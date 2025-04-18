2025年最令人期待的萬博登場！大阪關西萬國博覽會「7大看點」必朝聖

【文・KKday旅遊生活誌】

2025年最令人期待的國際盛事非「大阪關西萬國博覽會」莫屬啦！這場世界級的博覽會已經在2025年4月13日於日本大阪「夢洲人工島」盛大開幕，預計吸引全球數千萬人前往朝聖，想安排大阪自由行的朋友千萬不能錯過。

這次大阪萬博的主題定為《讓生命更光輝的未來社會藍圖》，整個展區就像是一個充滿創新科技的未來實驗場，不只展現全球各領域的前瞻技術與永續概念，更讓大家一窺人類對於「未來生活」的想像。重點亮點之一，就是那座高達17公尺、單膝跪地、手指天空的巨型鋼彈雕像，霸氣登場不只致敬科技進步，也正好呼應鋼彈45週年，鋼彈迷們準備尖叫吧！

（圖片來源：Shutterstock）

而萬博的可愛擔當，也絕對要提一下吉祥物「MYAKU-MYAKU」！這位造型超怪萌的角色，是從上千件設計中脫穎而出的幸運兒，紅色身體由大小不一的圓圈組成，五顆藍色細胞核則呼應1970年大阪萬博的五瓣櫻花Logo，除了吸睛，也滿滿的歷史傳承感。走在會場中看到牠，一定會忍不住多拍幾張。

20225大阪萬國博覽會

早在2018年，日本就成功搶下了2025年世界博覽會的主辦權，讓全球目光再次聚焦在大阪！這場被稱為「2025 大阪萬博」的盛會，於2025年4月13日到10月13日，在大阪灣的人工島「夢洲」舉行，為期整整六個月，預計吸引超過千萬人次造訪。不論你是科技控、文化迷，還是純粹想感受世界級盛會的氣氛，這次大阪萬博真的超值得一看！

（圖片來源：Shutterstock）

「2025 大阪萬博」採取電子門票方式，無實體票券。

1.訂購後，透過電子郵件收到 PDF 檔案和票證ID，為10碼的英文數字。

2.於官方票務網站註冊萬博ID會員，並登錄購買的票證ID。

3.預訂參觀日期、時間以及展館，並會收到憑證。

4.當天現場掃 QR code 即可輕鬆入園！

大阪萬博七大亮點

（圖片來源：Shutterstock）

海天一線的開放式會場

「2025 大阪萬博」主會場位於大阪灣中的「夢洲人工島」，這座島起始於1970年即開始動工，歷經多次的計劃停滯，直到2018年日本取得世界博覽會舉辦權，才終於再次重啟建造。

夢洲設計為五角形四周環海的人工島，並打造全球最大型的環狀木造建築，而開放式的海天一色會場則象徵海洋、天空與世界各國的連結，延伸出整個地球的無限可能，完美契合萬國世界博覽會的宗旨意義！

打造「未來生命實驗場」的世界博覽會

「2025 大阪萬博」將夢洲打造成「未來社會的實驗場」，使用或結合眾多現在最新的科技，像是綠能發電、自動駕駛Maas動力、廣泛應用數位技術、自動翻譯以及5G網路等新科技。

並搭配AR、VR等技術，讓現場參訪或透過線上體驗的民眾都能實際操作、體驗展覽互動，「2025 大阪萬博」將打造出虛擬實境，進行橫跨各大地區、語言及文化限制的全方位交流，同時也展示出未來世界的未來科技，這些新科技將如何全球化。

全球最大木造建築「大屋根」

全球最大木造迴廊「大屋根」，可是「2025 大阪萬博」亮點之一！其直徑長615公尺、總面積達6萬平方公尺，是由建築大師 藤本壯介 所設計。

設計靈感源自於京都清水寺的樑木鑲嵌結構，其採用了日本傳統木造「貫」的結構工法，並使用杉木與柏木建造而成，向世界展現現代與傳統日式建築的融合之美。

此環形木造建築設計，不僅為展場的主通道，更巧妙的形成了一個開放式濱海空間，讓參訪民眾可以在此駐足，飽覽無敵海景！

兼具聲光娛樂的「水上舞台」

以燈光、音樂及水舞在水上世界區打造了一個絢麗震撼的「藍夜彩虹大遊行」，利用光雕投影呈現出水流、火焰與音樂的交織，再搭配噴泉水舞秀、無人機、煙火等，呈現奇幻的「水上舞台」！（＊18:40開場、19:10開演，請在開場時間前抵達。）

另外，全日本各地的祭典和遊行也會在此熱鬧登場，邀約全世界各地的貴賓們，一同體驗這份日式的盛情款待。

每天都是國慶

「2025 大阪萬博」發起了每天都是國慶日活動，在此期間，正式參加大阪萬博會的國家、地區或國際機構，可自由舉辦一天的國慶日或特別日，目的為加深群眾對其文化的理解，並促進國際親善做出貢獻。

國慶日或特別日當天，將進行該國家、地區、國際機構之儀式或文化活動，讓各國民眾可以更加了解多樣的文化和特色。

50＋國家特色展館

博覽會期間除了日本「國內館」，還有海外展覽國的「國際館」、以及來自國內外的「民間組織館」等。

「國際館」目前官網顯示有近兩百國參加（實際參展國以官方最終公佈為主），但因為台灣不隸屬於國際展覽簽訂國之內，因此以「玉山數位科技株式會社」（TECH WORLD館）的名義參展。

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8大生命主題會館介紹

「2025 大阪萬博」針對八大核心概念，聘請八位來自各大領域的專家，一同打造八大主題會館，宗旨為讓每個參訪者都能思考人類永續發展目標及其生命課題，以下為每館相對應的設計理念涵義。

孕育生命「生命巡迴的冒險」

動畫導演 河森正治 以方塊象徵細胞，堆積而成的建築物彷彿細胞組合的生命體，以孕育生命為主題，踏入一場星際冒險。

認識生命「生命動的平衡館」

經過Covid-19，生物學家 福岡伸一 對生命有不同的認知，因此以人類與環境的動態平衡為探討，反思生命的未來。

編織生命「EARTH MART」

腳本家 小山薰堂 因關注地球面臨飢荒與糧食不均等問題，將日本飲食文化結合科技，創造未來飲食新方向。

打磨生命「null²」

由數位媒體藝術家 落合陽一 所打造的鏡像萬花筒世界，透過影像不斷變換場景，讓人徹底打破傳統空間的界線與想像。

交響生命「Co-being」

宮田裕章 教授提出，除了經濟外，人們也需多關注環境、人權、和平與教育等議題，在會場中央「寧靜之森」的一角，打造沒有磚瓦的交響生命館，別有一番體悟。

提高生命「生命遊樂場 水母館」

音樂家 中島幸子 以水母獲得的靈感為發想，即使只是小小的浮游生物，也能用力的舞動生命，由此鼓勵人們為生命創造更多精彩。

守護生命「生命的證據」

電影導演 和瀨直美 將對話為主軸，主張溝通是人與人之間重要的橋樑，可以消弭分裂與衝突，走入森林會場裡，來段平靜的對話吧！

擴散生命「生命的未來」

以流線型水簾打造會場外觀，機器人工學權威 石黑浩 教授以AI打造機器人，進而想像另一種新生命的可能性，體驗虛擬世界的延伸。

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