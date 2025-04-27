50年大阪拉麵老店！古潭拉麵難波CITY店，獨特「煎餃拉麵」，炒飯也強推

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「古潭拉麵」是有著五十多年歷史，昭和43年創業的大阪拉麵老店，創始店是從阿倍野地下街開始，朋友推薦他們家的拉麵很好吃，現在分店越來越多，像是難波、梅田的地下街或商場內都可以看到「古潭拉麵」進駐。因為這次到大阪就住在南海電鐵斜對面的飯店，每天幾乎都會跑去南海電鐵共構的商場逛街，其中一天午餐就到難波CITY 地下二樓的「古潭拉麵難波CITY店」用餐，價格真的非常實在，拉麵千元有找，而且帶點中華料理的元素，除了有拉麵外，還有點心類，湯頭濃郁，加了很多豆芽菜，吃起來非常爽口，而且古潭拉麵的炒飯還得過日本綜藝節目炒飯排名的前五名，炒飯吃起來味道還真的有厲害到！

古潭拉麵難波CITY店 營業資訊

Kotan Ramen Namba-City 評分：3.7

地址：5-chōme-1-60 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本(地圖)

電話：06-6644-2519

營業時間：星期一、二、三、四、五、六、日: 11:00 – 22:00

官網 https://ramen-kotan.co.jp/shop/namba-city/

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 古潭拉麵分店

古潭拉麵難波CITY店 位置｜環境

「古潭拉麵難波CITY店」位於南海電鐵同一棟的難波CITY地下二樓，位置很好找， 標示很清楚，從南海電鐵正門進去就有電扶梯往下，跟著指示就可以到B2，古潭拉麵難波CITY店就在 ABC MART 鞋店隔壁。

「古潭拉麵難波CITY店」的空間寬敞，有吧台座位也有一般座位區，整體乾淨舒適，桌上還有不少調味料可以依照自己喜好添加。

古潭拉麵難波CITY店 菜單

古潭的拉麵除了豚骨口味以外，亦在豚骨湯頭的基礎上，變化出了醬油、味噌、鹽味等多種口味，還有辣味的擔擔麵，比較特別的是有小籠包、叉燒包、蝦餃等點心的單點品項，比一般常見的炸雞、煎餃多了更多選擇。這次點了寫著「名物」的招牌煎餃拉麵，另外加價300日幣就可以變成套餐，多了炒飯搭配成碳水大爆炸組合，古潭拉麵的炒飯那麼出名怎麼可以不點來吃吃看！拉麵口味如果要點味增或是塩味口味的話則要多加30日幣喔！（文內的價格皆為2025年3月時的價格）

另外還有會送玩具的兒童餐組合，也太開心了吧！

古潭拉麵難波CITY店 餐點

煎餃拉麵 醬油味 880日幣

在醬油味古壇拉麵中加入煎餃的醬油味煎餃拉麵是店裡的招牌，第一次吃起來感覺沒有單單只有醬油味那麼單純，喝起來像是豚骨加醬油的濃醇香氣，味道甘甜，配菜中還加了很多蔥花、胡蘿蔔絲，一撈起來底下還有很多豆芽菜，搭配拉麵口感更爽口。

煎餃有兩種吃法，第一就是上桌立刻吃，還保有酥酥脆脆的口感；再來就是可以把煎餃泡在拉麵湯頭裡，把內餡吸飽湯汁再吃，味道也很不錯，主要是煎餃本身內餡夠好吃，要在日本拉麵店吃到好吃煎餃真的蠻難得的，古潭拉麵的煎餃真的好吃！

叉燒是薄片叉燒，看起來都是瘦肉，但是吃起來不會柴柴的。拉麵屬於中粗麵，口感Ｑ彈，整體是清爽不膩口的口味。

炒飯 ＋300日幣

最喜歡這種看起來食材簡簡單單的炒飯，吃起來帶有大火炒過的香氣，吃起來一點都不會覺得油膩，口感粒粒分明，看起來雖然是簡單的蛋炒飯，不過香味很足，口感很棒，很容易讓人一口接一口停不下來。

「古潭拉麵」在大阪的分店有不少間，除了難波CITY店，距離不遠的地鐵難波站與近鐵日本橋站間的難波Walk地下街還有兩間分店，分別位於難波Walk地下街前後都有一間「古潭拉麵」。

古潭拉麵難波CITY店 Kotan Ramen Namba-City

評分：3.7

地址：5-chōme-1-60 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本(地圖)

電話：06-6644-2519

營業時間：星期一、二、三、四、五、六、日: 11:00 – 22:00

官網 https://ramen-kotan.co.jp/shop/namba-city/

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

古潭拉麵分店

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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