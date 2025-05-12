日本最美城鎮！岡山倉敷兩日遊 體驗日本唯一牛仔和服

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨ 於 2024-03-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 18 個景點，其中包含 Ōka、倉敷美観地區、倉敷着物小町 美観地区店 KURASHIKI KIMONO KOMACHI (BIKAN AREA SHOP)。

來岡山旅遊一定要記得來這個超美小鎮，好吃好逛還能穿日本唯一牛仔和服

第 1 天

Ōka | 1 小時

這次旅遊帶阿嬤來倉敷，選了一家素食餐廳，菜色是自助式非常豐盛，而且每道都很好吃欸，連我這個不愛蔬菜的人都超愛！所有菜都是日式的，菜色選超多，眾多家常菜！想吃多少就吃多少，價格只要1800日幣很划算！有生雞蛋、優格，紅豆湯等～

倉敷美観地區 | 5 小時

到目前最喜歡的日本城鎮 真的好美拜託一定要去🥹

晚上18:00後還有點燈，在這裡住一天會更好～

倉敷着物小町 美観地区店 KURASHIKI KIMONO KOMACHI (BIKAN AREA SHOP) | 1 小時

✔️岡山才穿得到的牛仔和服

✔️位在超美的倉敷美觀地區

✔️可用日文及英文溝通

✔️牛仔和服只有日本岡山穿得到 推薦選牛仔款

✔️攝影拍得很棒 價格也很划算 推薦加購

👘¥6050 👧🏻👦🏻 髮型另外+¥1320

攝影：兩人以上 ¥2200/ 人 （一人¥3300/人）

跟著40分鐘還會用手機幫你拍 當天可拿到光碟片有100張以上的照片！拍的超美！

⏰9:30-17:00

日間計畫9:30-17:00

牛仔和服¥6050/一般和服¥3850/妝髮¥1320

攝影 一人¥3300 兩人以上¥2200/人

（40分鐘會給100張以上）

大原美術館 | 1 小時

很有特色的美術館，在這個充滿舊民宅的倉敷美觀地區，唯一一座像是希臘神殿的雄偉建築，門口先是看到兩座羅丹的雕像作品。真是充滿藝術的饗宴，館內有莫內的睡蓮還有各式經典名作，收藏不少厲害的西洋作品，鎮館之寶《聖母領報》，還有真的莫內花園分株而來的蓮花池。

門票¥1500，有三館可以參觀

舊大原家宅邸 | 20 分鐘

參觀豪族大原家的舊宅邸，可以看到歲月的歷史，了解過往發展歷史外，還可以探訪宅邸中的庭院茶室。也能在這裡享用抹茶+茶點！

門票：500日圓 修復的很漂亮 推薦有時間可以逛逛

倉敷川遊船 | 30 分鐘

遊船需要提早預約，熱門時間會額滿，建議一到倉敷就先去預約，時間到了再回來搭船即可！傳上可以拍的不同角度的照片！倉敷的美景在船上看來，別有一番風味。戴上斗笠更有特別風情！

倉敷民藝館 | 20 分鐘

有許多古董屋簷，各世紀以來日本的日常工具重要典藏，陶藝家和工匠的作品令人讚嘆！家具椅子也是民俗藝術品，不使用現代或過於複查的機械，以簡單的民生用品去介紹，能了解不一樣的文化是非常棒的體驗！館內不能拍照拍了一些建築外觀可以自己去參觀還有倉敷玻璃等工藝品！

日本鄉土玩具館 | 30 分鐘

我覺得超可愛的店，每次去日本都會買一堆這些小擺飾、陶籤，這裡是聚集這些可愛文物的博物館！每一區都有不同性質的玩意，數量真的很多許多來自日本各處的黏土娃娃、紙漿、碎片、風箏等～漂亮又有趣

桃太郎機關博物館 | 30 分鐘

非常有趣的地方！各種機關都讓人驚艷～這裡是桃太郎的故鄉，可以在個博物館了解一下他的歷史，裡面還有小小鬼屋，大約30分鐘可以逛完，運用小小機關創造出娛樂的效果～小小的店充滿著各種驚喜，超級有趣，一定要來！

TANE×612 FACTORY | 5 分鐘

Mt 紙膠帶店，各式各樣的紙膠帶這裡都買得到，文具控不要錯過，很適合送禮哦

倉敷布丁 | 5 分鐘

這家的冰淇淋好好吃布丁也好吃～

The OneFive Garden Kurashiki | 1 小時

CP值超高的便宜飯店！

倉敷美觀地區 👣步行5分鐘

一樓備品齊全 可以寄放行李

🍰官網訂房：有下午茶 好吃又豐盛

我訂的是雙床房含早餐含下午茶$2000/晚

Nola | 1 小時

吃到很好吃的披薩店，嚼勁的麵糰又香又薄又好吃，皮塞種類很多有20種左右，麵條的酸味+蒜味簡單又美味！非常正宗的披薩店

第 2 天

備中松山城 | 1 小時

從備中高梁站搭計程車，需要前一天以前先預約，有四個時段，我們搭乘的是早上十點出發11:50回來車站的班次～到達停車場後需要爬行20分鐘，有體力的人也可以轉乘高粱市內循環巴士至松山城登山口下車，接著步行登山步道約50分鐘抵達。雖然遙遠但上山後的美景非常值得

被指定為國家重要文化財，備中松山城天守為日本十二天守之一,也是裡面唯一的山城，進去天守需要門票,建議可購買套票之後下山去看武士屋敷和賴久寺等！最特別的是城主是貓咪十三郎，綁著繩子自由走超級可愛的

另外上方有個備中松山雲還展望台有推薦去看看哦，不過是早上6-8才有雲海，若有機會也可以早起來這裡坐計程車上來看

賴久寺 | 1 小時

是間很隱密的寺廟，建築花園風景都很棒，在備中高梁站附近，在陽台上眺望花園非常愜意，安靜又放鬆的寺廟，園區非常漂亮！

吉備津神社 | 1 小時

搭吉備線從吉備津站走10分鐘可以抵達離岡山車站也非常近，回岡山的車一小時只有一班

來岡山必訪的地方，桃太郎故事的發源地

正殿和禮拜堂日本唯一的吉備津造，長達360公尺的長廊更是知名很特別的建築可以慢慢拍照！

本殿和拜殿為日本國寶

岡山後樂園 | 2 小時

這裡有賣和岡山城的套票，有要去岡山城的朋友可以買套票比較便宜。造景十分優美，不罔名園的美名，來體驗古時候有錢人愜意的生活。後樂園裡很寧靜，古色古香日式迴游式庭園很美，到岡山駅的車班很多，非常方便！

✔️三大名園之一

與水戶的「偕樂園」、金澤的「兼六園」並稱

✔️觀賞櫻花 楓葉

✔️岡山城 林原美術館 旭川櫻花道在隔壁可順遊

✔️保留著江戶時代風貌的庭園散發著優雅的氣息

這裡還有鶴！

🎫大人15-64 ¥410/65以上¥140

⏰停留時間2-3小時

JR 岡山站：徒步 25 分

JR 岡山站搭乘市內公車：12 分

岡山城 | 1 小時

後花園旁邊走路就能抵達，城堡很壯觀，可以直接看到後花園，展覽使用手機可以看到多國語言翻譯介紹岡山城的歷史，一樓有免費換裝拍照體驗9:30-15:30間每半小時為一個時段，有電梯可以直達4樓～也有冷氣，內部有用投影、播放影片的方式，加上很多的文物去解說歷史。也有一些體驗、互動例如可以坐轎子、騎馬等等。

歷史控一定會很喜歡這裡的典藏和古城氛圍

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本最美城鎮｜岡山倉敷兩日遊

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