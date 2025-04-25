2025年瀨戶內國際藝術祭怎麼玩？舉辦日期地點、門票、交通資訊及作品看點一次告訴你～(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"2025年瀨戶內國際藝術祭怎麼玩？舉辦日期地點、門票、交通資訊及作品看點一次告訴你～(上)"，本文將介紹門票及交通資訊

2025年瀨戶內國際藝術祭門票資訊

要參加瀨戶內國際藝術祭，可以選擇購買個別作品的鑑賞券或是作品鑑賞護照。

每個作品的鑑賞費用約500日幣起，適合參觀數量不多的遊客。而作品鑑賞護照可以在指定會期內自由參觀大部分的收費作品，如果想好好參觀各種作品，比起每件作品單獨支付鑑賞費用，購買護照會更實惠與方便（※部分作品和美術館等需要額外收費）

作品鑑賞護照分兩種 – 單季護照和全期護照。

單季護照僅限在春、夏、秋其中一季使用，收費為4,500日幣

全期護照可在整個會期內使用，如提前購買還有優惠，比一般門票要便宜1,200日幣！

不過，也有部分作品不需要護照即可參觀，或是無論是否持有護照都需額外收費。建議在官方網站查閱各作品的資訊，以確認詳細收費內容後，再考慮是否購買護照。

2025年瀨戶內國際藝術祭交通資訊

由於瀨戶內國際藝術祭的作品分佈在不同島嶼上，可參考以下列表，了解前往每個會場的港口碼頭。

香川縣高松港 – 直島、豐島、小豆島、女木島、男木島、大島

香川縣丸龜港 – 本島 (也可從岡山縣兒島港前往)

香川縣多度津港 – 高見島

香川縣須田港 – 粟島

香川縣觀音寺港 – 伊吹島

岡山縣宇野港 – 直島、豐島

岡山縣寶傳港 – 犬島 (也可從直島、豐島前往)

視乎想要前往的會場，建議可以香川縣的高松港為旅行據點，再前往各個島嶼和藝術祭的不同區域。

從首爾、上海、台北、香港均有直飛航班前往高松機場，抵達後可搭乘高松機場大巴車(高松機場大巴車)，約50分鐘即可抵達高松港。

前往島嶼的主要交通工具是渡輪，可以透過瀨戶內國際藝術祭的官方網站 或是官方app 查詢藝術祭期間的渡輪運行資訊，確認前往目標島嶼的航線與時間。

在島上的交通主要為以下五種方式：

1. 島內租車：

適合行程較長或想靈活前往不同地點的人，但部分島嶼可能沒有租車服務，需事先確認。

2. 島內計程車：

方便但數量有限，建議提前預約，特別是在觀光旺季。

3. 海上計程車：

可用於島與島之間的移動，但費用較高，適合團體或時間有限的旅客。

4. 租借腳踏車／機車：

適合行程較短的島嶼，能夠悠閒地享受島上的風景。部分島嶼地勢起伏較大，選擇電動輔助自行車會更輕鬆。

5. 公車：

部分島嶼有當地公車行駛，可用於前往主要景點，費用較為便宜，但班次可能較少，需事先查詢時刻表。

參觀瀨戶內國際藝術祭其他注意事項

1. 提前預約飯店住宿

首先要決定住宿地點，考量到前往各個島嶼的便利性，建議選擇直島、小豆島或高松作為住宿地點。

2. 提前預約部分設施

部分美術館與展覽需要事先預約才能入場參觀。請務必確認官方網站的日曆，凡是標註「預約制」或「線上預約」的場館，建議盡早完成預約，以免因額滿而錯過參觀機會。

3. 計畫好用餐地點與時間

瀨戶內國際藝術祭的各個島嶼上的餐廳數量不一，建議提前計畫好用餐地點與時間，調查餐廳的營業日，並好好安排在行程內。

4. 穿著方便行動的服裝與鞋子

由於瀨戶內國際藝術祭的場地大多位於島嶼上，步行是主要的移動方式之一，部分場地可能需步行較長距離，而且島上多坡道與石板路，因此建議選擇方便行動的服裝與鞋子。

而在春季、秋季日夜溫差較大，建議穿著可輕鬆穿脫的長袖或薄外套，以應對溫差變化。

做好計劃與準備，一起來參與2025年瀨戶內國際藝術祭這場每三年一次的藝術盛典，欣賞藝術作品與島嶼風景吧！

窩日本推薦閱讀： 日本必須收藏的人氣御朱印17選推薦！透明、剪紙、刺繡統統有~~

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」