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2025名古屋自由行住宿怎麼選？精選地鐵站附近親子友善飯店，帶小孩輕鬆不踩雷！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
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如果你已經來過日本旅遊很多次，東京、大阪都玩過了，那不妨來趟名古屋自由行！交通方便、物價親民、人潮不擁擠，超適合親子旅行～這次幫你整理了6間近地鐵站的名古屋住宿推薦，從自助入住到高CP值、質感房型統統有，帶著孩子出門也能輕鬆又自在！現在就趕快跟著AsiaYo一起來看看吧🤩


｜📝 名古屋住哪裡方便？｜

🚇 名古屋市區移動怎麼搭？

市內交通主要靠以下三種工具，搭配使用就能輕鬆跑透透👇

• 🚇 地下鐵（市營地鐵6條線）➡️ 範圍廣、班次多，市區移動首選！

• 🚌 市內巴士➡️ 地鐵沒到的地方，用巴士補上剛剛好！

• 🚆 JR & 名鐵（部分路段）➡️ 前往郊區或熱門景點超方便～

👨‍👩‍👧‍👦 名古屋親子旅遊地鐵選址推薦

如果是帶孩子或長輩一起來，住在地鐵站附近會更方便，省去提著大行李跑公車的麻煩～（小提醒：日本公車空間不大，不太適合帶大型行李上車喔！）

圖:AsiaYo提供
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🏨名古屋親子住宿類型攻略

選好地鐵站後，接著就是精打細算住宿啦！👛幫你考量到有孩子可能哭鬧的情況，貼心推薦三種住宿類型～不管你是注重CP值的爸媽，還是想犒賞自己放鬆一下，都能找到適合的好選擇喔🛏️✨

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｜⚡自助入住名古屋飯店推薦｜

不想排隊、不想講日文、不想被打擾？那你一定會愛自助入住飯店！支援線上Check-in，輕鬆搞定手續，帶著小孩一進門就能躺平超讚～

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｜💰高cp值名古屋親子住宿推薦｜

預算有限還是想住得舒適？選高CP值飯店就對了！房間實用、地點便利，常常還有附洗衣設備，爸媽輕鬆顧小孩、荷包也不會哭～適合精打細算的小家庭首選👌

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｜🎩質感名古屋親子住宿推薦｜

旅行不只是陪小孩，也是爸媽的小確幸呀～選一間設計感滿滿又親子友善的質感飯店，享受寬敞空間、貼心服務和療癒氛圍，讓你在旅途中也能好好放鬆一下💆‍♂️💫

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看完這些精選名古屋飯店，是不是已經開始規劃下一趟日本自由行了？無論你想展開東京自由行、大阪自由行，還是從名古屋出發輕鬆串連多個城市，這裡都是超棒的中繼站！對了，出發自由行前別忘了準備好 eSIM，旅途中上網打卡、導航找美食都不卡卡📱現在就趕快上平台上挑選，跟著AsiaYo來一趟美好的日本旅行吧！🇯🇵


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