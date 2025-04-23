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「欸你這週要幹嘛」拍吉卜力公園影片違規開營利　親發聲道歉

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」。 圖／擷自IG@arielsvlog_816
YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」。 圖／擷自IG@arielsvlog_816

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」1月時上線一支去日本吉卜力公園玩的影片，但該園區有一項規定，就是不開放商業攝影，因此有網友就質疑「欸你這週要幹嘛」影片開營利違反規定，他們也親發聲道歉。

有網友在Dcard發文提到，之前另一位YouTuber「好味小姐」一家去吉卜力公園玩的影片，他們有聲明因為園區有規定，拍攝的照片、影片不能使在在商業攝影，所以「好味小姐」上架的影片沒有開營利，結果有網友就發現「欸你這週要幹嘛」之前發的吉卜力公園影片沒有關營利，那時也有網友留言問，不過「欸你這週要幹嘛」沒有回應，所以想詢問「欸你這週要幹嘛」是否有發文回應。

這篇貼文也立刻引發網友熱議，有網友感嘆「他們早就變了」、「變了+1 以前真的很愛看，不知道從什麼時候變了樣」、「還有人在看他們哦….」，還有網友覺得「我也是看完好味小姐才知道園區內不開放商業攝影關盈利，懂尊重原創，哪像那些AI模仿吉卜力看了很心痛。」

22日深夜「欸你這週要幹嘛」在該篇貼文下留言回應，他們是在2024年底去參觀吉卜力公園，當時是在開放拍攝的區域拍攝影片，2025年1月上線影片，經過提醒後去查閱相關規定，得知即便是在可拍攝區域所拍攝之影像，若開啟YouTube盈利用途使用，仍屬不被允許的行為。所以就立即下架影片，並表示會將這支影片的收益全數捐至宮崎駿導演參與的公益信託組織「Totoro基金官方網站」。

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