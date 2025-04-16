「日本麥當勞聯名吉伊卡哇」推8款限定玩具！兒童餐隨機附，還有單獨預購時間1次看

如果你對日本的巧克力點心感興趣，但卻不知道該從何下手，那麼這篇文章正好可以解決你的選擇困難症。JAPANKURU團隊精選了8款來自日本國民品牌「明治」的巧克力零食，從經典款到2025年最新推出的話題商品，一一為你解析每款的魅力與特色。 現在，就讓我們一起來看看哪款最對你的胃吧！

2025-04-10 10:00