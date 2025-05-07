帶你省錢玩日本！10個東京免費景點、無料夜景大公開

【文・KKday旅遊生活誌】

想在東京玩得盡興又不想花大錢？除了大家熟知的晴空塔和六本木，東京還藏了不少看夜景的免費秘境。白天想輕鬆走走的話，也有不少免費景點，很適合安排半日行程散步拍照。小編幫大家精選了一系列東京無料景點，帶你省錢玩東京。

東京都廳展望室

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說到東京免費夜景景點，第一個浮現在腦海的絕對是「東京都廳展望室」啦！它就位在熱鬧的新宿市中心，交通超級方便，白天血拚逛街，晚上就可以直接接著上來看夜景。展望室分成南北兩處，展望室分為南北兩區，南展望台可以遠眺東京鐵塔，北展望台能將晴空塔盡收眼底。因此，若是東京雙塔的夜景都想看的話，小編大大推薦這裡唷！

Caretta Shiodome

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想看浪漫夜景又不想花大錢？那你一定不能錯過「Caretta Shiodome」啦！從B2F搭電梯直達46樓觀景空間，就能一覽無遺欣賞到台場和彩虹大橋的絕美夜色，整片東京灣的閃爍燈火超級療癒。不過如果你特別想看東京鐵塔的角度，可能就得考慮在樓上的餐廳用餐才看得到囉！特別推薦冬天前往的遊客，這裡每年冬季都會舉辦超浪漫的「光之汐留」燈飾活動，整個Caretta Shiodome會被夢幻燈海包圍。

澀谷Hikarie

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想從高處感受東京的熱鬧，那你一定要來「澀谷Hikarie」走走！這座位在澀谷車站旁的超人氣大型購物中心，不只逛街好買、美食選擇多，還藏著一個觀景小祕密：從11樓往下望，就能用不同視角欣賞澀谷的街頭風景。如果你想體驗最真實、最立體的東京感，小編真的很推薦傍晚時分來這裡，天色漸暗、燈光亮起的瞬間，氣氛剛剛好。

淺草文化觀光中心

「淺草文化觀光中心」可不是只有提供旅遊資訊和換日幣這麼簡單！它的8樓還藏著一個迷你的展望台，雖然樓層不高，視野卻讓人很驚艷。這裡不但可以清楚看到熱鬧的仲見世通延伸到淺草寺，更能遠眺東京晴空塔，白天充滿人情味，晚上點燈後又多了幾分浪漫氛圍，整個畫面就像一幅東京的縮小地圖。

不管你是白天來逛街、還是晚上散步過來看夜景，都非常方便。如果你剛好安排淺草一帶的行程，小編強烈建議把這裡列入必訪清單，來個完美ending剛剛好！

KITTE GARDEN

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「KITTE GARDEN」是由以前的東京中央郵局改建而成的，現在變成一棟很好逛的商業大樓，裡面有很多服飾品牌、餐廳可以慢慢逛、慢慢吃。不過最特別的地方，其實是在六樓的空中花園。

這裡不只是個小花園，還可以直接看到東京車站的紅磚建築，風景真的不錯。尤其傍晚或晚上來，燈光一亮起，整個車站加上周圍大樓的夜景，看起來特別有味道。很適合吃飽後上來走走。如果你有安排到東京站或丸之內一帶，推薦可以把這裡排進去，當作休息或結束行程的好地方，免費又舒服！

皇居

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「皇居」簡單來說就是日本天皇住的地方，一般平常是不對外開放的，如果想進去參觀，就要事先申請才能參觀。申請方式有網路申請和現場排隊兩種。小編建議如果行程確定的話上網預約最安心，因為名額有限，會很快被搶光，網路預約可以從宮內廳的官方網站申請。

而現場排隊必須提前去抽整理券，抽券時間分別為早上9:00和下午12:30。每個場次現場名額是300人，所以要早點到皇居的桔梗門排隊才行。記得要帶著護照或其他身分證件。如果你對歷史文化有興趣，這個行程真的很值得安排，能近距離感受日本皇室的氛圍，不只是拍照好看，更是一段特別的體驗！

江戶川區自然動物園

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你沒看錯，東京真的有免費的動物園！這個超佛心的地方就是「江戶川自然動物園」，雖然不用門票，但裡面的動物種類超多，有企鵝、海獅、還有超人氣的袋鼠，完全不輸其他動物園。

園區裡還有專門設計的「親密接觸區」，大人小孩都可以跟小動物近距離互動，像是抱抱小兔子、餵小羊吃草，超療癒又好玩。如果你帶小朋友同行，或是想安排個輕鬆又有趣的半日行程，小編大推這裡，輕鬆玩又不傷荷包！

Suntory武藏野啤酒工廠

如果你喜歡喝日本啤酒，絕對會愛上這個行程！日本Suntory武藏野啤酒工廠的參觀行程共70分鐘，包含40分鐘的工廠參觀及30分鐘的試飲，重點是竟然免費！現場解說為英文，但有中文版的小冊子所以不用擔心。這個行程一定要提前上網預約，而且每個時段最多只接待40人，名額滿了就沒辦法參加囉。建議行程一確定就趕快去官網填寫預約，才不會錯過這個超值又有趣的體驗！

上野恩賜公園

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「上野恩賜公園」是東京市區內超受歡迎的散步景點，佔地廣大，裡面有像是東京國立博物館、上野動物園、東京都美術館等人氣設施，不過這些是需要另外購票入場的。

不過別擔心，園區內也有不少免費可以逛的地方，像是不忍池、上野東照宮、清水觀音堂等等，走走看看也很有看頭。而到了春天，上野公園就會搖身一變成東京代表性的賞櫻景點，滿滿的櫻花沿著步道盛開，整個氛圍超浪漫，也吸引許多在地人和遊客來這裡野餐。

八芳園

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「八芳園」這個名字，意思就是從四面八方看都很美，而它的歷史也很有來頭，原本是江戶時代德川家康的家臣大久保彥左衛門的住處，現在則成為許多人舉辦婚禮、拍婚紗照的熱門場所。

園區內的日式庭園設計相當精緻，不管春夏秋冬來都有不同風情。特別是春天櫻花季來訪，這裡的櫻花不但漂亮，重點是人不多，跟上野恩賜公園那種人山人海比起來，這裡賞櫻可以說是超舒服又悠閒，小編私心覺得根本是隱藏版賞櫻景點！

御台場海濱公園

台場海濱公園位於第三台場，是一座填海造陸而成的人造島，擁有開闊的視野和寧靜的海灣風景。這裡不只風景好，還結合了購物、美食、拍照和散步，近年來很受年輕人和情侶歡迎。如果想找個地方放鬆又不無聊，小編很推薦安排一整個下午來這邊慢慢逛，邊看風景邊吃美食，一不小心就天黑啦！

除了逛街、吹海風之外，這裡還是很多日劇和廣告的拍攝地，走在公園裡還可能不小心踩到偶像走過的路。經典必拍的地標像是「彩虹大橋」、台場限定版「自由女神像」，還有外型超有未來感的「富士電視台」總部，全都是來到台場必打卡的景點。

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