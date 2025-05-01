2025年日本全國新景點8選！東京高輪GATEWAY CITY、沖繩JUNGLIA樂園、豪斯登堡米飛兔主題園區…(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本真的百去不厭！因為每年都有很多新設施、新景點可以去踩點，每次來旅行都有新鮮感。以下為大家整理了幾個在2025年開幕的新景點，從東京、大阪的新商場到沖繩、長崎的主題樂園，還有美術館、博物館等等，記下開幕日期，把它們排在今年的旅遊計劃中吧！

1. 橫濱 – 橫濱美術館

位於港未來地區的橫濱美術館歷經3年的大規模改修工程，終於翻新完成在2025年2月8日全面開館！

美術館內收藏了超過 14,000 件藝術品，包括保羅·塞尚 、畢卡索、達利、雷內·馬格利特等世界級名作，還有與橫濱淵源深厚的日本藝術家傑作、豐富的攝影收藏等。

而翻新後，館內新設「Gallery 8」 和 「Gallery 9」，以及美術圖書室、博物館商店 「MYNATE」、咖啡廳 「馬車道十番館 橫濱美術館喫茶室」 等設施，為參觀者提供休憩的地方。

圖片來源自官方IG

在開幕後會首先舉行「橫濱美術館，歡迎回來！」展覽，聚焦於橫濱的多元歷史與文化，從開港前便居住於此的人們到從橫濱誕生的意想不到的產品，讓人認識橫濱的獨特魅力。

地址：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1

開幕日期：2025年2月8日

2. 大阪梅田 – GRAND GREEN OSAKA南館

GRAND GREEN OSAKA是大阪北區梅田周邊的大規模再開發計劃，在2024年率先開幕了「UMEKITA PARK」等部分設施，而南館將會在2025年3月21日開幕。

這個全新的商業設施將擁有55家店鋪，還有大阪阪急格蘭龍仕柏飯店、大型會議及活動空間Congres Square。

當中還有一個很吸引遊客的設施 — 位於南館3樓和4樓的 「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」。這會是關西最大型的都市型SPA設施，提供天然溫泉和高濃度炭酸泉等多樣溫浴體驗。

圖片來源自PR TIMES

館內不只設有大浴場，還有可俯瞰公園景色的屋外無邊際游泳池、適合進行健身運動的室內游泳池和水中健身房、能夠好好放鬆的岩盤浴和溶岩浴等等，加上餐廳和休憩廳，可以待上大半天休息。

地址：大阪府大阪市北区大深町5番54号

開幕日期：2025年3月21日

3. 廣島 – minamoa

在廣島車站南口廣場，將迎來全新的車站大樓 「minamoa」，該建築樓高20層，集合商業設施、飯店於一體。設施與車站連結，2樓作為自由通道，並設有路面電車乘車區，交通位置便利。

「minamoa」將有約200家店舖進駐，約三分之一(65家店鋪)都是首次在廣島開店！地下1樓～5樓設有咖啡廳、雜貨、時尚品牌等知名店舖，6樓為美食街，共有31家餐廳涵蓋日式、西式等各類料理，而7樓設有電影院「MOVIX」。

新設施會為遊客帶來時尚購物與美食體驗，絕對會成為廣島旅遊的購物好去處。

地址：広島県広島市南区松原町2番37号ミナモア

開幕日期：2025年3月24日

4. 東京 – 高輪GATEWAY CITY

高輪Gateway City是圍繞高輪Gateway車站的全新街區，約27,000平方米面積，包括「綜合大樓Ⅰ」、「高輪Gateway車站周邊區域」、「綜合大樓Ⅱ」、「文化創造棟」、「住宅棟」以及各棟周邊區域設施會在2025年3月27日開始陸續開幕，整個開發計畫預計於2026年春季全面完工。

核心設施包括東京都最大規模的會議與展覽中心「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」、預計2025年3月開業。還有奢華住宿「JW萬豪酒店 東京」、商場「NEWoMan 高輪」，預計2025年秋季開幕。

其中「NEWoMan 高輪」由南館及北館兩棟大樓構成，提供廣闊的購物空間，共有約170家店鋪進駐，提供時尚、飲食、生活、美容與文化體驗。

館內還設有大型三溫暖設施，以及超過1000坪的大型書店與娛樂空間，並融合餐飲區，打造「大人與孩子共享的創新場域」。

知名咖啡店Blue Bottle Coffee 和精品花藝品牌Nicolai Bergmann 兩家店鋪將會在2025年3月27日率先開幕，可以提前去踩點！

地址：東京都港区高輪2-21-2

開幕日期：2025年3月27日

因篇幅關係，其他4個新景點將於下篇介紹

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