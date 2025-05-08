富士山絕景溫泉飯店 全年盡情採果 賞「新日本三大夜景」

【旅奇傳媒/日本部報導】想找一個能躺在房間就看到富士山的飯店？位在山梨縣丘陵地的「水果公園富士屋飯店」擁有絕佳視野，一邊泡湯一邊賞富士山、夜晚還能一覽被譽為「新日本三大夜景」之一的甲府盆地夜景。不只如此，這裡更是2025春天上映日本電影《穿越時空の初吻》的拍攝場景之一，是近期結合自然與話題的夢幻住宿地！

可欣賞富士山美景的溫泉飯店「水果公園富士屋飯店」就位於山梨笛吹川水果公園。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲標準雙床房型，飯店的所有房型皆可觀望山景。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

飯店座落於海拔555公尺的山丘上，館內共有43間客房，包括大片窗景的標準雙床房與溫潤典雅的和洋式空間，讓旅客無論日夜都能享受視覺饗宴。此外，飯店設有可開放至午夜12點的大浴場，使用天然石材與溫泉水，邊泡湯邊賞景，療癒感滿點。

▲戶外石頭浴場在入浴時也能觀賞富士山景。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

2025年3月27日上映的日本電影《穿越時空の初吻》也選在此拍攝！由松隆子、松村北斗主演的劇情中，多場關鍵畫面出現在飯店教堂、會議廳與園區內，讓戲迷也能實地感受角色走過的浪漫氛圍。

▲松隆子、松村北斗。 圖：Ⓒ 2025「1ST KISS」製作委員会／來源

飯店所在的山梨縣素有「水果王國」美名，周邊果園四季皆可體驗採果樂趣。春夏有草莓、櫻桃與桃子，秋冬則有葡萄與柿子，最新鮮的當季水果現摘現吃，適合親子出遊或閨蜜旅行拍美照打卡。 水果公園富士屋飯店周邊果園一整年都能體驗採果

▲飯店大廳擺設著代表水果公園的各種水果。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲當季五月在水果公園可以採草莓和櫻桃。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

在飯店入口還設有超吸睛的「桃子造型郵筒」，結合富士山與桃子的造型，不僅可愛吸睛，寄出的信件還會蓋上特製桃子郵戳，成為旅程最可愛的紀念之一。

▲以從桃子生出富士山為造型的郵筒非常可愛。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

DATA／水果公園富士屋飯店（Fruit Park Fujiya Hotel）

・地址：山梨縣山梨市江曽原1388 (笛吹川水果公園內)

・電話：0553-22-8811 (櫃台服務時間 09:00~20:00)

・入住時間15:00／退房時間11:00

・交通方式：搭乘JR東日本至山梨車站；從JR站轉搭市營巴士至「水果中心（フルーツセンター）」站（一天三班公車），徒步四分鐘即可到達飯店。

・費用：標準雙床房一晚日幣22,400元起

・網址：https://www.fruitpark.jp/

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