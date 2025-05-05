把握最後一波櫻花季！台灣人最愛的北海道五大景點 小樽排第四

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天來臨之際，北海道櫻花通常從四月底到五月初盛開，數位旅遊平台 Agoda 分享日本北海道 Top 5櫻花季旅遊景點。根據 Agoda住宿搜尋數據，北海道在台灣旅客中非常受歡迎，春季的國際訪客排名中，台灣僅次於南韓，位居第二，台灣旅客分別最愛札幌、函館、登別、小樽和旭川。

Agoda 台灣總經理 Mike Chi表示：「自2025年1月起，台灣旅客可享受日本的預先通關措施，讓隨時出發的日本之旅更加輕鬆，此外加上 Agoda 在住宿、機票和活動上的超值優惠，預訂一場隨興的日本之旅已經變得既簡單又實惠。」

▲札幌是台灣旅客最愛北海道Top 1；圖為札幌市政廳。 圖：shutterstock／來源

台灣旅客最愛北海道Top 5目的地：

Top 1：札幌

札幌為北海道的活力首府，除了擁有充滿都市魅力的熱鬧氛圍，還有壯麗的自然美景，有著被指定為天然紀念物的圓山原始森林是觀賞櫻花的熱門景點，寬敞的園區和盛開的櫻花樹，非常適合悠閒的花見野餐，除此之外附近還有大通公園和札幌電視塔等知名景點，可盡情享受春天的氛圍。

Top 2：函館

函館是一個擁有悠久歷史的城市，結合傳統的日本魅力與壯麗的景觀。五稜郭公園是櫻花季節必去的景點，星形護城河周圍的櫻花樹，營造出如畫的場所，加上從函館山俯瞰的壯麗景色，提供融合歷史和自然的美麗。

Top 3：登別

從JR登別站走到登別溫泉，有著被稱為「花之隧道」的櫻花大道，登別溫泉是北海道最具代表性的溫泉之一，擁有多達9 種以上的溫泉泉質，被譽為「日本十大溫泉之一」，櫻花為這個寧靜的氛圍增添了魅力，旅客可以在這片寧靜的環境中，享受櫻花的美麗，同時體驗登別溫泉的神奇療效。

Top 4：小樽

這座迷人的港口小鎮完美融合浪漫、歷史和大自然，小樽運河兩旁是歷史悠久的倉庫，為櫻花觀賞提供如夢的場景，粉紅色的櫻花與小鎮的古老魅力相映成趣，天宮公園更為情侶和自然愛好者提供一個理想的背景，此外還可以探索小鎮的古老商店，享受這個充滿懷舊氛圍的景點。

Top 5：旭川

旭川是大自然愛好者的天堂，擁有如旭山動物園等綠意盎然的公園，遊客可以在寧靜的自然環境中欣賞櫻花。對於喜愛健行的旅客，附近的大雪山國立公園是觀賞櫻花的美麗背景。旅客可以欣賞旭川寧靜的環境和葱鬱的景觀，使得旭川成為與大自然親近的理想目的地。

以上數據來源，基於2025/02/26~03/26間在 Agoda 平台上的住宿搜尋，並且適用於2025/04/20~05/20之間的入住日期。

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