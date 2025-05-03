日本星野集團RISONAREE親子飯店特輯！ 親近自然玩出質感假期，還有托兒服務讓爸媽輕鬆放風

帶小孩出國，當然選安心又有質感的地方！星野集團旗下超人氣的星野度假村RISONARE系列，服務品質一級棒，還有貼心親子設施和四季體驗，全家三代出遊也能玩得超開心👏不管是滑雪、浮潛，還是森林探索、職人體驗都充滿驚奇～AsiaYo 精選的高級日本住宿，讓每個人都能在假期裡好好充電🌿約上好朋友一起來趟奢華日本自由行也很不錯！





🌷星野度假村RISONARE系列：可以待整天的飯店！

如果你也覺得日本旅遊總是在搭車、排隊太浪費，一定要試試放慢步調的度假村行程！星野集團RISONARE飯店主打結合在地自然與文化的住宿體驗，設施多元、活動豐富，從親子課程到季節限定活動都有。在如同夢幻島（NeverLand）的度假村裡，大人小孩都能自在享受真正的假期。

圖:星野集團提供

🧸親子友善 → 從滑雪、農活、海洋知識到爬樹，各種課程應有盡有，讓孩子盡情放電🔋體驗那些書本和學校裡學不到的有趣事！

🏂季節特色 → 結合當地文化、風景與氣候，推出配合節慶與四季變化的限定活動，一年365天都能玩出不同驚喜。

🌳自然＆設計 → 以設計巧思融入自然，打造最適合欣賞風景、感受土地的舒適空間，讓住宿不只是休息，更是與環境對話的開始。

🥘特級美食 → 透過頂級料理呈現食材的鮮美，也傳遞職人的用心與故事，貼心設計適合各年齡層的美味餐點，吃得滿足也吃得安心。

圖:星野集團提供

🌷星野度假村RISONARE系列：住哪一間好？怎麼選？

星野集團RISONARE飯店遍布全日本北中南，從最知名北海道滑雪度假村到充滿海島度假氣息的沖繩小濱島，還有最新開幕的大阪據點都超級熱門！每一間都有不同特色，快點一起看下去吧！

❄️雪國系放鬆之旅❄️

✨推薦族群： 親子旅遊、滑雪族、情侶

📍RISONARE Tomamu（滑雪、雲海露台、人造浪池、農場體驗）

🌊海景系療癒之旅🌊

✨推薦族群： 水上玩家、情侶、銀髮族

📍RISONARE 小濱島（浮潛、SUP）

📍RISONARE 熱海（煙火學校、溫泉＋海景）

🌲森林系親子探索🌲

✨推薦族群： 親子旅遊、三代家庭、凹豆咖

📍RISONARE 那須（農活體驗、森林探險）

📍RISONARE 山梨八岳（葡萄學校、葡萄酒文化、騎馬）

🎨動手玩創藝🎨

✨推薦族群： 親子旅遊、質感設計控

📍RISONARE 大阪（兒童藝術創作）

圖:星野集團提供

🌷星野度假村RISONARE系列：飯店推薦

星野集團是質感假期的代名詞，誰說帶小孩出國一定要又忙又累？星野度假村有超多提供接駁車和專業托兒的住宿選擇，爸媽可以安心享受二人世界，小朋友也有自己的專屬行程，開心放電、玩到不亦樂乎🤗

圖:星野集團提供

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圖:星野集團提供

圖:星野集團提供

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看完是不是已經開始想像下次假期要住哪了呢？不論是想安排親子放電、情侶放鬆，還是三代同堂的悠閒之旅，星野集團RISONARE系列都有適合你的選擇🌿如果要更專注在城市觀光，也可以入住星野集團OMO系列，星野集團的東京飯店和大阪飯店都超級熱門～或是出發星野集團界系列溫泉飯店，展開一趟極致奢華的日本溫泉之旅♨️！現在就快按下分享鍵，和家人、情人一起討論吧～





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