跟著在地人逛大阪木津朝市 海鮮拍賣導覽團好好玩

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大阪木津批發市場。　圖：大阪觀光局／提供
大阪木津批發市場。　圖：大阪觀光局／提供

【旅奇傳媒／記者-黃千珮】現在最夯的大阪市場在這裡！從JR「難波站」走路約15分，距離最近的是 Osaka Metro「大國町站」，走路只要3分鐘，就能找到這棟「木津批發市場」。 這裡主要是大阪專業廚師們採買的市場，但也熱情歡迎非批發的觀光客。150家店舖整齊排列，走道也寬敞，還有食材批發業務超市 ODA 與溫泉設施，買完再泡個湯超愜意。

▲木津批發市場走道寬敞，遊逛體驗舒適。　記者-黃千珮／攝影
▲木津批發市場走道寬敞，遊逛體驗舒適。　記者-黃千珮／攝影

常看日本行腳節目想體驗漁獲拍賣？每個月舉辦1~2次的週六木津朝市，販售各種美食，滿足饕客們的購物需求，還有10:00起約1小時的海鮮拍賣團體驗，任何人都可以參加，完全免費。

▲拍賣前先介紹漁獲來歷。　記者-黃千珮／攝影
▲拍賣前先介紹漁獲來歷。　記者-黃千珮／攝影

拍賣團會帶著遊逛約4家鮮魚店舖，起標價是100日幣，老闆與顧客一來一往的攻防戰中賣出鯛魚、鮪魚頭、章魚等當天鮮魚，沒人競價就能用超優惠價格買到，即使不懂日文還是能感受現場熱烈氣氛。任何人都可以參加，建議在官網提前預約，能獲得伴手禮帶回家。當天臨時要參加也沒問題，至報到區詢問就能跟著拍賣團遊逛。

就算不懂日文也能融入拍賣氣氛。　記者-黃千珮／攝影
就算不懂日文也能融入拍賣氣氛。　記者-黃千珮／攝影

逛到餓了，木津批發市場有多家餐廳可內用，最受歡迎是海鮮丼，清晨06:00就營業的魚市食堂排隊人龍超長，隔壁壽司店 MARUYOSHI 等候時間稍短些，也能吃到有10種以上漁獲的海鮮丼，蟹肉、干貝、鮪魚、鮭魚、花枝……等，再加上玉子燒，還會附上一碗味噌湯，只要1,320日幣，讓人忍不住加點和牛海膽壽司！

▲MARUYOSHI 也需要排隊入店。　記者-黃千珮／攝影
▲MARUYOSHI 也需要排隊入店。　記者-黃千珮／攝影

▲MARUYOSHI 海鮮丼。　記者-黃千珮／攝影
▲MARUYOSHI 海鮮丼。　記者-黃千珮／攝影

DATA／大阪木津批發市場

・地址：大阪市浪速區敷津東2-2-8

・交通方式：Osaka Metro 御堂筋線「大國町站」出站徒步約3分

・營業時間：每月第2個、最後一個週六木津朝市09:00〜12:00

・官方網站：https://kiduichiba.jp/

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