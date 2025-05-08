東京君悅酒店 x POKEMON 限定住宿活動2025隆重回歸！快來享受夏日住宿新選擇

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

還記得去年與大家介紹過在東京的君悅酒店(Grand Hyatt Tokyo)，推出與寶可夢APP「Pokémon Sleep」合作的期間限定的超萌住宿體驗嗎？(延伸閱讀: ⇒⇒ 在卡比獸的肚子上呼呼大睡吧！東京君悅酒店 x POKEMON Sleep 限時登場)

今年2025年活動又回來囉！去年沒體驗到的千萬別錯過這一次！！

2025年限定！全新寶可夢住宿體驗

今年的「Pokémon Sleep」主題住宿活動，於2025年6月20日至8月31日。 活動期間，君悅酒店將推出兩種住宿方案，讓你在東京的夜晚與寶可夢一起入睡，實現你的夢想！

每日限定1間：寶可夢海灘度假套房

以「夏天」為主題，房內佈滿了拉普拉斯、卡比獸、皮卡丘與波加曼等人氣角色的夏日插圖與裝飾，讓人彷彿走入熱帶海灘世界。

住宿不僅包含以妙蛙種子為靈感設計的熱帶風味晚餐，還有造型可愛、以皮卡丘為主角的水果鬆餅早餐，視覺與味覺雙重滿足。

此外，入住者可獲得專屬原創周邊，包括法國製浴袍、海灘毛巾、帽子、T恤與海灘包，更能將房內的皮卡丘與波加曼玩偶帶回家作紀念。

雙人入住價格550,000日圓起

自2025年4月15日起開放預訂，入住期間為6月20日至9月1日。

每日限定五間：寶可夢海灘度假住宿

每日五間的「寶可夢海灘度假住宿」標準房型，以「寶可夢海灘度假」為靈感，融合季節感十足的夏天插圖與裝飾，營造清新又可愛的氛圍。

入住者可在早餐享用皮卡丘主題的原創水果鬆餅，還能獲得專屬設計的海灘包、T恤與帽子等生活小物，並獲得可愛的拉普拉斯玩偶作為留念。

雙人入住價格104,500日圓起

自2025年4月15日起開放預訂，入住期間為6月20日至9月1日

https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/pokemon-beach-resort-stay/

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