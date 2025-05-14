日本旅行甜點控注意！「TORAKU 布丁」必吃清單總整理

最近在日本甜點界掀起話題的「TORAKU 布丁」，已迅速成為許多老饕熱烈討論的焦點。從濃郁扎實的經典口感到清新爽口的水果風味，這裡通通都有 🍮✨

想知道吃貨們一致推薦的必吃品項有哪些嗎？那就跟著JAPANKURU團隊一起，展開一場TORAKU甜點巡禮吧！

來日必吃甜點「TORAKU 布丁」

來日本旅行時，你是否曾在超市或甜點店注意到一個樹形標誌呢？這個標誌正是來自甜點品牌「TORAKU（トーラク）」，以「更美味、更有趣、更輕鬆」為理念，推出各式各樣的精緻甜點。

其中最具代表性的商品——「神戶布丁」，是日本多年來備受喜愛的長銷甜點。憑藉設計感十足的包裝與豐富多樣的產品系列，吸引了無數布丁愛好者爭相入教，不僅擁有高級感滿滿的美味，其令人忍不住想拍照打卡的精緻外觀，更讓它成為日本旅行中絕對不能錯過的必吃甜點之一。最令人驚喜的是，這款布丁在超市或超商都能輕鬆購得，堪稱兼具便利性與高品質的代表作！

本篇將從「TORAKU 布丁」系列中，精選數款特別推薦的商品介紹給大家。如果你正準備開啟一場充滿甜點的日本之旅，那就趕緊把這篇收藏起來吧！

必吃！TORAKU超人氣布丁甜點總盤點

▎TORAKU 布丁入門推薦 🍮

首先要推薦的這幾款，特別適合第一次嘗試TORAKU 布丁系列的人，無論是味道還是外型，都會讓你驚呼：「原來布丁也可以這麼不一樣！」

▎皇家卡士達布丁

如果你在旅途中想要療癒疲憊的身心，那就開場專屬於自己的甜點派對吧！在此，為各位獻上TORAKU的「皇家卡士達布丁（ロイヤルカスタードプリン）」～

這款布丁自2004年上市以來，始終廣受喜愛，堪稱日本布丁界的經典長銷代表，如今也深受許多海外觀光客的喜愛。特別值得一提的是，它從2015年到2024年，連續10年榮獲「世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）」最高金獎，其美味與品質，絕對毋庸置疑！

布丁本體以牛奶、鮮奶油與雞蛋的絕妙比例調製而成，口感細膩滑順，風味濃郁且富有深度，令人一試難忘。此外，另附的焦糖醬更是這款布丁的靈魂。相較於一般焦糖醬，這款的苦味較低，能突顯出柔和而深層的甜味，進一步襯托布丁的香醇風味。享用時可以依照個人口味自由調整焦糖的用量，打造專屬於自己的甜度體驗。

【皇家卡士達布丁（ロイヤルカスタードプリン）】

價格：216日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、牛奶

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▎Brulee法式烤布蕾布丁

接下來登場的是將經典「法式烤布蕾」轉化為布丁形式的美味創作——「Brulee法式烤布蕾布丁（Brulee クレームブリュレ）」。這款布丁附有獨立包裝的微苦焦糖顆粒，食用時撒在表面，與布丁接觸後會形成如烤布蕾般酥脆的焦糖層。酥脆外層與內層柔滑的奶香布丁形成鮮明對比，帶來豐富的口感體驗。

這款布丁採用以乳製品質聞名的北海道產純鮮奶油，讓整體風味更顯香濃醇厚，散發出迷人的奶香與淡淡的烘焙氣息。除了滑順柔和的甜味外，搭配上微苦的焦糖，更巧妙平衡了整體口感，帶來層次豐富、不膩口的享受。即使是對布丁不感興趣的人，品嚐過後也會被這款獨具質感的精緻甜點所吸引，令人一試成主顧。

【Brulee法式烤布蕾布丁（Brulee クレームブリュレ）】

價格：216日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、牛奶、吉利丁、大豆

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▎嚴選濃郁起司蛋糕

喜愛甜中帶鹹風味的人，絕對不能錯過這款——「嚴選濃郁起司蛋糕（こだわりの濃厚チーズケーキ）」！這款甜點融入了有「起司女王」之稱的卡芒貝爾起司的濃郁與圓潤風味，再結合奶油乳酪特有的滑順口感，讓人徹底沈淪在起司香氣與濃厚乳香交織出的層次之中。食用時淋上附贈的蜂蜜，便能品嚐到甜中帶鹹、鹹中帶甜的口感，令人回味無窮。

名為起司蛋糕，但卻擁有如布丁般Q彈柔嫩的獨特口感，如果你是起司甜點的愛好者，一定要嚐看看！

【嚴選濃郁起司蛋糕（こだわりの濃厚チーズケーキ）】

價格：216日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、牛奶

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▎昭和硬布丁

平常會看到的布丁多以「蓬鬆滑順」的口感為主，但若你追求的是更經典、傳統的滋味，那就絕對不能錯過這款——「昭和硬布丁（昔ながらのかためプリン）」！這款布丁重現了日本昭和時代喫茶店的懷舊雞蛋布丁風格，僅以雞蛋製成，且為了保留食材的原始風味，製作過程中極少使用添加物，因此擁有濃厚香醇、質地紮實的口感。

微甜的布丁本體，搭配濕潤且帶有濃郁苦香的焦糖醬，入口時焦糖滲透進布丁中，讓深層風味在口中緩緩綻放。對於不喜歡過於甜膩的甜點，或正在尋找適合成熟風味的人來說，這款布丁可說是再適合不過！

此外，它的份量也很迷你，就算飯後已飽，也能輕鬆享用，是解嘴饞的最佳小夥伴。

【昭和硬布丁（昔ながらのかためプリン）】

價格：151日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、牛奶

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清爽水果布丁 味蕾療癒清新享受

▎🍋 整顆瀨戶內檸檬生乳酪布丁

▎🍈 靜岡縣產皇冠哈密瓜布丁

▎🥭 宮崎縣產蘋果芒果布丁

前面介紹了幾款甜味較明顯的布丁後，接下來轉換一下口味，推薦一下清爽系布丁——全新升級的「水果布丁三入組」。

🍋首先登場的是「整顆瀨戶內檸檬生乳酪布丁（丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ）」。這款布丁選用日本檸檬產量第一的瀨戶內產檸檬，使用整顆檸檬現榨果汁，完整保留了檸檬的天然清香與爽口酸味，搭配柔滑細緻的生乳酪，酸甜平衡，風味清新不膩。與一般布丁不同之處在於，它擁有類似水果果凍般的Q彈口感，整體更加輕盈且富有層次。

特別推薦給喜歡清爽系甜點的人，尤其在炎炎夏日，這款布丁將為你帶來片刻的涼爽與療癒。

【整顆瀨戶內檸檬生乳酪布丁（丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ）】

價格：151日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：牛奶

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🍈同樣值得推薦的，還有這款使用了被譽為「哈密瓜之王」的靜岡縣產皇冠哈密瓜所製成的「靜岡縣產皇冠哈密瓜布丁（静岡県産クラウンメロンのプリン）」。這款布丁完整保留了皇冠哈密瓜特有的香氣與風味，對於一直好奇這款高級水果滋味的人來說，是一款價格親民且能輕鬆入手的甜點。布丁本身散發出淡雅的哈密瓜香氣，搭配柔嫩細緻的口感，尤其適合作為小朋友的點心。

如果你正在尋找一款適合全家人一同享用的高雅系甜點，那麼絕對就是他了！

【靜岡縣產皇冠哈密瓜布丁（静岡県産クラウンメロンのプリン）】

價格：151日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：牛奶、大豆

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🥭最後要介紹的是「宮崎縣產蘋果芒果布丁（宮崎県産アップルマンゴーのプリン）」。這款布丁使用了來自長時間日照充足、以盛產高品質芒果聞名的宮崎產芒果，不僅果香濃郁、風味醇厚，再加了百香果果汁點綴，為整體帶來清爽的尾韻，是一款層次豐富、品質出眾的水果系甜點。

入口瞬間，濃郁的果香在口中綻放，接著是百香果帶來的清新酸味，達成完美的風味平衡。特別適合作為油膩餐後的口感轉換，如果你正在尋找一款清爽又溫潤的水果布丁，那麼這款絕對值得推薦！

【宮崎縣產蘋果芒果布丁（宮崎県産アップルマンゴーのプリン）】

價格：151日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：牛奶、大豆

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甜點控注意！新上市驚喜美味你嚐過了嗎？

對於布丁迷來說，除了前面介紹的經典必吃人氣款，最新出爐的熱騰騰新品也同樣值得關注，各位甜點控可千萬別錯過了！

▎杏仁奶香濃郁布丁

對於那些「想兼顧健康，但又難以割捨甜食」的朋友來說，這款聰明的選擇絕對適合你——「杏仁奶香濃郁布丁（アーモンドミルク仕立てのクリーミープリン）」！這款布丁融合了杏仁奶特有的香氣與清爽尾韻，再搭配濃郁蛋香、滑順豆乳奶油與楓糖帶來的柔和甜味，只需一口，就能感受到滿滿的幸福與滿足，是一款被低估的隱藏系甜點。

此外，它還富含7mg 維生素E與3g 膳食纖維，營養價值絲毫不馬虎。如果你苦於找不到與杏仁奶匹配的相關甜點，那麼這款布丁的出現，恰恰正是時候。

【杏仁奶香濃郁布丁（アーモンドミルク仕立てのクリーミープリン）】

價格：172日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、杏仁、大豆

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▎濃厚卡士達布丁

如果你是特別鍾愛濃郁蛋香的人，那麼就試試看這款「濃厚卡士達布丁（コク深カスタードプリン）」吧！它使用了被譽為高級雞蛋的「強化碘營養的雞蛋・光（ヨード卵・光）」，濃郁程度約為一般雞蛋的3.5倍，每一口都能感受到濃厚的蛋香在口中綻放，同時搭配滑順綿密的口感與淡雅的香草香氣，完美融合出層次豐富的獨特魅力。底層鋪滿的焦糖醬則為整體風味增添平衡感，讓你從第一口到最後一口都吃得毫不膩口，滿足感十足。

如果你熱愛濃厚系布丁，這款絕對是為你量身打造的美味選擇！

【濃厚卡士達布丁（コク深カスタードプリン）】

價格：189日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、牛奶、吉利丁、大豆

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▎濃厚鮮奶油布丁

如果你喜歡更濃郁的奶香，那麼一定要試試這款——「濃厚鮮奶油布丁（コク深生クリームプリン）」！這款布丁使用北海道產的純鮮奶油與牛奶製作，如其名所示，能讓你盡情享受滑順濃厚的奶油魅力。入口即化的綿密口感，層次分明的香氣在口中擴散，即使只嚐一小口，也會留下深刻印象。

當你一口口吃下布丁時，底部的焦糖醬會逐漸與奶油融合，突顯出布丁的香濃風味，使整體口感更加豐富且平衡，從第一口到最後一口都不膩口。

特別推薦與前面介紹的「濃厚卡士達布丁（コク深カスタードプリン）」一同享用，品嚐濃郁蛋香與奶油風味之間的絕妙對比，更能體會到布丁世界的多樣魅力！

【濃厚鮮奶油布丁（コク深生クリームプリン）】

價格：189日圓（含稅）

保存方法：需冷藏

過敏原：蛋、牛奶、吉利丁

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美味TORAKU布丁哪裡買？

「TORAKU 布丁」在日本各大超市皆可輕鬆購得，其中部分品項也能在便利商店找到。如果你想一次購買多種口味，建議前往品項較為齊全的超市，前往冷藏甜點區繞一繞，或許就能發現意想不到的美味驚喜！

甜點控集合！TORAKU布丁全面制霸！

日本被稱為甜點王國，果然名不虛傳！征服各式甜點，是許多人來到日本旅遊的一大樂趣。雖然朝聖話題甜點名店是最直接的作法，但如果你不想花太多時間在找店家與排隊，又想品嚐美味的甜點，那麼這趟日本之旅，不妨把目光鎖定在「TORAKU 布丁」吧！

除了這次介紹的精選商品之外，TORAKU還有許多不同口味與風格的布丁。無論是濃厚系還是清爽系，經典風味還是創新口感，找到最符合自己喜好的那一款，或許正是旅程中最甜蜜的驚喜！想了解更多關於TORAKU 布丁的資訊，可以透過官方網站進行查詢。下次來日本旅行時，不妨挑選幾款TORAKU 布丁，開辦一場專屬於你的甜點派對吧！

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