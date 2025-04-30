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小彤登機前竟因此事遭到通報 差點回不了台灣

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
小彤差點上不了飛機。圖／馬可孛羅公關提供
小彤差點上不了飛機。圖／馬可孛羅公關提供

兩性暢銷作家小彤近年在日本看屋、買房買出樂趣，無奈去年一場突發的健康意外，讓她花了9個月治療。身體比較穩定後，她的「海外第一飛」依然選擇熟悉的日本、住自己東京的新家、同時尋覓新標的；過去赴日輕鬆日走2萬步的她，如今深感體力大不如前，還因為一把小剪刀差點回不了台灣。

小彤在東京坐擁兩間套房，她去年原本還要入手位在麻布十番、一戶2.3億日圓的豪宅，也幸運抽中了購買資格，卻因確診胰臟癌只好放棄。小彤說：「前陣子仲介跟我說那棟樓平均漲了2-3倍，聽完實在好扼腕！」所幸經過治療恢復健康，無價。這一趟旅程也讓她感慨：「我體力真的變差了，以前健步如飛，現在走幾十分鐘就要休息，第三天外出去看預售工地，不到5小時就回家躺平。」

搭機回台當天，意外發生小插曲。由於小彤在治療牙齒，門牙完全無法使用，所以用餐時必須以隨身剪刀將食物剪成小塊。當天她過安檢時，被探測器測出「攜帶剪刀」，才驚覺忘了把小剪刀放進託運行李中，海關安檢人員拿出一把尺量了半天，確定無飛安問題才將剪刀還她。

接著她進貴賓室休息用餐，照例用小剪刀剪食物，餐畢將餐盤放至回收處，回座位才猛然想起剪刀沒收，立即找服務人員想索回，但這次她沒那麼好運：「服務人員怎麼都不肯把剪刀還我，2分鐘後，貴賓室主管慌張地跑來問我姓名、跟我要登機證。」

小彤原本一度想放棄去趕飛機。沒想到貴賓室主管卻說已通報上級「有人攜帶剪刀」，怎麼都不放她走，幸好旁邊有兩位年輕女孩見義勇為，協助他們翻譯溝通，告知貴賓室主管小彤的剪刀大小是在飛安標準的範圍內，最後在貴賓室人員與海關主管通完話後，終於把剪刀還給小彤，她才得以順利登機。

小彤在東京新家中享用水果。圖／馬可孛羅公關提供
小彤在東京新家中享用水果。圖／馬可孛羅公關提供

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