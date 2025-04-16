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「日本麥當勞聯名吉伊卡哇」推8款限定玩具！兒童餐隨機附，還有單獨預購時間1次看
吉伊卡哇迷注意！日本麥當勞將於5月16日起推出聯名兒童餐系列，限時登場的超萌玩具包括烏薩奇煎鬆餅、小八玩具車、貼紙機與相框等，一共8款分兩波發售，隨機附贈於兒童餐中，可愛程度爆表，粉絲絕對不能錯過！
此次活動不僅有第一波商品吸睛，第二波更加入小桃鼠筆套、吉伊置物盒、店員烏薩奇貼紙等人氣角色設計，再度引發收藏熱潮。只需購買兒童餐就有機會獲得限量周邊，是吉伊卡哇粉絲旅日打卡的新亮點。
此外，日本麥當勞也同步開放限量預購，每款玩具預計售價為280日圓，商品預計於5月至6月陸續出貨。想要一手擁有全套收藏的旅人們，不妨把握這波出國機會，親臨日本麥當勞搶購這場最萌風潮玩具吧。
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