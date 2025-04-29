等到「立山黑部」開山了！「雪之大谷」16公尺 比去年更高
【旅奇傳媒/日本部報導】立山黑部阿爾卑斯山脈路線04/15起全線開通，今年「雪之大谷」雪牆最高來到16公尺（去年14公尺）。氣候不佳導致紀念儀式在室內舉辦，台灣包括中華航空、長榮航空、星宇航空、日本航空等也特別出席參加。氣溫只有-3度，但積雪量較往年多出許多，「雪之大谷」一直到06/25都能遊覽。
橫跨富山縣和長野縣的立山黑部阿爾卑斯山脈路線由纜車、軌道、登山巴士等串連，一直到11月下旬都開放觀光。今年「立山隧道電動巴士」在室堂～大觀峰區間新登場。車身繪有阿爾卑斯路線四季美景及以富山縣為舞台的動畫電影《狼的孩子雨和雪》畫面，更環保減碳的低底盤車型，取代過去的無軌電車。
◆立山黑部特設HP：https://www.alpen-route.com/enjoy_navi/snow_otani/
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