2025年日本全國新景點8選！東京高輪GATEWAY CITY、沖繩JUNGLIA樂園、豪斯登堡米飛兔主題園區…(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"2025年日本全國新景點8選！東京高輪GATEWAY CITY、沖繩JUNGLIA樂園、豪斯登堡米飛兔主題園區…(上)"，本文將再介紹4個新景點

5. 箱根 – 箱根駒岳 Ashinosora (箱根駒ヶ岳 芦ノソラ)

在1963年開始運行的「箱根駒岳纜車」進行一系列的升級改造，並會在2025年4月全新開幕！從纜車的外觀、山頂車站內部的升級到全新展望平台，為遊客提供更多新穎的體驗。

全新展望平台「Ashinosora」(芦ノソラ)有約400平方米的開闊空間，可以俯瞰壯麗的蘆之湖和箱根外輪山、甚至遠方的駿河灣。在突出的懸挑平台上能體驗浮空的感覺，與大自然景色融為一體，更貼近壯麗的自然景觀。

現場設有巨大照片框可以與富士山同框拍攝，留下難忘的回憶。相模灣側的觀景廣場還會設置七台網狀長椅，讓遊客能夠放鬆身心，沉浸在海岸線的美景中。想要欣賞箱根的美景可以考慮這個新景點！

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

開幕日期：2025年4月

6. 香川瀨戶內群島 – 直島新美術館

香川縣直島町本村地區附近的高台將開設一座新的美術館「直島新美術館」，並會作為瀨戶內國際藝術祭會場。

這座美術館是由日本建築大師安藤忠雄設計，由地下2層和地上1層共三層構成，主要展示和收藏包括日本在內的亞洲地區藝術家的代表作品及委託作品。

除了常規展覽外，藝術館還會舉辦策展展覽、講座、工作坊等活動，還會與島上的其他藝術設施聯繫，為遊客創造更為融合自然與集落的藝術體驗。而開館紀念展覽將會展示來自日本、中國、韓國、印尼、泰國、印度、菲律賓等亞洲地區的12組藝術家的新作與代表作。

地址：⾹川県⾹川郡直島町 3299-73

開幕日期：2025年5月31日

7. 沖繩 – JUNGLIA樂園

沖繩北部地區在2025年夏季會開設有一個全新主題公園「JUNGLIA」，以「Power Vacance!!」（強力假期）為概念，擁有壯麗的亞熱帶叢林和閃耀的翡翠綠海，提供各種體驗活動。

JUNGLIA樂園佔地約60萬平方公尺，規模超越東京迪士尼樂園(約51萬m2)、環球影城(約54萬m2)。在廣闊的園區中提供熱氣球、滑索、乘坐裝甲車逃離恐龍等遊樂設施，還有餐廳、咖啡廳、水療及浴場設施、商店等，無論是喜歡刺激遊戲還是單純想悠閒放鬆，都可以在園內享受各種體驗。

地址：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山654-32

開幕日期：2025年7月25日

8. 長崎 – 豪斯登堡Miffy米飛兔主題園區

豪斯登堡是長崎縣知名主題公園，以模仿荷蘭景觀及歐洲各地景色為主題，而在2025年夏季將會開幕全新Miffy米飛兔主題園區！

這將會是世界唯一的米飛兔主題園區，概念是「米飛兔和朋友們的憧憬假期」，把樂園原有的歐洲街景融合米飛兔的可愛世界觀，提供各種設施和拍照點。

新園區預計將會有三個主要的設施，像是乘坐飛機或遊艇進行冒險，或是親自體驗繪本中的故事。此外，還會開設餐廳和商店，可以品嚐美食或購買紀念商品，沉浸在米飛兔可愛的氛圍中。

地址：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1

開幕日期：2025年夏季

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