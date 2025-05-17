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羽田機場溫泉過夜好選擇！ 「泉天空之湯」24小時營業還能看富士山喔

阿一一之食意旅遊／ 文、圖／阿一一

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冬天去東京除了是看富士山的好時機，當然少不了泡溫泉，現在一來羽田機場就能泡舒服好湯，想泡室內、室外任君挑選，還有休息區想過夜也OK，很適合作為東京行最後一天的行程，就在～泉天空之湯

羽田機場過夜推薦 泉天空之湯怎麼去？

泉天空之湯是羽田機場的最新設施，位置就在羽田機場第三航廈，包含Hotel Villa Fontaine Grand飯店、購物中心和泡湯設施，抵達第三航廈順著指引，搭電梯直接12樓就能輕鬆抵達，這裡是24小時營業，如果搭清晨班機想過夜也OK。

一來要先把鞋子放到鞋櫃內，之後要憑鞋櫃鑰匙到電子付費機算錢，如果有住宿Hotel Villa Fontaine Grand羽田機場，憑房卡可以享優惠價，飯店也有搭配泡湯的組合方案(若傳飯店拖鞋來重量不夠可能鞋櫃無法關閉，可以跟櫃台索取增加重量的鐵塊，記得付帳後要出閘門拿鑰匙去開鞋櫃，我就一時忘記，一直想要把鑰匙給櫃檯，鬼打牆中)。

入內後可以先卸下束縛，更換成泡湯的專用服裝，分成男女備有多種size任君挑選，泡湯需要的毛巾也是在此拿取，如果有訂岩盤浴方案，要更換另外的專屬服裝。

東京之旅精華影片

準備來一探泡高空景觀好溫泉之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合東京的必玩景點和必吃美食，哈利波特、哆啦A夢、夢幻夜景，全都在這段小影片中與大家分享！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

絕美室內外景觀溫泉大眾湯，好天氣能欣賞富士山

接著就準備去泡湯了，這裡是深入地底抽取正港的天然溫泉，泉質類似沖繩逸之彩是黃色的碳酸泉，因為是傳統日式裸湯，不能拍照攝影，所以用官網照片來說明。泡湯池分為室內區和室外區，兩區皆由大片景觀玻璃，不過避免春光外洩下半部是霧面的，這次去的富士見之湯位置居高臨下景色不錯，好天氣還看得到富士山喔！

舒緩筋骨的烤箱也不會少，如果有加購岩盤浴方案，裡面設施同樣很豐富，氣氛也很棒，記得多留些時間，好好放鬆一下玩樂很多天的疲累身軀 (10:00～12:30為溫泉浴池的清潔時間，要避開這個時間)。

泡完湯後外面有規劃休息的座位，還有提供可以享用的免費冰棒，泡完舒服好溫泉後，再來支清涼冰棒真是暢快阿～

窗外望去能欣賞飛機起降和捷運穿梭的情景，還能一路遠眺東京市區，若時間、預算足夠也可以享受個按摩SPA。

如果計畫到此過夜的朋友一定要來這個休息室，有規劃舒服沙發座椅，椅子可調整高低能完全平躺，每個座位還有自己的小電視，完全就是飛機頭等艙的概念，能好好休息小睡一下。

24小時食堂 舒服泡湯後想吃美食也沒問題

若泡完湯肚子餓，裡面也有開24小時的泉天空食堂，餐廳有大片景觀窗能邊賞景邊品嚐美食，想吃早餐、午餐、晚餐或宵夜都沒問題，提供很有fu的富士山肉肉丼和富士山咖哩飯，如果不是才剛吃了Hotel Villa Fontaine Grand的豐盛早餐，真的好想點一份來試試。

羽田機場溫泉 泉天空之湯好泡推薦嗎？

有天然溫泉就是讚，正好舒緩一下在日本充實玩兩個星期，衝哈利波特影城和澀谷SKY的累累身體，不但位於高樓層可以欣賞東京市景，餐廳、SPA按摩設施齊全，非常適合安排於最後一天回台灣的行程中！

泉天空之湯

地址：Hotel Villa Fontaine Grand羽田機場

營業時間：24小時營業 ※10:00～12:30為清潔時間，無法使用浴池區

官網

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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