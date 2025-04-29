銀座Ginza Sony Park第二波沉浸式音樂體驗登場！Creepy Nuts 韓國人氣女團 鏈鋸人將再度引爆話題

《Sony Park展 2025》是索尼集團精心策劃的沉浸式創意體驗，攜手六組藝術家，並融合音樂、半導體、金融、遊戲、娛樂科技與電影六大業務領域，打造結合創意與科技的互動展覽空間。隨著三月「上半場」展期圓滿落幕，「下半場」將於四月下旬接續登場，邀請了BABYMONSTER、Creepy Nuts與牛尾憲輔三位風格迥異的音樂藝術家，共同掀起新一波聲音與創意的浪潮。

完全免費的音樂 × 視覺盛宴讓人回味無窮！

（圖片取自：Ginza Sony Park官網）

上半場的華麗陣容不僅帶來聽覺上的享受，結合視覺的呈現演出也令人非常驚艷！小編真的超想多刷幾場，但無奈預約實在太搶手，只能含淚放棄……而最令人驚訝的是，這麼高水準的體驗居然完全免費！

如果你不小心錯過了上半場，那現在就趕緊手刀預約下半場吧！這次不僅邀請到韓國超人氣女團BABYMONSTER，Creepy Nuts也將帶來多首大家耳熟能詳的洗腦神曲，以及由牛尾憲輔擔綱配樂、即將上映的動畫電影《鏈鋸人》預告片。視覺與聽覺的雙重衝擊，絕對是你今年不容錯過的一場感官盛宴！

Sony Park 展 2025【Part 2】

展期：2025年4月20日(日) ～ 6月22日(日)

營業時間：11:00～19:00

＊2025年5月13日（二）公休

地點：Ginza Sony Park B2 / 3F / 4F

費用：免費

▶︎需要事前預約

BABYMONSTER——「遊戲是，社交場。」

（圖片取自：Ginza Sony Park官網）

BABYMONSTER是來自韓國的女子團體，由韓國、泰國和日本的成員組成，個個都擁有唱跳實力、饒舌魅力和超高顏值，是妥妥的全能型新星。

這次的現場體驗也呼應了她們的代表作品：在《SHEESH》的展區中，觀眾可以透過Sony研發的觸覺控制器，跟著音樂節奏玩一場「獵捕BABYMONSTER標誌」的遊戲，搭配觸覺回饋技術，沉浸感十足（有人數限制，採現場抽選）；而在《DRIP》的展區，則可以玩到以MV裡的卡帶為靈感設計的街機遊戲，還能用Sony的3D捕捉技術打造一個屬於你的數位角色，跟著音樂一起跳舞，還可以做成短影音分享到社群！

現場的牆面會即時同步Instagram上打上「#SONYPARK_BABYMONSTER」的貼文，像個數位小社群一樣熱鬧。只要現場打卡分享，就有機會拿到限量貼紙一枚（每人限領一次，送完為止），粉絲們千萬別錯過囉！

📍B2

Creepy Nuts——「娛樂科技是，街頭。」

（圖片取自：Ginza Sony Park官網）

Creepy Nuts即將在2025年11月迎來出道8週年，這次的展覽就像是一段音樂旅程，帶大家一起回顧他們一路以來的挑戰與滿滿的街頭魂。現場除了帶來為這次活動特別製作的原創內容，還有【Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024】中超洗腦的〈Bling-Bang-Bang-Born〉，以及今年2月東京巨蛋演唱會上的〈通常回〉等精彩演出，是粉絲絕對不能不來！

整個體驗空間由鏡面圍繞，搭配8台不同尺寸的Sony高畫質Crystal LED螢幕與將近20台喇叭組成的立體音響系統，讓你彷彿置身現場、自由穿梭其中，感受超強的臨場感。不只如此，現場還設有搭載Sony觸覺技術的特製長椅，坐上去就能一邊聽音樂、一邊感受隨著節奏起伏的震動，讓聲音不只是「聽得見」，更是「感覺得到」，整個體驗爽度一定超爆表！

📍3F

牛尾憲輔——「電影是，森林。」

（圖片取自：Ginza Sony Park官網）

音樂家牛尾憲輔將以電影配樂為主題，在展覽中打造一座宛如森林般的沉浸空間。觀眾可一邊漫步其中，一邊聆聽他親自挑選、策展的20部電影原聲帶，彷彿踏入牛尾憲輔腦海中對「電影」的想像森林，在聲音的引導下，遇見那些你可能還不認識的電影作品。

此外，現場還會設有限定的迷你電影院，播放由牛尾憲輔擔綱配樂、預計2025年9月19日於日本上映的動畫電影《鏈鋸人：蕾潔篇》預告片。觀眾將在190吋的大螢幕前，配合Sony的「360 Reality Audio」立體音效技術，搭配會隨聲音同步震動的地板，帶來只有在Ginza Sony Park才能體驗到的震撼觀影感受。

📍4F

周邊商品順勢推出

（圖片拍攝：Shan Tseng）

（圖片取自：Ginza Sony Park官網）

這次《Sony Park展 2025》也特別推出限定周邊，把展覽主視覺縮小化，變成超可愛又實用的紙膠帶套組，印上了YOASOBI、Vaundy、羊文學、BABYMONSTER、Creepy Nuts、牛尾憲輔六位音樂藝術家的名字，既有質感又充滿玩心，不論是收藏還是裝飾都超可以！

逛完展覽，除了拍下滿滿的回憶，回家前再帶幾樣專屬於Sony Park的紀念回家吧！把這段感官旅程延續下去 ✨

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