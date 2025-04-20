日本最長行人專用吊橋2025正式啟用 大阪近郊冒險去
【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】日本最長行人專用吊橋 GODA BRIDGE 已於今年春天03/17正式啟用！地點就在大阪東北部的茨木市，距離JR大阪車站車程約1小時的嶄新戶外冒險園區「GRAVITATE OSAKA」。
架設在安威川水壩湖上的行人專用吊橋 GODA BRIDGE，全長420公尺，橋寬1.5公尺，是日本最長行人吊橋，世界則排入TOP5。可供輪椅通行的橋樑距湖面約55公尺高，不僅被大自然環繞，還能遠眺大阪市街景。
膽子大的人務必事前預約體驗設置於橋中央的高空彈跳，或結合高空彈跳與空中鞦韆雙體驗魅力的吊橋滑盪，另外也能徒步420階，攀上入口60公尺高塔欣賞風景。過橋再利用環湖巴士來賞景，玩累了就到餐廳「420 CAFE」品嘗在地食材調理的美味：招牌「水壩咖哩飯」、或使用在地草莓製作的甜點。
DATA／GRAVITATE OSAKA
・地址：大阪府茨木市大字生保1-1
・交通方式：JR東海道本線「茨木站」西口11號乘車處轉乘接駁車，每天有16班次來回園區－JR茨木站，車程約30分鐘，車資單程500日幣。《時刻表》
・開園時間：09:00〜18:00（最晚入園時間〜17:00）
・費用：入園費550日幣，國小以下免費；吊橋通行券大人1,100日幣，國小兒童半價。吊橋高空彈跳16,000日幣、吊橋滑盪15,000日幣（以上含入園費、吊橋通行費）；攀登吊橋4,500日幣（含入園費）。
・官方網站：https://gravitateosaka.jp/ja/
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