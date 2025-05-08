快訊

台北羽賽／拍退前球后奧原希望 林湘緹首闖女單8強

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方：尊重教學自主

富士山絕景溫泉飯店 全年盡情採果 賞「新日本三大夜景」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：向日遊顧問有限公司／提供
圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】想找一個能躺在房間就看到富士山的飯店？位在山梨縣丘陵地的「水果公園富士屋飯店」擁有絕佳視野，一邊泡湯一邊賞富士山、夜晚還能一覽被譽為「新日本三大夜景」之一的甲府盆地夜景。不只如此，這裡更是2025春天上映日本電影《穿越時空の初吻》的拍攝場景之一，是近期結合自然與話題的夢幻住宿地！

可欣賞富士山美景的溫泉飯店「水果公園富士屋飯店」就位於山梨笛吹川水果公園。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
可欣賞富士山美景的溫泉飯店「水果公園富士屋飯店」就位於山梨笛吹川水果公園。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲標準雙床房型，飯店的所有房型皆可觀望山景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲標準雙床房型，飯店的所有房型皆可觀望山景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

飯店座落於海拔555公尺的山丘上，館內共有43間客房，包括大片窗景的標準雙床房與溫潤典雅的和洋式空間，讓旅客無論日夜都能享受視覺饗宴。此外，飯店設有可開放至午夜12點的大浴場，使用天然石材與溫泉水，邊泡湯邊賞景，療癒感滿點。

▲戶外石頭浴場在入浴時也能觀賞富士山景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲戶外石頭浴場在入浴時也能觀賞富士山景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

2025年3月27日上映的日本電影《穿越時空の初吻》也選在此拍攝！由松隆子、松村北斗主演的劇情中，多場關鍵畫面出現在飯店教堂、會議廳與園區內，讓戲迷也能實地感受角色走過的浪漫氛圍。

▲松隆子、松村北斗。　圖：Ⓒ 2025「1ST KISS」製作委員会／來源
▲松隆子、松村北斗。　圖：Ⓒ 2025「1ST KISS」製作委員会／來源

飯店所在的山梨縣素有「水果王國」美名，周邊果園四季皆可體驗採果樂趣。春夏有草莓、櫻桃與桃子，秋冬則有葡萄與柿子，最新鮮的當季水果現摘現吃，適合親子出遊或閨蜜旅行拍美照打卡。 水果公園富士屋飯店周邊果園一整年都能體驗採果

▲飯店大廳擺設著代表水果公園的各種水果。  圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲飯店大廳擺設著代表水果公園的各種水果。  圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲當季五月在水果公園可以採草莓和櫻桃。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲當季五月在水果公園可以採草莓和櫻桃。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

在飯店入口還設有超吸睛的「桃子造型郵筒」，結合富士山與桃子的造型，不僅可愛吸睛，寄出的信件還會蓋上特製桃子郵戳，成為旅程最可愛的紀念之一。

▲以從桃子生出富士山為造型的郵筒非常可愛。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲以從桃子生出富士山為造型的郵筒非常可愛。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

DATA／水果公園富士屋飯店（Fruit Park Fujiya Hotel）

・地址：山梨縣山梨市江曽原1388 (笛吹川水果公園內)

・電話：0553-22-8811 (櫃台服務時間 09:00~20:00)

・入住時間15:00／退房時間11:00

・交通方式：搭乘JR東日本至山梨車站；從JR站轉搭市營巴士至「水果中心（フルーツセンター）」站（一天三班公車），徒步四分鐘即可到達飯店。

・費用：標準雙床房一晚日幣22,400元起

・網址：https://www.fruitpark.jp/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 富士山 水果

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

大陸男大生兩度攀富士山被救 竟為「找回手機」

外出失蹤遭通報！南投翁今被尋獲 詭異全裸陳屍果園

港版富士山！他隨手一拍美景如同身在日本 地點曝光網嗨：揪團打卡

太美了！靜岡伊豆全景公園　坐擁富士山和駿河灣絕景

相關新聞

東京君悅酒店 x POKEMON 限定住宿活動2025隆重回歸！快來享受夏日住宿新選擇

東京的君悅酒店推出與寶可夢APP「Pokémon Sleep」合作的期間限定超萌住宿體驗又來囉~

富士山絕景溫泉飯店 全年盡情採果 賞「新日本三大夜景」

【旅奇傳媒/日本部報導】想找一個能躺在房間就看到富士山的飯店？位在山梨縣丘陵地的「水果公園富士屋飯店」擁有絕佳視野，一邊泡湯一邊賞富士山、夜晚還能一覽被譽為「新日本三大夜景」之一的甲府盆地夜景。不只如

帶你省錢玩日本！10個東京免費景點、無料夜景大公開

想在東京玩得盡興又不想花大錢？除了大家熟知的晴空塔和六本木，東京還藏了不少看夜景的免費秘境。白天想輕鬆走走的話，也有不少免費景點，很適合安排半日行程散步拍照。小編幫大家精選了一系列東京無料景點，帶你省錢玩東京。

熊本縣限定獨家玩法！只告訴用心體驗旅遊的你

你熱愛戶外活動嗎？斜坡滑車、空中滑索、急流泛舟、高空彈跳、破火山口騎馬……等熊本縣限定戶外活動，等你來解鎖！

日本環球影城「航海王盛夏劇場 2025」 今夏7月1日即將展開

【旅奇傳媒/日本部報導】日本環球影城將於今夏07/01 (二) 至10/06 (一) 期間，舉辦以在《週刊少年Jump》（集英社）上連載的人氣漫畫『航海王』為主題的年度限定活動『航海王盛夏劇場 202

日本星野集團RISONAREE親子飯店特輯！ 親近自然玩出質感假期，還有托兒服務讓爸媽輕鬆放風

帶小孩出國，當然選安心又有質感的地方！星野集團旗下超人氣的星野度假村RISONARE系列，服務品質一級棒，還有貼心親子設施和四季體驗，全家三代出遊也能玩得超開心👏不管是滑雪、浮潛，還是森林探索、職人體驗都充滿驚奇～AsiaYo 精選的高級日本住宿，讓每個人都能在假期裡好好充電🌿約上好朋友一起來趟奢華日本自由行也很不錯！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。