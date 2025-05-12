星野集團溫泉旅館「界草津」 預計2026年春季開幕
【旅奇傳媒/日本部報導】以「經典卻新穎」為品牌理念的星野集團溫泉旅館品牌「界」，宣布將於群馬縣草津溫泉開設第24間設施「界 草津」，預計於2026年春季盛大開幕。這不僅是「界」品牌首次進駐群馬縣，更是星野集團於當地的第二間設施。
草津溫泉為日本三大名泉之一，是歷史悠久、湧出量日本第一的知名溫泉地。位於草津白根山山麓，自古便作為湯治場而深受人們喜愛。每分鐘湧出超過32,000公升的天然泉水，不僅成為草津溫泉的象徵，也孕育出如湯畑、湯揉（傳統溫泉降溫法）、共同浴場等獨特文化，全年吸引大量遊客造訪。星野集團將透過「界 草津」，讓旅客深入體驗草津溫泉的自然風情與溫泉文化，感受「經典卻新穎」的住宿魅力。
「界 草津」的概念為「由隧道連結的森林溫泉旅宿與溫泉街」，座落於可眺望草津白根山的高地上，佔地廣闊、自然資源豐富。園區內設有住宿棟、湯屋棟、交誼廳棟與當地文化體驗專區，整體建築群巧妙融入綠意盎然的中庭與周邊自然，營造出一座如森林般的溫泉度假村。
為了讓住客能自在穿梭於自然靜謐與溫泉街的熱鬧之間，「界 草津」特別設置住客專用的通道隧道，通往擁有大型露天浴池的西之河原公園，並與草津湯畑區僅約步行5分鐘距離。旅客可在此享受森林環繞的靜謐住宿體驗，並輕鬆前往充滿歷史與活力的草津溫泉街，體驗雙重世界觀的嶄新旅遊提案。
DATA／界 草津
・客房數：94間
・開業：2026年春天
・預約開始時間：2025年秋天
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