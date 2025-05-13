從羽田機場可以直送行李到飯店？JAL日本航空幫你東京「自由」行

想要來一趟不被行李困擾的東京「自由」行嗎？那推薦你試試日本航空（JAL）在羽田機場提供的「行李當日寄送服務Same-day Delivery Service」！

從羽田機場開始「東京（雙手解放）自由行」

帶著興奮的心情終於抵達東京！雖然已經事先查好想去的餐廳、景點和購物地點了，但是拖著行李箱，總覺得很不方便。應該蠻多人到機場後的第一站都是先到飯店去寄放行李，然後才真正開始跑行程。不過這樣總是會花上不少時間，因此接下來我們想跟你介紹位於羽田機場的「JAL ABC櫃檯」裡，有提供一個可以當天幫你把行李從機場送到住宿飯店的「行李當日寄送服務」，讓你的東京旅行可以更加方便輕鬆！

行李當日寄送服務Same-day Delivery Service是什麼樣的服務？

▎可以使用行李當日寄送服務的地點

行李當日寄送服務可以在羽田機場第三航廈2樓接機大廳裡的「JAL ABC櫃檯」申辦。從抵達口出來後往右邊前進，或者是背對著電車跟服務台往左走，兩種方式都可以找到JAL ABC 櫃檯喔！

不過招牌可能不是那麼顯眼，但它入口右側有寫著「Same-day Delivery Service」的旗子，櫃台後方與螢幕上方也有「JAL ABC」的紅色Logo，透過這兩個方式來確認應該會比較簡單。

【JAL ABC櫃檯（JAL ABC Counter）】

地點：羽田機場第3航廈 2樓接機大廳 JAL ABC櫃檯

營業時間：4:00～18:00

費用：4,500日圓／1件行李

詳細資訊

▎使用步驟① 讀取QR Code後輸入必要資料

到了JAL ABC櫃檯後，在平板右側有寫著「Same-day Delivery Service」的QR Code，首先先用手機讀取QR Code，將操作頁面打開。

操作頁面除了英文，還有繁體中文、簡體中文和韓文可選擇，對英文不熟悉的人來說也可以輕鬆操作喔！勾選已確認使用條件，再依序輸入使用日期、姓名、飯店住宿代表者姓名、電子信箱、要寄送的行李件數、飯店名稱與信用卡資料，這樣配送申請手續就完成了！接下來，會收到一封包含QR Code的電子郵件，因為下個步驟會需要使用到這個QR Code，所以可以先準備起來。

▶︎ 可以配送的區域：

東京都：新宿區、澀谷區、品川區、台東區、墨田區、千代田區、中央區、港區、目黑區、江東區、江戶川區、大田區、豐島區、文京區 以上區域的飯店

▶︎ 配送時間：

下午4點前申請完畢 → 晚上8點送達指定飯店

下午4點～6點申請完畢 → 晚上10點送達指定飯店

▎使用步驟② 行李標籤印刷

準備好收到的QR Code了的話，就將QR Code對著平板的相機鏡頭掃描讀取。掃描完，畫面會顯示先前所輸入的個人資訊，如果內容沒有問題的話，就按下右下角的「印刷」，這樣就會發行行李標籤囉！

行李標籤一次會有三張，將其中一張標籤貼在平板後方放置的行李吊牌上，然後將這張行李吊牌掛在行李上，剩下兩張交給櫃台的工作人員就可以囉！工作人員會再將一張標籤作為顧客存根聯交還回來，記得務必要保管好，避免遺失喔！

▎使用步驟③ 到櫃台辦理 ＆ 在飯店領取

這樣就做完所有準備了！前往左側的櫃台，將行李交給工作人員後，辦理手續就結束囉！沒有行李的負擔，接下來就可以解放雙手，開始東京玩透透啦～！

在使用這項服務前的必讀資訊

▎可寄送的行李條件＆費用

可以受理的行李尺寸為「三邊長合計160公分以下、重量20公斤以下」，基本上只要不是過大過重的行李箱，應該都是可以配送的喔！不過，如果不確定是否符合條件，還是建議直接向櫃台詢問。

需要特別注意的是，此服務僅限「行李箱」可以配送，像是背包、迷你包、環保袋、高爾夫球袋和腳踏車等皆無法受理。此外，行李箱不分大小，配送費用一律為4,500日圓。

▎關於配送時要注意的事

還有一個很重要的，就是此項行李寄送服務能夠送達的只有「飯店」，像是Airbnb那樣的Share House（共享住宅）或是個人住宅等，都是無法進行寄送的。想使用此項服務的人，建議先向住宿地點業者確認住宿地是否提供進行寄送，沒問題的話再進行申請喔。

▶︎ 更詳細的注意事項

特別想推薦給這樣的旅客！

「行李當日寄送服務 Same-day Delivery Service」是可以提升旅行便捷性的服務。我們特別推薦來日本出差、希望馬上放下行李，集中在工作上的人，或者是計畫在週末短短的時間內充實遊覽東京的朋友，試試看這項服務，讓自己的東京行更加便利！

另外，對於以購物為目的而帶著大行李箱的觀光客們，若是覺得將行李箱拉到飯店太麻煩，也可以考慮利用此項服務，讓你的購物行程更輕鬆，留下更多戰力繼續享受逛街樂趣。

用日本航空的行李當日寄送服務後

▎立即進行東京美食之旅！

想必應該有許多人來到東京旅行的第一個行程就是想要開吃美食吧？不過常會發生為了先從機場到飯店寄放行李而錯過午餐時間，或是想吃的料理已經完售了之類的情況。但是！只要使用行李當日寄送服務，這樣抵達機場後就可以直接前往想去的餐廳，不浪費任何時間，順利開始你充實旅行的第一天囉！

這項服務很大的一個優點就是，你可以在申請行李寄送之後，馬上開始東京各大景點的探索行程，不用再擔心帶著行李會不會不方便，也不必匆忙地只能在飯店周邊簡單用餐。這對想要在旅行最初就開始到處跑的觀光客們來說，無疑是一個非常實用的服務。

▎直接前往東京近郊旅行也沒問題！

最近蠻流行不只是在東京，還會連同箱根或鐮倉等東京近郊地區一起走訪的行程。不過拿著大件行李的話，長距離的移動就會很麻煩，因此不得不把近郊地區的行程排到第二天之後。這個時候就該讓行李當日寄送服務派上用場了！

從抵達的第一天就有效率的消化每個行程，這樣從近郊地區再回到東京後就能更方便行動！舉例來說，像是前往溫泉勝地「箱根」待上一天，晚上再返回東京。或者是去動畫聖地鐮倉等玩到下午再回去東京。只要使用了當日行李寄送服務，就可以不用擔心行李問題，充分遊玩東京近郊地區！而且身上負擔變輕了，對於較長途的移動來講也比較不會那麼疲憊。

▎作為孝親旅行與家庭旅行也非常適合

在帶著父母的孝親旅行，或是帶著小孩的家庭旅行裡，總是會因為帶著許多行李而消耗不少體力，對旅行的滿意度也跟著下降。不過只要使用行李當日寄送服務，就可以輕鬆地與家人們進行舒適的旅行體驗。

特別是像東京觀光地「台場」這樣適合家庭旅行的地方，如果沒有帶著行李的困擾，就可以好好體驗像是大型購物中心的DiverCity Tokyo Plaza或是AQUA CITY ODAIBA，以及彩虹大橋的觀景台、溫泉設施或是teamLab的藝術展覽等，享受一個輕鬆又令人滿意的家族旅行。

一場完美的東京「自由」行

僅僅只是將行李事先於機場申請配送，就可以大大提升旅行的品質！沒有行李的負擔，就能多出不少觀光的時間，即便是緊湊的行程安排也可以完美消化！

下次來到羽田機場時，不妨試試JAL提供的行李當日寄送服務，開啟你完美的「自由」行吧！此外，從4月起，關西國際機場與成田國際機場也將推出全新服務，同時開放網路事前預約。再搭配我們的東京旅遊資訊，希望可以讓你的行程更加充實完美！