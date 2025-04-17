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來大創Daiso、Seria及Cando尋寶吧！日本百元商店必買商品10選(下)

聯合新聞網／ 窩日本
示意圖／本報資料照片
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【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"來大創Daiso、Seria及Cando尋寶吧！日本百元商店必買商品10選(上)"，本篇將再繼續介紹5個日本百元店的必買商品

6. 透明香皂座(石けんトレー)

如果你喜歡用香皂，那推薦你這個香皂座！它的吸盤適合磁磚、玻璃及鏡面，在浴室或洗臉台都可以使用，透明的小盒子看起來時尚，最棒的是底部是空出來，不會留有積水，更加衛生！雖然每家百元商店都可找到不同的香皂座，但這款只可在Seria買到喔！

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7. 大理石風改造貼(リメイクシート)

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想要為家居翻新一下改頭換面嗎？不需要裝修塗裝大費周張，在百元商店買一張改造貼就可以！改造貼有很多款式，像仿木紋、仿磚紋等等，而其中一個受歡迎的就是大理石紋了！貼在桌子、櫃子等等，任何地方都可變成高貴的大理石質感。看厭倦的話，再貼上另一款花紋就好了。這款大理石風改造貼在Daiso可以找到。

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8. 防霉紙膠帶(カビ汚れ防止マスキングテープ)

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在一眾日本主婦中大獲好評，熱賣到一度斷貨，想要買到也不容易！這個防霉紙膠帶的用法很簡單，就是在浴室、

洗臉盆等容易發霉的白邊上貼上這個紙膠帶，膠帶含有防霉劑，所以會幫助不會容易發霉。不過膠帶只有預防作用，如果已經發霉的話就要先清理好再貼上。用100日幣省去常常需要清潔、漂白的功夫，看到一定要多買幾卷在家備用！這款商品在Daiso可以找到。

9. 垃圾袋收納盒(ストレージケースforキッチン)

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這個商品小編也有在用！如果是慣用垃圾袋裝垃圾的話，那這個商品能方便收納，又解決每次來垃圾袋時的煩惱。

一般市面上賣的垃圾袋都是用扁平膠袋裝著，想要拿一個出來卻常常因靜電一次拿出來好幾個，弄得很混亂。而這個收納盒正為收納垃圾袋而用，花小許功夫先把垃圾袋放在盒子中，之後每次都可以像抽紙巾一樣把垃圾袋抽出來。而且可以把幾種尺寸的垃圾袋好好分門別類及垂直排列，看起來整潔又一目了然。這款商品在Seria可以找到。

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10.曬枕頭衣架(まくら干しハンガー)

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天氣好的時候想曬曬枕頭被子，但用一般衣架要掛上枕頭真不客易吧？在百元商店可找到這個曬枕頭專用的衣架，一套有兩片帶勾子的膠片，把兩片連接起來再包裹著枕頭便可，還可以調整曬的物品的大小，保證物品一定不會掉出來，用它來曬毛娃娃也很方便喔！在Daiso及Cando可以找到這款商品。

花點小錢，再花點心思，就能讓生活更方便又美好，快來日本百元商店尋寶吧！

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