「廣島寶可夢中心」重新開幕！廣島限定周邊商品等你來蒐集

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於廣島車站北口ekie 2樓的「廣島寶可夢中心」於2025年4月11日完成全面翻新升級，重新開幕。​這次改裝將廣島在地特色巧妙融入店內設計，為寶可夢迷打造了一個充滿地方風情與創意的購物空間。​

一踏進店內，最吸睛的莫過於入口處那組超人氣角色迎賓陣容——暴鯉龍、皮卡丘和鯉魚王等比例模型站立在象徵瀑布的造景前，彷彿邀請來訪者進入一場奇幻的寶可夢冒險旅程，還能聽到暴鯉龍所發出的陣陣低吼聲！

整體設計上也融入了廣島代表性的元素，如鯉魚、楓葉…增添了濃厚的地方風情。

為慶祝重新開幕，店內推出了一系列以廣島為主題的限定商品，其中以手持鯉魚旗的皮卡丘，和俏皮地趴在紅色暴鯉上的皮卡丘最為吸睛！

這些商品不僅具有收藏價值，也是遊客紀念來到廣島旅行的最佳伴手禮。​​此外，廣島寶可夢中心也和廣島當地知名品牌聯名商品，將陸續推出限定商品如：和丹寧品牌「KAIHARA」合作的寶可夢刺繡丹寧外套；和「熊野筆」合作推出的美妝刷具等等，在享受購物的同時，也能體驗到廣島的工藝之美。​

這次的改裝也裝設了全新的「寶可夢卡牌遊戲站」，將不定期舉辦活動，吸引粉絲們前來交流卡牌對戰的快感！

無論你是寶可夢迷還是喜愛廣島文化的旅客，「廣島寶可夢中心」的翻新升級提供了一個全新的購物與文化體驗，若有計劃前往廣島旅遊，千萬不要錯過囉～

營業時間：​10:00 – 20:00

廣島縣廣島市南區松原町1-2 ekie2F

JR廣島車站2F 新幹線改札口旁

官方網站：https://www.pokemon.co.jp/shop/pokecen/hiroshima/

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