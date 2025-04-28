大阪時尚之旅！ 梅田「打卡景點5選」+輕鬆提升時尚度搭配眼鏡小秘訣

來到大阪，絕對不能錯過的時尚中心——梅田。以GRAND FRONT大阪為起點，這次不僅要透過JINS找出最適合自己的拍照風格，還有專為外國顧客準備的限定優惠等著你！快跟著我們一起，展開這場精彩的大阪踩點打卡之旅吧！

梅田——大阪最時尚的購物中心地帶

說到大阪，許多人第一時間可能會想到道頓堀的格力高看板（グリコサイン）或熱鬧的心齋橋，但別忘了，大阪還有另一個不可忽視的重要地標——「梅田」喔！

梅田是圍繞著JR大阪站與地鐵梅田站一帶的繁華區域，聚集了熱鬧的步行街、美食餐廳與各大購物中心，是關西地區規模最大的購物天堂之一。不僅如此，梅田還有許多時尚又適合拍照打卡的絕佳景點。

這次，JAPANKURU團隊將帶你深入探索幾個人氣拍照熱點，並分享如何透過我們的好夥伴「JINS眼鏡」的搭配小心機，輕鬆提升你的時尚魅力。準備好了嗎？那就跟我們一起出發吧！

從JINS GRAND FRONT大阪店開始

JINS是一個兼具高品質與實惠價格的日本眼鏡品牌，提供多樣化的鏡框選擇，以滿足不同客群的各種需求。此外，JINS的服務速度也是相當迅速，結帳後最快只需約30分鐘就能把全新的眼鏡帶回家。

JINS GRAND FRONT大阪店，空間寬敞，裝潢風格以清水模搭配木質櫃架，營造出自然且溫潤的氛圍。簡約舒適的空間中，亦融入現代設計感，讓人感受到時尚與質感的完美平衡。

JINS 提供了風格多元的眼鏡系列，包括經典設計的「JINS CLASSIC」、適合居家放鬆時光的「JINS HOME®︎」、結合了流行趨勢的「JINS TODAY」、配備抗藍光鏡片的「JINS SCREEN」，以及高品質的「Combination Titanium」等。不論你的生活風格或配戴需求為何，都能在這裡「配對到」你的理想型。

JINS GRAND FRONT大阪店（JINS グランフロント大阪店）

地址： 〒530-0011 ４−２０ グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館 4F

營業時間：11:00-21:00

※ 以設施營業時間為主

大眾交通：

・搭乘JR東海道線至「大阪站」下車，徒步約4分。

・搭乘大阪地下鐵御堂筋線至「梅田站」下車，徒步約7分。

官方網站

▎簡單3步驟 輕鬆配眼鏡

①測量視力

抵達JINS店舖後，記得先到櫃檯登記預約驗光服務等候叫號。輪到你時，工作人員會親切地引導你前往驗光室進行視力檢查。此外，若你本身已經有配戴眼鏡的習慣，也可以請工作人員協助測量目前視力，並依照既有度數更換相同規格的鏡片，既方便又快速！

②選擇鏡框

對於對穿搭有著高度要求的人來說，挑選鏡框絕對是一個需要謹慎對待的步驟！即使試戴了好幾副，還是會擔心選到不適合自己臉型的鏡框……。為了幫助顧客解決這樣的困擾，JINS推出的AI技術系統「JINS BRAIN!」將成為你的得力助手！它會根據你的臉型特徵進行分析，評估與鏡框的契合度，並推薦最適合你的眼鏡款式，讓選鏡框變得更加輕鬆且安心。

是不是感覺離時尚又更近一步了呢！

③付款

至櫃檯結完帳，選購眼鏡的流程就結束了！接下來，你只需要靜靜地在旁邊看書，等待新眼鏡製作完成即可 😀✨

不過……是不是覺得這段時間其實可以更有效率地利用呢？雖然等待眼鏡的時間不長，但對於旅行中的人來說，即使只有30分鐘，也是一段非常珍貴的時間。接下來要介紹的這個專為外國遊客推出的特別活動——「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」，絕對能讓你好好利用這段空擋，盡情暢遊大阪的魅力！

與JINS 30min Night Walk一起享受夜間漫遊

都千里迢迢來到日本了，哪怕只有短短30分鐘，也一定要好好把握！JINS推出的「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」活動，完美滿足了我們每分每秒都不想浪費的心情，並提供可在周邊餐飲店使用的折價券(*)。在等待眼鏡製作的同時，你可以悠閒地散步，品味周邊的美食。除了本來就能享受的免稅服務外，還能額外獲得周邊餐飲店的折扣優惠，這樣划算的體驗，精打細算的你怎能錯過呢！

JAPANKURU團隊也親自走訪了周邊，接下來就讓我們來為你推薦幾間值得一試的好店吧✨

*活動詳情與參與店家可以在官方網站上確認

▎曾根崎大初天神通商店街

從JINS徒步幾分鐘，就來到了梅田熱鬧的步行街——「曾根崎大初天神通商店街」。這條商店街擁有超過100間店鋪，包括酒吧、咖啡廳等各式各樣的店家，無論是想輕鬆品味美食，還是享受購物樂趣，都能在這裡找到適合的場所。

【曾根崎大初天神通商店街（曽根崎お初天神通り商店街）】

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２丁目

營業時間：24小時營業

大眾交通：地下鐵梅田站 或 JR大阪站 徒步5~10分

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▎堂山食堂本店

這家24小時營業、全年無休的日本料理店，讓你隨時能夠來填飽肚子。店內的裝潢延續傳統日本居酒屋的風格，營造出一種格外迷人的氛圍。當然，料理也相當美味，最棒的是，價格對你的錢包也十分友善！

店裡的招牌料理是炸火腿（ハムカツ），這是一道獨具特色的料理，來到這邊的話請務必試試看～此外，麻婆豆腐和醃漬小黃瓜等經典人氣餐點，也都相當受歡迎，無論選擇哪道，都能滿足你的口腹之慾！

*此店家有與JINS合作，消費金額在1,000日圓以上，只要出示「Night Voucher」眼鏡布，即可再免費獲得一份炸火腿喔！

【堂山食堂本店】

地址：〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町５−９ 扇会館 102

營業時間：24小時營業

官方網站

▎鳴門鯛燒本舖 曾根崎店

如果還沒吃飽，那就前往附近的知名鯛魚燒店「鳴門鯛燒本舖」，來填補剩下的空「胃」吧！這裡除了鯛魚燒，還有各式各樣口味的冰淇淋三明治可供選擇，我們這次品嚐了卡士達口味的鯛魚燒和抹茶口味的冰淇淋三明治，成功地把甜點的胃也填得滿滿的 🤤…。

【鳴門鯛焼本舗 曽根崎店（鳴門鯛焼本舗 曽根崎店）】

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２丁目７−２

營業時間：10:00-23:00

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吃飽後，時間也差不多了，接著就可以回到JINS GRAND FRONT大阪店領取你的新眼鏡了！

拍照景點5選

拿到新眼鏡後，就趕緊帶著它去四處拍照吧！JINS的眼鏡非常有個性，不管怎麼拍，都能為自己增添特別的魅力。那麼梅田究竟有哪些拍照打卡點呢？跟著我們的腳步一起去看看吧！

▎📍景點1：GRAND FRONT 大阪

從JR大阪站下車後，首先映入眼簾的便是「GRAND FRONT大阪（グランフロント大阪）」。這間購物中心有超過260間店舖，提供了時尚品、生活用品、化妝品與伴手禮等各式商品。此外，這裡還有藝術愛好者無法抗拒的藝術畫廊，可以說是「全能」購物中心。

在購物廣場前，有個名為「UMEKITA廣場（うめきた広場）」的地方，這邊通常用來舉辦活動或作為休息區使用。在廣場中央矗立著一隻在曬日光浴的大熊「TED HYBER」，它不只成為了梅田的地標，對觀光客來說也是很熱門的拍照地點。

在現代高樓與潮流區域交織的這個地方，戴上一副現代設計感的眼鏡，便可以讓自己的風格跳脫出來。

我們選擇了金色圓形鏡框的「Mordern Rim Metal」，這款眼鏡有著簡約又帶有優雅感的設計，完美融合了時尚與極簡風格，與這個地方非常相襯。此款眼鏡還有一大特點，就是鏡腳上的細緻雕刻，能為搭配添增立體感。

GRAND FRONT UMEKITA廣場

地址：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町４−２０

營業時間：商店店舖 11:00 – 21:00｜餐廳 11:00 – 23:00

*營業時間各店舖有所不同

大眾交通：

・搭乘JR東海道線至「大阪站」，徒步約4分

・搭乘大阪地下鐵御堂筋線「梅田站」，徒步約7分

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▎📍景點2：梅田SKY大樓

來到大阪的話，大家都一定會想要來「梅田SKY大樓（梅田スカイビル）」，這座如同漂浮在梅田空中的雙子大樓，上方有連接兩棟大樓之間的天橋。梅田SKY大樓的看點，是位於40樓的「空中庭園展望台」，這邊可以360度全方位的享受大阪的景色。特別是在夕陽西下或是夜晚時分，浪漫氣氛滿點！如果你在尋找大阪最棒的觀景點，那絕對不能錯過這裡！

在浪漫的景色中，我們這次選擇了完美融合極簡和復古風格的「Combination Titanium」琥珀色。戴著這副圓形薄型鏡框的眼鏡，你將成為全場的焦點！

這款眼鏡的鏡框和鏡腳使用了不同的材質，鏡框使用了輕量且具強度的塑鋼，鏡腳則是選用了具耐久性和柔軟性的β鈦，達成了設計感與舒適度的平衡。搭配流行的圓形鏡框設計，可以為自己的造型更加分。即使是在美麗寬廣的背景下拍照，眼鏡也不會因此失去特色，反而能夠成為突顯風格的亮點。

梅田SKY大樓（梅田スカイビル）

地址：〒531-6023 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１−８８

營業時間：9:30 – 22:00

票價：大人 2000日圓｜4〜12歲兒童 500日圓

大眾交通：

・搭乘JR東海道線至「大阪站」下車，徒步約7分

・搭乘大阪地下鐵御堂筋線至「梅田站」下車，徒步約9分

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▎📍景點3：露天神社

露天神社，也被稱作「初天神」。這座擁有千年以上歷史的神社，以戀愛故事最為知名。相傳曾為戀人的「阿初（お初）」與「德兵衛」未能實現他們的愛情，於是最終雙方在這邊結束自己性命。因為這段悲劇的愛情故事，因此當地人便開始稱這個神社為「初天神」。

配合神社的復古氛圍，與上一款的圓形薄型鏡框不同，這次我們選擇了波士頓框的「Combination Titanium」。寬邊框設計是目前很流行的款式，並且簡約的設計中帶了點復古感，是這款型號的特徵。

結合了塑鋼與β鈦的絕妙搭配，讓這款眼鏡擁有良好的強度，也有出色的柔軟性，就算長時間佩戴也不會感到疼痛或不適。

露天神社（お初天神）

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２丁目５−４

營業時間：6:00 – 23:00

大眾交通：

・搭乘大阪地下鐵至「東梅田站」，徒步約5分

・搭乘阪急電車至「大阪梅田站」，徒步約5分

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▎📍景點4：HEP FIVE摩天輪

HEP FIVE鮮紅色摩天輪位在HEP FIVE購物中心的7樓，可以從106公尺的高度一覽大阪市區的美景，甚至還能遠眺大阪港。

不過就算是如此醒目的紅色摩天輪，我們的眼鏡也不能輸！這次我們選擇的是JINS「大眼睛系列（目が小さくならないメガネ）」的鮮艷紅棕色鏡框。這款眼鏡的特色，就是即便戴著眼鏡，也不會讓眼睛看起來變小。

JINS用調整鏡框厚度來減少鏡片厚度的創新技術，讓框架前後有著最佳的平衡，使整體設計更加和諧完美，告別戴眼鏡會讓眼睛顯小的問題，時尚又實用！

HEP FIVE摩天輪（HEP FIVE観覧車）

地址：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町５−１５ HEP FIVE 7F

營業時間：11:00 – 22:45

票價：800 日圓 ｜未滿5歲的兒童免費

大眾交通：

・搭乘大阪地下鐵御堂筋線至「梅田站」，徒步約4分

・搭乘JR京都線至「大阪站」，徒步約4分

・搭乘阪急電車至「大阪梅田站」，徒步約5分

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▎📍景點5：FRUiT阪神梅田店

在充分享受觀光之後，最後去咖啡廳休息一下吧！喜歡草莓的人，千萬不能錯過「FRUiT阪神梅田店」。我們這次點了「甘王草莓聖代（あまおうのパフェ）」和「草莓紅茶乳酪蛋糕（いちごの紅茶レアチーズケーキ）」，再搭配香氣十足的奶茶，甜點與飲品之間的絕妙組合，簡直美味無比。

這次搭配的是「JINS TODAY」的黑色粗框眼鏡，非常適合咖啡廳這樣現代摩登的氛圍。讓你在悠閑的休息時光裡，增添一份自信和風格。

FRUiT阪神梅田店

地址：530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 梅田阪神百貨店4階

營業時間：10:00 – 20:00（餐點的最後點餐時間為19:00，飲品的最後點餐時間為19:30）

大眾交通：

・搭乘阪神電車大阪梅田線至「梅田站」下車，徒步約3分

・JR大阪站下車，徒步約5分

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戴上JINS眼鏡 拍出自己喜歡的照片吧