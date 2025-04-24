2025年瀨戶內國際藝術祭怎麼玩？舉辦日期地點、門票、交通資訊及作品看點一次告訴你～(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

3年才舉行一次的瀨戶內國際藝術祭在2025年4月18日開幕！這個為期100天的藝術節會在瀨戶內海周邊的11個島嶼上展出多位藝術家的作品，能一邊環島旅遊一邊沉浸於藝術之中。

瀨戶內國際藝術祭是什麼？

瀨戶內國際藝術祭是一場以瀨戶內群島為舞台，每三年舉辦一次的現代藝術盛典。為期約 100 天的展期分為春、夏、秋三個季節，藝術祭的內容包括展覽、表演及各種活動，每屆都吸引眾多享譽國際的藝術家參與，人們能夠隨著不同季節體驗瀨戶內群島及藝術作品的獨特魅力。

這項活動自2010年開始舉行，選在曾是貿易重鎮、但因人口外流與經濟衰退而陷入低迷的瀨戶內群島，希望透過藝術來活化這些社區，也讓這些歷史與文化景點重新受到關注。

展覽中許多藝術作品與當地居民共同創作，部分藝術家更會定期回到瀨戶內海地區一邊創作，一邊與當地居民交流。藝術化的公共廁所、澡堂、神社、渡輪碼頭等設施也讓島嶼的環境產生改變，整個地區成為了藝術作品的一部分。

2025年瀨戶內國際藝術祭的舉辦日期與地點

活動舉辦日期 :

三個季節總計舉辦107天。

春季：2025年4月18日〜5月25日

夏季：2025年8月1日〜8月31日

秋季：2025年10月3日〜11月9日

地點 :

瀨戶內海是日本最大的內海，位於日本本州、四國和九州三大島之間，被兵庫縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛媛縣這7個縣所環繞。

海面散布著眾多島嶼，而瀨戶內國際藝術祭的展覽會分佈在瀨戶內群島及沿岸地區共 17 個區域。

全會期舉辦地點：直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、高松港周邊、宇野港周邊

春季地點：瀨戶大橋區域

夏季地點：志度・津田區域、引田區域

秋季地點：本島、高見島、粟島、伊吹島、宇多津區域

除了犬島和宇野港屬於岡山縣，其餘會場的島嶼都屬於香川縣。島嶼可從香川縣或岡山縣的港口利用渡輪前往，直島、豐島、小豆島也是主要中繼站。因此前往參與瀨戶內國際藝術祭時需要有乘船及進行跳島旅行的心理準備。

2025年瀨戶內國際藝術祭的活動看點

這屆藝術祭將會有來自 21 個國家與地區的 63 組藝術家參與，帶來 46 件作品、8 個專案、10 場活動，並新增志度・津田區域、引田區域、宇多津區域，進一步擴展活動範圍，讓更多地方能夠透過藝術展現獨特魅力。

1. 新增直島新美術館會場

圖片來源自benesse-artsite.jp/

直島新美術館是預期在2025年春季於直島本村地區附近的高台上開幕的全新藝術設施，由知名建築師安藤忠雄設計，建築本身就是藝術作品。

美術館由地下兩層和地上一層組成，將展示以日本及亞洲地區為主的藝術展品，在瀨戶內國際藝術祭期間也會成為活動會場之一。

地址 : 香川県香川郡直島町3299-73

2. 匯眾亞洲各地藝術家

瀨戶內國際藝術祭長年來積極推動與亞洲各國的交流，目標成為亞洲文化藝術的重要樞紐，推動亞洲在全球文化舞台上的影響力。

本屆邀請了來自亞洲各國的藝術家，包括泰國的賈凱·斯里布特(Jakkai Siributr)、韓國的Boo Jihyun、台灣的雲門舞集等共同參與藝術創作與演出。

瀨戶內國際藝術祭曾分別於2013年與孟加拉、2016年與泰國進行合作項目，而本屆將會與越南策劃多項相關活動，包括在香川縣立博物館舉辦的越南當代藝術展，會介紹越南現代美術發展與作品。

另外在高松港周邊文化市集會展示越南的美食與文化，讓訪客能夠透過味覺與視覺體驗當地風情。

3. 與聯合國難民署（UNHCR） 合作舉辦特別企劃展

UNHCR（聯合國難民署）與日本著名攝影師本間隆合作，透過攝影展聚焦難民個人故事。本間隆親自前往UNHCR支援的國內外現場，捕捉難民的生活面貌，並透過鏡頭記錄他們在逃難過程中未曾放棄的「珍貴物品」，這些照片將突顯出每位難民背後的故事，讓觀眾深入了解每位擁有難民背景的人的生命歷程。

4. 2024年威尼斯雙年展金獅獎藝術家参加

獲獎作品，圖片來源自mataahocollective ig

「瀨戶內國際藝術祭」目標之一是擴大與海外國家和機構的合作，本屆藝術祭將特別與紐西蘭和瑞典建立新的合作關係。

來自紐西蘭的藝術家Sarah Hudson將參與本次藝術祭，她身為藝術團體Mataaho Collective 的一員，在2024年第60屆威尼斯雙年展(Venice Biennale)獲得金獅獎，作品備受矚目。

因篇幅關係，門票與交通資訊將留到下篇介紹

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