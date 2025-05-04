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日本環球影城「航海王盛夏劇場 2025」 今夏7月1日即將展開

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日本環球影城的『航海王盛夏劇場 2025』將於07/01 (二)～10/06 (一) 間限定舉行。　圖： ©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション／提供
日本環球影城的『航海王盛夏劇場 2025』將於07/01 (二)～10/06 (一) 間限定舉行。　圖： ©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本環球影城將於今夏07/01 (二) 至10/06 (一) 期間，舉辦以在《週刊少年Jump》（集英社）上連載的人氣漫畫『航海王』為主題的年度限定活動『航海王盛夏劇場 2025』。在水世界演出，共92場 1天1場／有休演日，活動時間為18:15開場／18:45開演，一場約80分鐘，可於日本環球影官網城線上購票：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/onepiece/summer-2025

自2007年起，環球影城每年都會舉辦『航海王盛夏劇場』，擁有極高的滿意度，更以壓倒性品質與規模，在不斷進化的 「航海王」世界中，創造超真實的主題公園體驗。

今年的『航海王盛夏劇場 2025』 也將推出3項遊樂設施。現場表演秀『航海王盛夏劇場 2025』，不僅有在眼前展開精彩的戰鬥場面，還有令人難忘的感動體驗。草帽一行人的「魯夫」和成為四皇的「千兩小丑 巴其」都將參與其中。

此外，還有可以享受香吉士特別款待的餐廳『香吉士海賊餐廳』，以及可以進入故事世界，與「魯夫」、「騙人布」一起全身心體驗超刺激、超逼真的過山車『航海王 × 故事乘車遊』。

▲去年的航海王盛夏劇場演出照片。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供
▲去年的航海王盛夏劇場演出照片。　圖：日本環球影城 M & © 2025 Universal Studios. ／提供

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