10:00-17:00

門票：大人1,500日圓、高中1,300日圓、國中／國小500日圓、幼兒200日圓

京都市動物園

京都市動物園。 圖／shutterstock

京都市動物園非常適合富有好奇心的孩子們，因為這裡有許多少見的動物，像是隱䴉、印度狐蝠及大山貓，甚至是瀕臨滅絕的對馬野貓等等，這可是關西地區才有機會看到的呢！另外，「大猩猩的家」也是京都市動物園的一大亮點，可以看到大猩猩用觸控螢幕學習，超吸睛！而且京都市動物園距離市中心不遠，絕對是京都親子景點的首選～

交通：巴士「岡崎公園 動物園前」站下車，步行約1分鐘。

開放時間：09:00-16:30（週一休館，偶有變動，建議提前至官網查詢）

門票：750日圓、國中以下免費

京都市青少年科學中心

京都市青少年科學中心分為科學館和天文館，科學館的展區內有超過100種以上的裝置，互動性非常強，能讓小朋友透過親身體驗的方式學習科學知識，還有科學實驗課程可以參與喔～而天文館有圓頂影廳可以360度無死角的觀看、了解宇宙，非常壯觀！帶著小小孩也不用擔心，在親子區可以透過光、氣流及投影等元素，結合塗鴉及泡泡，讓孩子們邊玩邊學習，最後也別忘了到戶外參觀蝴蝶館，親子旅遊必訪！

交通：巴士「青少年科學中心前」站下車，步行約1分鐘。

開放時間：09:00-17:00（週一休館）

科學中心門票：大人520日圓、高中／國中200日圓、國小100日圓

天文館門票：大人520日圓、高中／國中200日圓、國小100日圓

京都市市民防災中心

因為日本經常受到自然災害，所以對於防災的意識非常高，在應對上也更加重視，而京都市市民防災中心就類似防災教學博物館，提供免費體驗地震、強風、土石流、火災避難等情景的服務，非常逼真，也能體驗滅火，透過遊戲學習正確的噴水位置，小編強烈建議列入親子行程中，讓小孩在玩樂之餘建立實用的防災知識，是非常有意義的親子景點～

交通：巴士「市民防災中心前」站下車，步行約1分鐘。

營業時間：09:00-17:00（休館日請見官網）

京都貓頭鷹之森

京都貓頭鷹之森。 圖／shutterstock

如果你和小編一樣超愛毛茸茸的小可愛們，就不能錯過京都貓頭鷹之森，館內有15隻貓頭鷹，幾乎都可以觸摸，而且他們都非常溫馴，也不用太擔心被攻擊喔！而特別怕生的貓頭鷹，店家會有牌子告示。來這裡可以試著用手背輕輕地摸他們的頭和背，你會發現羽毛比想像中更加柔軟、蓬鬆，有小孩的遊客可以把這裡排入京都親子景點之一，沒有小孩的旅客也可以當作整趟旅行中的療癒行程喔～想同時玩清水寺，可以選擇入住清水寺附近住宿，搭車很快就到囉！

交通：巴士「四條河原町」站下車，步行約3分鐘。

開放時間：平日12:00-18:00、假日11:30-18:30

門票：大人1,000日圓、小孩800日圓

東映太秦映畫村

東映太秦映畫村。 圖／klook

東映太秦映畫村完美復刻了江戶時代的街道，可以穿上江戶時代的服飾、和服或忍者裝，快速融入場景，有趣又好拍～這裡的體驗也很豐富，忍者教室、忍者迷宮、忍者房間，還有手裏箭道場等，一定能讓小朋友玩到不亦樂乎，更有與「你和偶像光之美少女」、「假面騎士」及「新世紀福音戰士」等IP聯名的活動和場景，愛看動畫的大人、小孩都會超享受！

交通：巴士「太秦映畫村前」站下車，步行約1分鐘。

開放時間：10:00-17:00（偶有變動，建議提前至官網查詢）

門票：大人2,400日圓、高中／國中1,400日圓、小孩1,200日圓

京都嵐山猴子公園

京都嵐山猴子公園。 圖／shutterstock

若是有安排嵐山行程，除了嵐山必玩景點外，帶小孩的家庭也可以來京都嵐山猴子公園！到入口後，還需要走約20分鐘才能抵達山上的公園，雖然聽起來很累，但其實慢慢散步也很舒服，還可以吸收芬多精、讓小孩放放電。公園內約有120隻猴子，這裡的猴子雖然是野放，卻有專人餵養，所以不會有搶食和攻擊的行為，大家也能購買水果餵食，而且除了看猴子外，還能眺望美景呢！想遠離京都市中心的話，很推薦帶小孩來這裡走走喔～

交通：巴士「嵐山公園」站下車，步行約2分鐘。

開放時間：09:00-16:00

門票：大人800日圓、小孩400日圓

看完FunTime小編整理的京都親子景點，有沒有想立刻出發的衝動呢？許多景點都能邊旅遊、邊學習，像是京都市市民防災中心，真的是家長們的福音，而且有些景點甚至能親子共學，小朋友也會更有成就感！如果還想帶孩子到錦市場體驗日本道地美食、前往近郊跟大自然有更多互動，又或是換上和服留下美好的親子回憶也沒有問題，以上資訊京都旅遊全攻略都幫你準備好了！

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