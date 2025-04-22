難波東方飯店全新客房與設施登場！帶你入住大阪心臟地帶

結束一天在大阪市中心的冒險後，拖著疲憊的身軀，最想做的莫過於立刻回到飯店躺下，那麼這間位於觀光景點核心地帶的「難波東方飯店（なんばオリエンタルホテル）」，或許是你的理想選擇也說不定。不僅地理位置絕佳，新翻修的舒適客房搭配各種貼心又便捷的服務，讓你即使不會瞬間移動，也能隨時回到滿電狀態，輕鬆迎接每一天的關西旅程～✨

在繁忙的大阪尋找一處寧靜 享受全新升級的舒適體驗

說到大阪旅行，定番行程絕對少不了在道頓堀品嚐章魚燒、在心齋橋筋購物、探索「大阪廚房」黑門市場的各種美食，以及在固力果跑跑人招牌前合影留念。這些著名景點大多集中在大阪南部的「難波地區」，因此成為觀光客的熱門必遊之地。

結束一天的逛街美食之旅，到了夜晚，就需要回到飯店好好放鬆身心，「難波東方飯店」正是隱藏在這片繁華喧囂中的寧靜綠洲，讓旅人能在熱鬧的城市步調中找到片刻的舒適與安逸，從踏入懷舊電梯的那一刻起，寧靜的氛圍便悄然降臨，讓人瞬間進入放鬆狀態。飯店內裝巧妙融合復古風情與現代設計，中央庭院的露天座位區宛如舊時歐洲電影場景，而全新翻修的客房則散發時尚現代感。此外，洗衣房、貴賓休息室等新設施更為旅程增添了便利性。

如果你正在尋找一間逛完街能夠馬上進入休眠狀態且地理位置方便的飯店，難波東方飯店正是你的不二之選。接下來，就讓JAPANKURU團隊向各位介紹它的魅力所在吧！

難波東方飯店（なんばオリエンタルホテル）

地址：〒542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２丁目８−１７

入住時間 15:00｜退房時間 11:00

電話：06-6647-8111

官方網站

【新設施】洗衣房與貴賓休息室的輕食飲品

難波東方飯店長年來深受旅客喜愛，透過定期翻新，始終維持亮麗迷人的風貌。與我們兩年前的造訪相比，這裡又變得不一樣了！最近的翻修不僅增添了更多房型選擇，還新增了多項便利設施，讓來日旅客更加輕鬆愜意。

從踏入飯店的那一刻起，就能立刻感受到全新的變化。即使尚未到達入住時間，翻新的行李寄存區也貼心設置了充足的置物櫃與防盜繩，讓旅客能安心寄放行李。如果你提早抵達，不妨先將沉重的行李寄放在飯店，輕裝上陣探索大阪，傍晚回來取行李前，還可以順道體驗一下飯店其他新設施吧！

在日本度過一段悠閒假期，是許多人夢寐以求的事，不論是短短幾天，還是長達數週的行程，為了可以在行李箱裡多留點空間裝戰利品，最聰明的方式就是減少攜帶衣物，改為在旅途中直接洗衣服。

然而，在旅行途中尋找自助洗衣店既麻煩又耗時。幸好，難波東方飯店設有洗衣房，讓旅客得已省下不少時間！

這間洗衣房洋溢著時尚復古的氛圍，不僅有一整面牆陳列著多台洗衣機與烘乾機，讓住客輕鬆完成洗衣任務，櫃檯上還擺放著多款衣物芳香豆，為洗淨的衣物增添清新宜人的香氣。

最令人驚喜的是，洗衣房的一角竟然設有一台可免費使用的真空壓縮機！洗完衣服後，還能立即進行壓縮收納，大幅節省行李空間，讓旅客能盡情購買心儀的伴手禮。

除了洗衣設備，這裡還設有舒適的沙發、擺滿書籍與桌遊的櫃子，以及熱飲販賣機，讓等待衣物洗淨的時間變得輕鬆有趣。

最後，無論是結束一天的觀光行程後，想找個地方與朋友悠閒聊天、規劃接下來的旅程，或是在旅途中需要處理一些工作，都可以利用難波東方飯店貼心設置的免費「歡迎休息室（Welcome Lounge）」。

這間休息室每日開放時間為下午2點至晚上10點，內部備有舒適的沙發與桌椅，不論是一個人靜靜放鬆、與旅伴共度時光，還是需要一處安靜空間來整理行程，都非常合適。最棒的是，休息室還提供各式免費飲品與點心（僅限住客享用），無論是午後來場輕鬆的下午茶，還是晚餐後稍作歇息，這裡都是放鬆身心的理想場所。

歡迎休息室不僅提供各式汽水、咖啡與茶，還設有開放式酒吧，備齊調製基礎雞尾酒所需的各類酒品，甚至還有多款清酒、啤酒與氣泡酒，讓旅客能在悠閒的氛圍中小酌放鬆。此外，這裡還有一台讓小朋友愛不釋手的自動鬆餅機，只需在感應區輕輕一揮手，機器便會開始烘烤出香氣四溢、金黃鬆軟的鬆餅，再搭配各式糖漿、冷凍水果與鮮奶油，就可以輕鬆調配出自己喜歡的口味。

我們造訪時，看到不少住客在這裡享用洋芋片，搭配各式沾醬、起司、橄欖與繽紛果乾，簡直像是美劇中的小型派對現場。如此豐富的品項，甚至讓人想額外安排一天「飯店導覽」行程，好好享受這個舒適的空間。

【客房】經典舒適全面升級

難波東方飯店一直以寬敞的客房聞名，不論是與朋友結伴出遊、家庭旅遊，或是想獨自享受寬敞舒適的住宿空間，都非常合適。尤其體驗過「住宅樓層（Residential Floor）」的房型後，更能深刻感受到這間飯店在空間規劃與舒適度上的用心。

其中最值得一提的，就是「Premier Residence」房型。這間客房配有四張床，最多可容納六位旅客。復古時尚的設計風格搭配巧妙的空間配置，讓人有如入住豪華套房般的享受。寬敞柔軟的沙發區、設備齊全的小型廚房（配備高級的Balmuda烤麵包機）、以及附設餐桌與藍牙音響的用餐空間，皆為旅客帶來更高層次的住宿體驗。

此外，該房型還設有一座小陽台，陽台擺放著幾張椅子，讓住客能在大阪都市風景的映襯下悠閒放鬆，盡情享受這座城市獨有的住宿氛圍。

與許多日本家庭相同，Premier Residence的廁所與浴室採用乾濕分離設計，不僅更加衛生，也讓使用更為便利。洗完澡後，住客還能使用放在梳妝檯區的YA-MAN（這可是日本頂級美髮造型品牌之一！）吹風機與直板夾，讓你在旅途中也能保持一頭亮麗秀髮。

然而，最令人驚喜的，莫過於房內竟然配有專屬洗衣機，讓你在靜待衣物清洗的同時，也能悠閒地整理儀容、護理秀髮，隔天清晨，以滿滿的活力和亮麗造型，迎接大阪的精彩旅程！

雖然並非所有房型都經過重新翻修，但仍有許多保有高品質的客房值得推薦。其中「東方品質樓層（Oriental Quality Floor）」的雙人房就讓我們留下了深刻印象。房內配有舒適的Specialty席夢思床墊，帶來極佳的睡眠體驗；此外，還設有便利的座位區與充足的插座，讓我們能輕鬆為各種電子設備充電。

這些貼心的設施正是我們準備迎接第二天大阪行程所需，充分休息之後，更能以充沛的精力繼續探索這座迷人的城市！

【早餐】大阪特色與現點美味通通吃得到

飯店內的餐廳「Bloom Field Dining」是近期翻修的空間之一，經過設計改造後，整體環境更加舒適雅致。這裡提供豐富的自助式早餐，選擇多樣、應有盡有。

無論你偏好簡單清爽的吐司、水果與優格，還是想品嚐道地的日式早餐，包含白飯、味噌湯與烤魚，這裡通通都有。此外，餐廳內還設有多樣化的沙拉吧，以及各式熱飲與果汁，貼心地照顧到不同旅客的口味與喜好。

自助餐中最受歡迎的區域，莫過於「現場廚房（Live Kitchen）」，每天早上都有廚師現場烹調熱騰騰的早餐料理，為一天帶來最溫暖的開端。我們造訪時，現場提供了三種餐點，分別是：法式吐司佐松露奶油、現炸豬里肌漢堡（日本非常受歡迎的炸豬排變化餐點），以及難波東方飯店經典的克羅芙班尼迪克煙燻鮭魚（在水煮蛋上放上鹹鮭魚片）。

作為美食之都的大阪，每一餐都值得細細品味。幸運的是，這間自助餐廳不僅精心呈現關西地區的經典風味，如現做的章魚燒與酥脆的串炸，餐檯間還能找到來自其他亞洲地區的美味料理，包括麵食區的越南河粉及多道中式佳餚。不僅滿足了在地美食愛好者的味蕾，豐富多元的選擇更讓人驚喜連連。

離開之前，別忘了品嚐難波東方飯店人氣十足的迷你甜甜圈，酥香可口，讓人一口接一口停不下來。

從難波東方飯店探索大阪

難波東方飯店位於難波的核心地帶，地理位置對於觀光來說可謂是首選。走出飯店大門，無論左轉還是右轉，幾分鐘內就能抵達各個受歡迎的景點，如道頓堀和黑門市場。步行幾分鐘即可到達難波車站，這裡是大阪的交通樞紐，讓你能夠輕鬆前往大阪城或是環球影城等各大景點。

最後，特別推薦我們團隊最喜愛的景點之一——難波八坂神社。這座神社隱身在一條不起眼的小巷中，從飯店步行不到十分鐘即可抵達。神社內最吸睛的，就是那座造型獨特、氣勢十足的巨大獅子形神殿，不僅壯觀，也非常適合拍照留念。此外，還能挑選幾款造型可愛、寓意美好的御守，作為旅途中的小小祝福。

另外，從飯店出來後左轉直走，便可抵達千日前道具屋筋商店街。這條街兩旁林立著各式專賣店，販售日本傳統的杯子、碗盤、鍋具、章魚燒機、美麗的筷子，甚至還有超逼真的仿真食物模型店。如果時間允許，還能參加製作仿真食品模型的體驗活動，為你的旅程增添一份獨特又趣味十足的回憶。

無論你前來大阪的目的，是觀光探索、盡情購物，還是品嚐世界級的街頭美食，難波東方飯店都隨時歡迎你的到訪。絕佳的地理位置、優雅的翻新設計，以及貼心實用的公共設施，讓人不難理解它為何深受旅客喜愛。

無論是在寧靜的中庭裡放鬆身心、於貴賓休息室悠閒享用飲品，還是在早餐時段品嚐豐盛美味的料理、為全新的一天注入滿滿活力，這間寬敞舒適的大阪飯店，無疑是你展開關西旅程的最佳起點。

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